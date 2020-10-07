15+ животных, которые стали воплощением неприкрытой дерзости

Собака вечно крадет вашу еду. Вы построили для своей кошки шикарный дом, но она только смерила вас высокомерным взглядом. С вами не считаются в собственном доме. Но даже когда питомцы ведут себя подобным образом, им все равно удается оставаться очаровательными. И мы прощаем их снова и снова.

Редакция AdMe.ru никогда не устает от животных, и мы хотим поделиться с вами, какими одновременно нахальными и забавными они могут быть.

1. «Он на диете. Получается так себе»

2. «Собаки моих друзей... Уолтер ненавидит Макса»

3. Похоже, они каким-то образом осознают, что командная работа эффективнее

4. «Ему нельзя сидеть на моем столе, поэтому он всегда проверяет свои границы»

5. Обезьяна крадет камеру фотографа, делает селфи — и угадайте, у кого тут теперь авторские права

6. «Я думал, что это летучие мыши лакомятся моей папайей»

7. «Лежа в постели, услышал, как закрылась дверь душа. Вот что я обнаружил, когда поднялся проверить»

8. «Моя кошка любит рвать жалюзи, чтобы лучше обозревать улицу»

9. «Бэтмен встретил Человека-паука»

10. «Мама занималась садоводством, а наш шпиц, который любит воровать, стащил цветочный горшок»

11. «Так и чувствуется братская любовь»

12. «Хищник»

«Кошка вернулась с сосиской с соседского барбекю...»

13. «Кот был в ярости, что нас не было дома, поэтому он разорвал пачку бейглов и откусил от каждого крошечный кусок»

14. «Я играла с фильтрами, когда влез мой кот»

15. «По-настоящему дерзкая собака из нашего местного общества защиты животных»

16. «Лицо кошки до и после того, как жена сказала ей, что детский стульчик не для нее»

17. «3 минуты назад оба спали»