15 котов-приколистов, которые научились корчить такие морды, что хоть стой, хоть падай
Главная задача котов — создавать дома тепло и уют. Но многие из наших питомцев умудряются брать на себя дополнительную нагрузку и регулярно смешат своих хозяев. А те умиляются и поскорее хватаются за фотоаппарат, чтобы потом показывать друзьям и знакомым получившиеся снимки со словами: «Вообще-то он у нас красавец, но порой такую рожицу состроит, что хоть стой, хоть падай».
Гарантируем, что во время чтения статьи с вашего лица не будет сходить улыбка. А в бонусе вы найдете фото котов, которыми поделились читатели AdMe.ru. И поверьте, эти пушистики тоже бесподобны и неотразимы.
«Это мои новые обои для телефона»
Кажется, этот кот действительно ненавидит воду и мандарины
«Я попросил его улыбнуться. Получил это. Не разочаровался»
Правда, похожи?
Да ладно, вы во сне еще смешнее выглядите
С таким талантом пугать народ надо не дома сидеть, а в триллерах сниматься
Интересно, о чем можно мечтать с таким выражением на мордахе?
Требует сделать перерыв в работе
Так и хочется сказать: «Радуйся, моя киса. А я от греха подальше другое кресло найду»
А вы попробуйте держать лицо, когда вам чешут шейку
«Мой кот ловит добычу и сразу корчит такую морду»
«Любимые занятия моей кошки — спать и показывать зубки»
А ну повтори, что ты сказал
Мя-а-а-а-у!
Когда потянулся и стал похож на пожилую соседку
Бонус: у читателей AdMe.ru коты тоже на многое способны
А какие рожицы умеет корчить ваш кот? Покажете нам?
Фото на превью Orion2350 / reddit