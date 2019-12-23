15 фактов о характере собак и их воспитании, которыми поделился известный кинолог

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Собака тянет поводок, облаивает прохожих, не подходит по первому зову, напрыгивает на нас — вот неполный список того, за что мы ругаем животное и что считаем «плохим» поведением. Стоит сказать, что все перечисленное является для собаки вполне естественным способом общения с миром, и, наказывая, мы лишь подавляем ее.

Мы в AdMe.ru хотим правильно воспитывать своих питомцев и поэтому нашли инстаграм опытного кинолога Антона Волкова, который дает действенные советы по общению с собаками.

1. Хвост — красноречивая часть тела

Хвост может многое рассказать об эмоциональном и физическом состоянии собаки, однако не всегда даст увидеть полную картину. Например, у лаек хвост практически всегда закручен, у левретки поджат, а у пемброков он очень маленький. Поэтому нужно рассматривать движения хвоста в совокупности с положением других частей тела. Существует ряд основных поз: Расслабленная. Хвост расслаблен, уши торчком, язык наружу, стойка свободная — значит, собака заинтересована и настроена миролюбиво. В этом случае можно приблизиться самому, но оптимальным будет, если животное первым выйдет на контакт.

Хвост расслаблен, уши торчком, язык наружу, стойка свободная — значит, собака заинтересована и настроена миролюбиво. В этом случае можно приблизиться самому, но оптимальным будет, если животное первым выйдет на контакт. Настороженная. Горизонтальное положение хвоста, движущиеся уши, закрытая пасть и перенесенный на передние лапы вес тела говорят об оценивании животным уровня потенциальной угрозы.

Горизонтальное положение хвоста, движущиеся уши, закрытая пасть и перенесенный на передние лапы вес тела говорят об оценивании животным уровня потенциальной угрозы. Агрессивная. Может быть как доминантной, так и пугливой. В первом случае хвост будет направлен вверх и напряжен, как и все тело, во втором — поза зажатая, а хвост закручен вниз. В обоих случаях виден оскал, который дает понять: к такой собаке лучше не приближаться.

Может быть как доминантной, так и пугливой. В первом случае хвост будет направлен вверх и напряжен, как и все тело, во втором — поза зажатая, а хвост закручен вниз. В обоих случаях виден оскал, который дает понять: к такой собаке лучше не приближаться. Беспокойная. Если животное прижимает к земле тело и хвост, избегает зрительного контакта, приподнимает лапы и «лижет» воздух, значит, оно чем-то напугано. При сильном страхе собака ложится на спину, демонстрируя нам живот. Все потому, что она пытается избежать конфликта, демонстрируя сигналы подчинения.

Если животное прижимает к земле тело и хвост, избегает зрительного контакта, приподнимает лапы и «лижет» воздух, значит, оно чем-то напугано. При сильном страхе собака ложится на спину, демонстрируя нам живот. Все потому, что она пытается избежать конфликта, демонстрируя сигналы подчинения. Игривая. Когда собака приглашает погулять или просит прощения, она принимает максимально дружелюбную позу. Ее хвост поднят вверх и активно двигается из стороны в сторону, уши торчком, язык наружу, передние лапы выставлены вперед и прижаты к земле.

2. Собаки умеют сопереживать нам

Эмпатия — довольно сложное состояние, и потому существуют некоторые сомнения в возможности проявления ее у наших четвероногих друзей. Некоторые ученые склонны думать, что у собак происходит более примитивный процесс — эмоциональное заражение. Это ответ на эмоцию, без понимания того, что чувствует человек или другое животное. Однако психологи из Голдсмитского колледжа Дебора Кастенс и Дженнифер Майер провели исследование для измерения уровня эмпатии собак и доказали их способность к осознанному сопереживанию.

3. А еще они чувствительны

Лишить собаку уверенности в себе и своем владельце просто, и вряд ли кто-то из нас хочет это сделать. Тем не менее, идя на поводу у эмоций и не включая рациональное мышление, мы нередко разрушаем доверие собаки, а также делаем ее неуверенной в себе. Есть ряд обычных явлений, которые негативно влияют на питомца. Ссоры в семье (собака может думать, что стала причиной разногласия).

Непонятные для питомца шутки и смех над его реакцией.

Запрет быть рядом с теми, с кем хочет быть сама собака.

