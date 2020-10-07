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15+ животных, которые стали воплощением неприкрытой дерзости

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Собака вечно крадет вашу еду. Вы построили для своей кошки шикарный дом, но она только смерила вас высокомерным взглядом. С вами не считаются в собственном доме. Но даже когда питомцы ведут себя подобным образом, им все равно удается оставаться очаровательными. И мы прощаем их снова и снова.

Редакция AdMe.ru никогда не устает от животных, и мы хотим поделиться с вами, какими одновременно нахальными и забавными они могут быть.

1. «Он на диете. Получается так себе»

© pickles-and-mayo / reddit

2. «Собаки моих друзей... Уолтер ненавидит Макса»

© unknown / imgur

3. Похоже, они каким-то образом осознают, что командная работа эффективнее

© Plethorian / reddit

4. «Ему нельзя сидеть на моем столе, поэтому он всегда проверяет свои границы»

© FirelessEngineer / reddit

5. Обезьяна крадет камеру фотографа, делает селфи — и угадайте, у кого тут теперь авторские права

© Daily Mail / Wikimedia Commons, © Daily Mail / Wikimedia Commons

6. «Я думал, что это летучие мыши лакомятся моей папайей»

© Notfrootloops / reddit

7. «Лежа в постели, услышал, как закрылась дверь душа. Вот что я обнаружил, когда поднялся проверить»

© Hjkjcdtd / reddit

8. «Моя кошка любит рвать жалюзи, чтобы лучше обозревать улицу»

© 3-Inch-Hog / reddit

9. «Бэтмен встретил Человека-паука»

© Jukari88 / reddit

10. «Мама занималась садоводством, а наш шпиц, который любит воровать, стащил цветочный горшок»

© venturousperson / reddit

11. «Так и чувствуется братская любовь»

© rakosten / reddit

12. «Хищник»

© Cats_Rulez / reddit

«Кошка вернулась с сосиской с соседского барбекю...»

13. «Кот был в ярости, что нас не было дома, поэтому он разорвал пачку бейглов и откусил от каждого крошечный кусок»

© sufficiently_sp00ked / reddit

14. «Я играла с фильтрами, когда влез мой кот»

© DrJones-- / reddit

15. «По-настоящему дерзкая собака из нашего местного общества защиты животных»

© Whospitonmypancakes / reddit

16. «Лицо кошки до и после того, как жена сказала ей, что детский стульчик не для нее»

© healzman / reddit

17. «3 минуты назад оба спали»

© E-P-I-C-K / reddit

Вы любитель кошек или собак? Есть ли у вас есть фотографии вашего нахального питомца?

Фото на превью E-P-I-C-K / reddit
20741
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