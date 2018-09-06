15+ животных, которые умеют дружить и любить не хуже людей

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Хозяева домашних питомцев наверняка замечали, что иногда те бывают более сострадательными, понимающими и любящими, чем люди. Животные способны на настоящую дружбу, бескорыстную любовь и помощь в сложной ситуации.

Мы в AdMe.ru лишний раз убедились в этом и сделали подборку самых трогательных кадров с животными, которым ничто человеческое не чуждо.

Эта парочка дружит уже больше 5 лет

Пес по кличке Брут делится своей любимой игрушкой с плачущим младенцем

Эти собаки просто не могут перестать обниматься

Бездомный пес всю ночь согревал раненого велосипедиста

Шимпанзе заботится о крошечном тигренке не хуже родной матери

Не самая обычная дружба, зато крепкая

Тюлень тоже умеет улыбаться

С таким помощником точно все получится

Кошка на протяжении 10 лет навещает своего друга в зоопарке

Этот милый щенок в зоопарке помогает гепарду успокоиться. Гепарды — очень нервные животные и часто нуждаются в поддержке

Отличная команда

Похоже, из этого песика получилась великолепная нянька

Львица усыновила осиротевшего детеныша антилопы

Кажется, этот малыш попал в надежные лапы

Ничего необычного, просто заботливый пес кормит из бутылочки ягненка

Это кошка Софи, которая спасла свою хозяйку от депрессии