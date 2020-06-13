15+ сладких сонь, которых застали в самых неожиданных местах

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Иногда мы находим своих животных спящими в самых неожиданных местах: например, уходя из дома, можем наткнуться на питомца, мирно сопящего в нашей обуви. Такие моменты невероятно умиляют. И, само собой, мы стараемся быстро и тихо сфотографировать своих четвероногих друзей, пока они не проснулись.

AdMe.ru обожает такие уморительные сюрпризы, поэтому предлагает сегодня взглянуть на 16 сладких сонь, которые отказываются спать как все.

1. Этот цветочный горшок — самое удобное место для лисички

2. Тюлени тоже любят дремать на солнце

3. Ох, это был долгий день!

4. «Я взял кота с собой в путешествие, но он просто все проспал»

5. «Я бесценна и знаю это»

6. «Омар устроил себе новую кровать из пачки салфеток»

7. «Почему ты смотришь на меня так, будто никогда не видел, как кошка спит на этом же месте?»

8. «Мой новый котик уснул прямо на стене»

9. «Сегодня я за рулем... Хрр»

10. Кто-то очень любит компьютерные игры

11. Возможно, он просто пытался их примерить

12. «Отдохни, ты весь день работала!»

13. Что ж, понятно, кто тут нонконформист

14. Кто-то взял все от пятничной ночи

15. «Моя девушка только что нашла его спящим вот так»

16. Этот рыжик нашел самое безопасное место в мире