15+ хозяев, которые завели на свою голову собак с чувством юмора

Недавно пользователи Reddit рискнули порассуждать на тему того, обладают ли собаки чувством юмора. И знаете, выяснилось, что многие сенбернары, спаниели и прочие пушистые создания явно не прочь подшутить над хозяевами: то выгонят их с насиженного места, то заставят краснеть перед гостями.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знакомы с подобным поведением питомцев. Поверьте, у некоторых из нас тоже живут собаки-юмористы.

Когда к моему 10-летнему сыну приходят приятели, мы просим их разуться. Но как только они отправляются сидеть за компьютером, наш золотистый ретривер начинает свою игру. Он берет один ботинок и тащит его в самый дальний угол дома, а потом возвращается за другим. И делает так до тех пор, пока не останется по одному ботинку от каждой пары обуви. Затем пес садится ждать, когда дети выйдут из комнаты. Как-то раз у нас в коридоре стояло около 5 мальчиков только в одном ботинке. Не поверите, у меня было ощущение, что пес по-настоящему смеялся над ними. © Reads_alot_642 / Reddit

Не поверите, у меня было ощущение, что пес по-настоящему смеялся над ними. © Reads_alot_642 / Reddit У меня дома живет американская эскимосская собака. Когда она была маленькой, я надевал ей на мордочку носок и смеялся над тем, как мило и забавно она выглядит. Теперь она научилась сама натягивать этот носок. А потом приходит ко мне в таком виде и ждет, когда я засмеюсь. © caynharris / Reddit

Любимым занятием моего пса было ждать курьера у окна. Этот хулиган сидел молча до тех пор, пока человек не наклонялся, чтобы поставить пакет. Тогда он гавкал изо всех сил, чтобы курьер подпрыгнул от неожиданности. После этого довольный песик переставал лаять и удалялся от окна с ухмылкой на морде. © siobhanm82 / Reddit

Моя собака любит выгонять меня с дивана. Сначала она подходит к двери и смотрит наверх. Это сигнал о том, что ей нужно выйти. И стоит мне только встать, чтобы выпустить ее на улицу, собака проскакивает мимо меня и быстро занимает мое место на диване. Причем смотрит на меня так, будто говорит: «Ты что, снова на это повелся?» © Remiloudog / Reddit

У одной из моих собак есть красный мяч. Она ждет, пока кто-то сядет на диван (он у нас как раз стоит возле лестницы), а потом просовывает голову под перила на 2-м этаже и бросает мячик на голову человеку. © Alarming-Flounder812 / Reddit

У меня был пес, который вытаскивал из шкафов все трусы и майки всякий раз, когда у родителей собирались гости. Обычно он приносил на всеобщее обозрение нижнее белье папы. А когда приходили друзья к детям, песик никогда не хулиганил и сидел смирно. © Artsap123 / Reddit

А когда приходили друзья к детям, песик никогда не хулиганил и сидел смирно. © Artsap123 / Reddit У моих питомцев тоже оригинальное чувство юмора в комплекте с сообразительностью. К примеру, недавно, пока я завтракал, мой 9-месячный щенок показал, что хочет выйти из комнаты. Как только я открыл дверь, он прошмыгнул к моему стулу, взобрался на него и сунул нос в мою тарелку. © wulfychick / Reddit

Моя собака любит привлекать внимание, закидывая меня грязью. Я редко ношу носки, поэтому вся эта жижа течет по босым ногам прямо в туфли. И мне приходится снимать их и вытряхивать все, что туда попало. В итоге мои ноги всегда грязные, а собаке, видите ли, смешно. © fdberns / Reddit

Моя овчарка может просто так бегать вверх и вниз по лестнице. Она перепрыгивает по 4–5 ступенек за раз, делает круг наверху, сбегает вниз и стоит с высунутым языком, смотрит из стороны в сторону. И как только она убеждается в том, что я ее вижу, совершает еще один такой же забег. А еще у меня есть ши-тцу, которая после моих слов «Пора домой!» падает на тротуар и закрывает глаза. Правда, при этом она тихонько подсматривает за мной и будто посмеивается. © NinjaLuca_x / Reddit

Мой пес любит меня щекотать, пыхтя в разные участки моего тела. Обычно достается моей шее, но иногда он умудряется посопеть мне в живот. Чем сильнее я смеюсь, тем настойчивее он начинает пыхтеть , а выражение его мордочки не оставляет сомнений в том, что он намеренно пытается меня рассмешить. © SnooPeanuts2512 / Reddit

