15+ животных, которые умеют дружить и любить не хуже людей
Хозяева домашних питомцев наверняка замечали, что иногда те бывают более сострадательными, понимающими и любящими, чем люди. Животные способны на настоящую дружбу, бескорыстную любовь и помощь в сложной ситуации.
Мы в AdMe.ru лишний раз убедились в этом и сделали подборку самых трогательных кадров с животными, которым ничто человеческое не чуждо.
Эта парочка дружит уже больше 5 лет
Пес по кличке Брут делится своей любимой игрушкой с плачущим младенцем
Эти собаки просто не могут перестать обниматься
Бездомный пес всю ночь согревал раненого велосипедиста
Шимпанзе заботится о крошечном тигренке не хуже родной матери
Не самая обычная дружба, зато крепкая
Тюлень тоже умеет улыбаться
С таким помощником точно все получится
Кошка на протяжении 10 лет навещает своего друга в зоопарке
Этот милый щенок в зоопарке помогает гепарду успокоиться. Гепарды — очень нервные животные и часто нуждаются в поддержке
Отличная команда
Похоже, из этого песика получилась великолепная нянька
Львица усыновила осиротевшего детеныша антилопы
Кажется, этот малыш попал в надежные лапы
Ничего необычного, просто заботливый пес кормит из бутылочки ягненка
Это кошка Софи, которая спасла свою хозяйку от депрессии
Любите животных, и они ответят вам добром, лаской и подарят массу положительных эмоций!
Фото на превью u/LittleDank / Reddit, u/Ch00seUniqueUsername / Reddit