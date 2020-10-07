15+ животных, которые стали воплощением неприкрытой дерзости
Собака вечно крадет вашу еду. Вы построили для своей кошки шикарный дом, но она только смерила вас высокомерным взглядом. С вами не считаются в собственном доме. Но даже когда питомцы ведут себя подобным образом, им все равно удается оставаться очаровательными. И мы прощаем их снова и снова.
Редакция AdMe.ru никогда не устает от животных, и мы хотим поделиться с вами, какими одновременно нахальными и забавными они могут быть.
1. «Он на диете. Получается так себе»
2. «Собаки моих друзей... Уолтер ненавидит Макса»
3. Похоже, они каким-то образом осознают, что командная работа эффективнее
4. «Ему нельзя сидеть на моем столе, поэтому он всегда проверяет свои границы»
5. Обезьяна крадет камеру фотографа, делает селфи — и угадайте, у кого тут теперь авторские права
6. «Я думал, что это летучие мыши лакомятся моей папайей»
7. «Лежа в постели, услышал, как закрылась дверь душа. Вот что я обнаружил, когда поднялся проверить»
8. «Моя кошка любит рвать жалюзи, чтобы лучше обозревать улицу»
9. «Бэтмен встретил Человека-паука»
10. «Мама занималась садоводством, а наш шпиц, который любит воровать, стащил цветочный горшок»
11. «Так и чувствуется братская любовь»
12. «Хищник»
«Кошка вернулась с сосиской с соседского барбекю...»
13. «Кот был в ярости, что нас не было дома, поэтому он разорвал пачку бейглов и откусил от каждого крошечный кусок»
14. «Я играла с фильтрами, когда влез мой кот»
15. «По-настоящему дерзкая собака из нашего местного общества защиты животных»
16. «Лицо кошки до и после того, как жена сказала ей, что детский стульчик не для нее»
17. «3 минуты назад оба спали»
Вы любитель кошек или собак? Есть ли у вас есть фотографии вашего нахального питомца?
Фото на превью E-P-I-C-K / reddit