, а выражение его мордочки не оставляет сомнений в том, что он намеренно пытается меня рассмешить. © SnooPeanuts2512 / Reddit Мой гигантский сенбернар обожает воровать носки. Он прячет их у себя в пасти и начинает с хитрым видом ходить вокруг нас, будто знает какой-то секрет. Стоит только спросить его: «Эй, что у тебя во рту? Это носок?», как он начинает весело подпрыгивать, радуясь тому, что снова разыграл нас. © Unusual_Form3267 / Reddit

У меня была собака-проказница. Однажды мы пошли на озеро. Я оставила одежду на причале, чтобы искупаться. Уже из воды я увидела, как собака роется в этой куче. Она вытащила оттуда мои шорты, посмотрела прямо на меня, а потом уронила их в воду прямо с причала. Потом псинка сидела на берегу и наблюдала за тем, как я выуживаю промокшие шорты из озера. Клянусь, она смеялась надо мной! © Glatog / Reddit

Моя собака подкрадывается к птичьим стайкам в нашем дворе, а потом или пробегает сквозь них, или лает так, чтобы птицы перепугались и разлетелись. При этом у нее на морде появляется широкая ухмылка. © livlivesforbrains / Reddit

Мой пес любил зайти подальше в озеро, бросить там свою игрушку, а потом смотреть на меня, мол, неси обратно. У меня даже есть видео, на котором я кричу: «Не смей!» — но он все равно выплевывает игрушку , возвращается на пляж и ждет, когда я ее достану из воды. Кажется, он получал удовольствие от моего ворчания, когда мне каждый раз приходилось лезть в озеро. © schoggifroeschli / Reddit

, возвращается на пляж и ждет, когда я ее достану из воды. Кажется, он получал удовольствие от моего ворчания, когда мне каждый раз приходилось лезть в озеро. © schoggifroeschli / Reddit Мой кокер-спаниель ворует носки. Но не для того, чтобы прогрызть в них дырки: она просто меняет их на кусочек сыра. А когда на прогулке она находит палку размером с саму себя, то тащит ее с таким гордым видом, будто получила «Оскар». © WhatTheFrenchToast33 / Reddit

Валяюсь я как-то на кровати и смотрю телевизор, ну и собака лежит рядышком. Внезапно вокруг распространяется неприятный запах. Я же знаю, что это не я испортил воздух, так что смотрю на собаку. А та уже глядит на меня с видом: «Это же ты сделал, быстро извиняйся». © GMaBeautiful9291 / Reddit

Наш лабрадор любил плавать в бассейне. Мы с мужем играли с ним, бросая в воду игрушку. Он хватал ее и выбегал из бассейна, подходил к его краю и начинал дразнить меня этой игрушкой, но не давал мне до нее дотянуться . А когда видел, что у меня вот-вот получится достать ее, тут же чуть-чуть отодвигался в сторону. Он никогда не хулиганил так с моим мужем, только со мной. © Baref00tgirl / Reddit

. А когда видел, что у меня вот-вот получится достать ее, тут же чуть-чуть отодвигался в сторону. Он никогда не хулиганил так с моим мужем, только со мной. © Baref00tgirl / Reddit Мой пес обожал делать кучки на прогулке именно в тот момент, когда вокруг собиралась публика. «О, вы садитесь в машину? Подождите, я устрою вам шоу. У тебя свидание, и вы намереваетесь целоваться? Я здесь!» При этом он каждый раз улыбался во всю пасть. © mnemoseen / Reddit

Когда моему псу становится скучно и никто не хочет с ним играть, он просто подходит к двери и начинает лаять так, будто там кто-то есть . И если вы поведетесь и откроете дверь, то он посмотрит на вас с видом: «Ты чего, я же пошутил». © PineappleJuiceSipper / Reddit

. И если вы поведетесь и откроете дверь, то он посмотрит на вас с видом: «Ты чего, я же пошутил». © PineappleJuiceSipper / Reddit Мой спаниель-полукровка частенько прячет пульт от телевизора и, пока папа ищет эту штуку, быстро усаживается на его место. А еще этот пес регулярно крадет мои носки и мамины туфли. Не подумайте, он их не грызет, он просто мелкий воришка. © Common-Coconut-1674 / Reddit