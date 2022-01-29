15+ животных, которым всего шаг до экзистенциального кризиса
У каждого из нас бывают моменты, когда хочется уставиться в стену и ни о чем не думать. И у животных иногда случаются эмоциональные коллапсы: они удивляются, грустят, пребывают в недоумении или просто слегка «подвисают» на некоторое время.
Мы в AdMe.ru точно знаем, что наши любимые питомцы даже в таком состоянии остаются милыми. И фото ниже отлично это иллюстрируют.
Связь с сервером потеряна
«Когда моя собака хочет обратить на себя внимание, она строит такую мордочку. Друг метко заметил, что она похожа на подзависшего тюленя»
Эта лапка — только посмотрите!
Видимо, выдался тяжелый рабочий день
«Пожалуйста, посмотрите на этот кулек в состоянии экзистенциального кризиса. Спасибо»
Когда совсем не хочешь домой
Наложили гипс. Расстроился!
«Почему мой кот часами смотрит на меня вот так?»
«Вот как сильно она хотела кусочек пиццы, который я держал»
Когда ты можешь добиться многого одним только взглядом
«Так, вы тут что, едите? Ну и пусть у меня в миске еда. Ты мне зубы не заговаривай»
От этой милоты сложно оторвать взгляд
«Опять подозвали своим „кис-кис“, а поесть не дают»
«Наш мальчик Эдгар во всей своей красе»
«Сегодня эта лиса ела семечки в нашем дворе»
Наслаждается видом
После прогулки надо бы и отдохнуть, а где — неважно
Поделитесь с нами фотографиями своих любимцев, сделанными в самый неожиданный момент.
Фото на превью jXian / Reddit, RGIII_1_III / Reddit
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