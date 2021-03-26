15+ фото, которые сделают ваш день сладким, как сахарная вата
Удержаться от негатива бывает непросто, но некоторые люди протягивают другим руку помощи, размещая в интернете фотографии, которые поднимут настроение любому. От реакции дедушки на встречу с первым внуком до радости спасенной собаки — эти истории могут вызвать слезы умиления даже у самого жесткого человека.
AdMe.ru удалось выследить самый трогательный и добрый контент в интернете, который мы просто оставим тут, чтобы вам было приятно.
1. «Мой сын ждал школьный автобус, когда я проходил мимо и увидел это»
2. «Мой папа увидел своего первого внука»
3. «Моя 96-летняя бабуля делает соус»
4. «Моя прабабушка, которой будет 103 года в День святого Валентина, смеется вместе с моей 2-месячной дочкой»
5. «Мои бабушка и дедушка взяли котенка и прислали мне эту фотографию по почте»
6. «Неважно, насколько ты крут, иногда тебе просто нужен твой Винни-Пух»
7. «Из испуганного котенка на парковке он превратился в нашего любимого Тоторо»
8. «Мои родители уснули на диване, держась за руки»
9. «Она любит тереться лбами»
10. «Жена купила мне на день рождения очки EnChroma, и я впервые вижу цвет!»
11. «Я живу в деревне. Недавно у нас в курятнике поселился бездомный котенок, и теперь он считает белую курицу своей мамой»
12. «После урагана „Харви“ мы нашли собаку, которая пряталась в нашем джипе. Мы спасли ее, и теперь с ней все в порядке»
13. «Мой муж каждый день заходит на Reddit. Посмотрим, сможем ли мы его удивить. С Днем святого Валентина!»
На доске написано: «Розы красные, фиалки синие, ты лучший папа, теперь для двоих!»
14. «Зрение у бабушки портится, а она обожает играть в карты и настольные игры. Тетя купила ей огромные карты Uno, чтобы она играла и дальше»
15. В берлинском зоопарке празднуют рождение гориллы впервые за 16 лет!
16. «Когда в вашем доме полно пастушьих собак и один замерзший ягненок, которого нужно согреть»
А что вам помогает добавлять позитива в ваш день? У вас когда-нибудь получалось сделать умильную фотографию? Вы знаете, что мы любим ваши истории и фотографии, так что не стесняйтесь делиться.
Фото на превью bobmur1975 / Reddit
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