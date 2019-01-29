16 питомцев, которых смело можно назвать «баловень судьбы»

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Домашние животные чаще всего живут в полном достатке. Каждый любящий хозяин обожает своего питомца и готов ради него на все. Он потакает его привычкам в еде, строит шикарные жилые уголки со всеми удобствами и развлекает всеми мыслимыми и немыслимыми способами.

В свою очередь, мы в AdMe.ru очарованы умением кошек и собак получать от жизни сплошное удовольствие и подыскали несколько примеров безграничной любви хозяев к своим питомцам.

«Он будет есть угощение, только когда вы держите его, чтобы он мог его медленно грызть. И так пока оно не закончится»

«Малыш Тигруля должен лежать так по крайней мере 30 минут, прежде чем папа уйдет на работу. Избалованный ребенок...»

«Моя собака сидела вот так, пока дед кормил ее с вилки»

Кажется, эти коты слегка избалованны

«Вот как она спит»

«Порой я волнуюсь, что совсем их избаловал»

Кажется, кот не в восторге от такого подарка судьбы

«На днях я сделал эту фотографию моей собаки, и кто-то сказал: „Выглядит как обложка Vogue“. Ну что же, допустим»

Что еще для счастья надо?

«Сделано специально для кота»

«Моя 2-летняя овчарка забралась ко мне на колени, чтобы я мог держать ее как ребенка»

«Дедушка с бабушкой прошли путь от „Нам не нужен чертов кот“ до „Вы организовали Лулу место для ужина?“»

«Папа 5 лет назад: „В этом доме никогда, запомните, никогда не будет собаки!“ Папа сейчас»

«Если я хоть немного сдвинусь, пока она будет лежать рядом, меня атакуют мяуканьем»

«Наш кот одержим фортами, поэтому мы сделали ему это. У него есть товар, если у вас есть монета»

Для тех, кто сейчас сидит на работе и скучает по своему коту, задаваясь вопросом: «А как он там без меня один?» Вот примерно как-то так:

Как вы балуете своих любимцев и чем их радуете?