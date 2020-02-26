16 пассажиров, которых никак не ожидаешь встретить в самолете

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Многие мировые авиакомпании пока еще разрешают перевозку животных в салонах своих самолетов, если вы докажете, что ваш питомец необходим вам в полете для эмоциональной поддержки. Поэтому некоторые пассажиры берут с собой в авиапутешествие не только кошек и собак, но также мини-лошадей, свинок и даже павлинов, чтобы легче пережить стресс, связанный с перелетами.

Мы в AdMe.ru заметили, что домашние питомцы в аэропорту и в салоне самолета порой могут вести себя в точности как обычные пассажиры.

1. «Разве вы не услышали, что смартфон нужно выключать во время посадки?»

2. «Вообще-то я просила веточку эвкалипта принести, а не газировку»

3. Зашел в самолет последним, а единственное свободное место осталось только в хвосте у туалета

4. То ощущение, когда долго лететь в самолете, но ты предусмотрительно взяла с собой домашние тапочки

5. Если наступает зима, то так хочется полететь вместе со всеми в теплые страны и погреться на солнышке

6. То чувство, когда соседям принесли вкусную курочку, а тебе досталась рыба с овощами

7. Бывает, стоишь в очереди на регистрацию и надеешься, что тебе дадут лучшие места на борту, так как ты выглядишь сегодня просто роскошно

8. Когда только взлетели, но тебе уже срочно понадобилось в уборную, а там очередь

9. Если летишь с кем-то, кто боится летать больше, чем ты сам

10. Можно наконец спокойно вздремнуть, зная о том, что друг будет охранять твой сон

11. То чувство, когда вбегаешь в аэропорт, думая, что опоздал, хотя даже регистрация на рейс еще не началась

12. Когда летишь в самолете и понимаешь, что наличие дома маленьких муравьев еще не самая большая проблема, которая может произойти в жизни

13. Порой даже пилотам в кабине нужна милая компания

14. Этот взгляд после возвращения из теплого отпуска домой, когда в душе лето, а на улице все еще зима

15. Проснулся ровно в тот момент, когда стюардесса начала развозить еду по салону

16. Когда уже занял свое место и смотришь на проходящих мимо пассажиров, надеясь, что рядом с тобой никто из них не сядет