15+ фото, которые сделают ваш день сладким, как сахарная вата

Удержаться от негатива бывает непросто, но некоторые люди протягивают другим руку помощи, размещая в интернете фотографии, которые поднимут настроение любому. От реакции дедушки на встречу с первым внуком до радости спасенной собаки — эти истории могут вызвать слезы умиления даже у самого жесткого человека.

AdMe.ru удалось выследить самый трогательный и добрый контент в интернете, который мы просто оставим тут, чтобы вам было приятно.

1. «Мой сын ждал школьный автобус, когда я проходил мимо и увидел это»

2. «Мой папа увидел своего первого внука»

3. «Моя 96-летняя бабуля делает соус»

4. «Моя прабабушка, которой будет 103 года в День святого Валентина, смеется вместе с моей 2-месячной дочкой»

5. «Мои бабушка и дедушка взяли котенка и прислали мне эту фотографию по почте»

6. «Неважно, насколько ты крут, иногда тебе просто нужен твой Винни-Пух»

7. «Из испуганного котенка на парковке он превратился в нашего любимого Тоторо»

8. «Мои родители уснули на диване, держась за руки»

9. «Она любит тереться лбами»

10. «Жена купила мне на день рождения очки EnChroma, и я впервые вижу цвет!»

11. «Я живу в деревне. Недавно у нас в курятнике поселился бездомный котенок, и теперь он считает белую курицу своей мамой»

12. «После урагана „Харви“ мы нашли собаку, которая пряталась в нашем джипе. Мы спасли ее, и теперь с ней все в порядке»

13. «Мой муж каждый день заходит на Reddit. Посмотрим, сможем ли мы его удивить. С Днем святого Валентина!»

На доске написано: «Розы красные, фиалки синие, ты лучший папа, теперь для двоих!»

14. «Зрение у бабушки портится, а она обожает играть в карты и настольные игры. Тетя купила ей огромные карты Uno, чтобы она играла и дальше»

15. В берлинском зоопарке празднуют рождение гориллы впервые за 16 лет!

16. «Когда в вашем доме полно пастушьих собак и один замерзший ягненок, которого нужно согреть»