15 фото, которые показывают глубину взаимоотношений человека и животных

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Хотя внешне мы не особо похожи, но между нами и животными не такая уж и большая разница. Все мы испытываем эмоции, способны к общению, а время от времени даже понимаем друг друга. Мы привязываемся к своим питомцам так же, как и они к нам. Наука не знает, насколько сильна эта связь. Но мы верим, что те, кто любит животных, понимают, о чем идет речь.

AdMe.ru собрал для вас 15 согревающих сердце фотографий людей и животных, которые доказывают, что эта связь по-настоящему особенная.

1. «Научил Хлои вставать на подножку моего инвалидного кресла. Теперь все, чего она хочет, — это все время меня целовать»

2. «Наш кот точно рассчитал момент „своего“ появления в сказке, когда я читал дочери»

«Но самый лучший вид кошек — это ваша собственная».

3. «Санни любит своего человека-Луну»

4. «Я не могу иметь детей, поэтому мои собаки — это мои дети»

5. «Моя невеста подружилась с очень фотогеничным 9-дневным козленком»

6. «Каждый день она желает мне доброго утра, принося мою одежду»

7. «У моего парня никогда не было питомца. Это была любовь с первого взгляда»

8. «Получил ее в качестве подарка на свой 12-й день рождения. Сейчас мне 26, и я отмечаю ее 15-летие!»

9. «Мы побывали в 22 штатах, объехали всю страну, жили вместе в моей машине, пока наконец не нашли свой дом. Он мой лучший друг»

10. «Обнаружил этого парня у себя под машиной сегодня утром. Целых 10 минут кормил его с рук морковью и брокколи»

11. «Примерно год назад я поделился фотографиями котят, которых нашел под своим домом. Вот последние новости!»

12. «Птица уснула в волосах моей подруги»

13. «Через 17 дней после того, как мама умерла от рака, ее старый ирландский волкодав последовал за ней, чтобы и там быть с ней рядом. Мне их обоих так сильно не хватает»

14. «У моей подруги живут домашние белки»

15. «Чирио замерзла после купания. Я сказал ей, что она может согреться под моей рубашкой. Следующий час она провела, свернувшись калачиком у меня за пазухой»

А ваши питомцы так же одаривают вас любовью? Делитесь с нами фотографиями своих милах.