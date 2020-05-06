15 животных, которым хватит всего пары секунд, чтобы ошеломить любого

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Фантазия природы безгранична, ведь она создала миллионы существ, которые отличаются друг от друга и поражают внешним видом. Многих из них нам едва ли удастся увидеть вживую, но ведь так приятно познакомиться с ними хотя бы по фотографии.

Мы в AdMe.ru обожаем животных и не устаем напоминать, как важно беречь братьев наших меньших, а сегодняшний пост расскажет о необычных созданиях, о которых вы, скорее всего, не слышали.

Ярко окрашенные самцы пауков-павлинов танцуют перед самками

Луна-рыба — самая тяжелая из костных рыб, может достигать в длину 3 м

У самцов хохлачей есть кожно-носовой мешок, который раздувается при возбуждении

Дымчатый лягушкорот обитает в Австралии

Отростки морских коньков-тряпичников хоть и похожи на плавники, но служат только для маскировки

Голубые сойки ведут моногамный образ жизни и остаются верны своему партнеру на протяжении всей жизни

Краснохвостые мартышки обитают в Африке

Несмотря на небольшой размер, синекольчатые осьминоги обладают достаточно агрессивным характером и являются одними из самых ядовитых животных в мире

Краснохохлый турако живет в большинстве случаев в кронах деревьев и редко спускается на землю

Все ви­ды долгопятов вне­се­ны в Крас­ную книгу Международного союза охраны природы

Императорский скорпион встречается в Африке

Австралийская змеиношейная черепаха живет до 40 лет

Трубкозубы сохранились только в Африке

Малайский шерстокрыл живет на деревьях и никогда добровольно не спускается на землю

Усатые синицы делают отличный шпагат