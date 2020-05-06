15 животных, которым хватит всего пары секунд, чтобы ошеломить любого
Фантазия природы безгранична, ведь она создала миллионы существ, которые отличаются друг от друга и поражают внешним видом. Многих из них нам едва ли удастся увидеть вживую, но ведь так приятно познакомиться с ними хотя бы по фотографии.
Мы в AdMe.ru обожаем животных и не устаем напоминать, как важно беречь братьев наших меньших, а сегодняшний пост расскажет о необычных созданиях, о которых вы, скорее всего, не слышали.
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Голубые сойки ведут моногамный образ жизни и остаются верны своему партнеру на протяжении всей жизни
Краснохвостые мартышки обитают в Африке
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Императорский скорпион встречается в Африке
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Усатые синицы делают отличный шпагат
А какое животное, увиденное вами вживую или на снимке, впечатлило вас больше всего?
Фото на превью Kev Chapman / flickr, depositphotos