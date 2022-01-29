15+ животных, которым всего шаг до экзистенциального кризиса

У каждого из нас бывают моменты, когда хочется уставиться в стену и ни о чем не думать. И у животных иногда случаются эмоциональные коллапсы: они удивляются, грустят, пребывают в недоумении или просто слегка «подвисают» на некоторое время.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что наши любимые питомцы даже в таком состоянии остаются милыми. И фото ниже отлично это иллюстрируют.

Связь с сервером потеряна

«Когда моя собака хочет обратить на себя внимание, она строит такую мордочку. Друг метко заметил, что она похожа на подзависшего тюленя»

Эта лапка — только посмотрите!

Видимо, выдался тяжелый рабочий день

«Пожалуйста, посмотрите на этот кулек в состоянии экзистенциального кризиса. Спасибо»

Когда совсем не хочешь домой

Наложили гипс. Расстроился!

«Почему мой кот часами смотрит на меня вот так?»

«Вот как сильно она хотела кусочек пиццы, который я держал»

Когда ты можешь добиться многого одним только взглядом

«Так, вы тут что, едите? Ну и пусть у меня в миске еда. Ты мне зубы не заговаривай»

От этой милоты сложно оторвать взгляд

«Опять подозвали своим „кис-кис“, а поесть не дают»

«Наш мальчик Эдгар во всей своей красе»

«Сегодня эта лиса ела семечки в нашем дворе»

Наслаждается видом

После прогулки надо бы и отдохнуть, а где — неважно