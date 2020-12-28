15 котов-приколистов, которые научились корчить такие морды, что хоть стой, хоть падай

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Главная задача котов — создавать дома тепло и уют. Но многие из наших питомцев умудряются брать на себя дополнительную нагрузку и регулярно смешат своих хозяев. А те умиляются и поскорее хватаются за фотоаппарат, чтобы потом показывать друзьям и знакомым получившиеся снимки со словами: «Вообще-то он у нас красавец, но порой такую рожицу состроит, что хоть стой, хоть падай».

Гарантируем, что во время чтения статьи с вашего лица не будет сходить улыбка. А в бонусе вы найдете фото котов, которыми поделились читатели AdMe.ru. И поверьте, эти пушистики тоже бесподобны и неотразимы.

«Это мои новые обои для телефона»

Кажется, этот кот действительно ненавидит воду и мандарины

«Я попросил его улыбнуться. Получил это. Не разочаровался»

Правда, похожи?

Да ладно, вы во сне еще смешнее выглядите

С таким талантом пугать народ надо не дома сидеть, а в триллерах сниматься

Интересно, о чем можно мечтать с таким выражением на мордахе?

Требует сделать перерыв в работе

Так и хочется сказать: «Радуйся, моя киса. А я от греха подальше другое кресло найду»

А вы попробуйте держать лицо, когда вам чешут шейку

«Мой кот ловит добычу и сразу корчит такую морду»

«Любимые занятия моей кошки — спать и показывать зубки»

А ну повтори, что ты сказал

Мя-а-а-а-у!

Когда потянулся и стал похож на пожилую соседку

Бонус: у читателей AdMe.ru коты тоже на многое способны