Непоследовательность в прогулках и кормлении.

Наказание за нормальное поведение.

4. Поводок — это не инструмент принуждения

Первое, с чем нужно считаться: прогулка на поводке не определена врожденными способностями и противоречит им. Комфорта можно добиться лишь со временем, наблюдая и создавая чувство спокойствия и безопасности для животного. Гуляя с собакой на поводке, мы контролируем не только ее движения, но и эмоциональное состояние. Длина поводка зависит от умения собаки пользоваться свободой и может меняться: чем лучше питомец умеет самостоятельно справляться с воздействием различных стимулов на его пути, тем длиннее поводок. Использование шлейки — хороший ход. В них собаки чувствуют себя комфортнее, но даже в шлейке животному больно, когда ее дергают и тянут. Если вы спешите, а собака остановилась, лучше просто подозвать ее, предложив угощение.

5. Способы разнообразить прогулку

Небольшой пример хорошей прогулки. Очень важно находить приключения и занятия на улице, чтобы потом приходить домой и отсыпаться. Охота: прошлись по парку в поиске белок, полаяли на них.

Общение: пришли к тому месту, где много уличных собак, разбудили всех, дали обнюхать друг друга.

Спорт: ходили по поваленным деревьем, балансировали.

Задание: хозяин спрятал кусок коры со своим запахом среди множества других, чтобы собака поискала его. Для такой прогулки нужно желание быть с собакой и немного изобретательности.

6. Случаи, когда нужно вмешиваться в игры

Нужно внимательно следить за процессом общения (игры) вашей собаки с сородичами и обозначить «красные флажки» — ситуации, когда есть смысл вмешаться. Агрессивная погоня за вашей собакой и наоборот. Лучше перестраховаться и отозвать своего питомца или же вмешаться в процесс погони, перегородив путь догоняющему.

Если собаки становятся на задние лапы и «обнимаются» передними. Столь тесное сближение может перерасти в драку, и, чтобы избежать этого, нужно встать между животными, разделив их своим корпусом.

Собака начинает агрессивно рычать при перетягивании предмета. В этом случае ее стоит отвлечь угощением или какой-нибудь игрой. «Моя собака должна уметь постоять за себя» — неправильное убеждение. Вы должны быть ее защитником и помощником в разрешении сложных ситуаций.

7. Успокаивающая игра под названием «Штаны»

Если вы не знаете, как успокоить щенка, а погода не позволяет выйти на прогулку, то самое время для успокаивающих игр. Старые штаны могут стать интересной игрой для вашей собаки. Пошаговая инструкция: Обрезать все кнопки и молнии, чтобы собака не поранилась. Ножницами сделать дополнительные дырки в штанах.

Заполнить все отверстия любимыми лакомствами, чтобы питомец самостоятельно пытался их найти. И нет, такая игра не будет стимулировать собаку искать еду во всех штанах подряд. Животные отличают игровой процесс от просто лежащих на кровати джинсов.

8. В «плохом» поведении есть польза

Собаки не врут, не пытаются сделать плохо, а лишь общаются с нами и со своими сородичами. Ярлыки «плохо» или «хорошо» навешиваем мы, часто наказывая за поведение, стараясь подавить, тем самым не давая возможность общаться с нами честно и открыто. Однако в «плохом» поведении есть и плюс: оно указывает, над чем нужно работать, помогает понять мысли и страхи собаки, а затем выйти из сложившейся ситуации. Например, если питомец напрыгивает на вас при виде других собак, значит, у него проблемы в контакте с сородичами. В такой ситуации отвлеките питомца чем-нибудь: попросите выполнить ранее заученное движение, предложите пробежаться или попрыгать. А после понемногу приучайте его к общению с другими собаками. И так всегда: старайтесь искать оптимальное решение и для вас, и для собаки, а не просто пресекайте ее действия.

9. Что делать, если собака защищает еду

Стоит понимать, что защита еды — врожденная форма поведения животного, которое хочет выжить. Образ жизни домашних собак не направлен на выживание, но иногда они могут демонстрировать защитное поведение. Решить этот неприятный момент можно, действуя по следующей схеме. Смените миску и место кормления. Делается это для того, чтобы «разбить» прошлые негативные ассоциации.

Первые недели кормите собаку, держа миску в руках.

По прошествии 2–3 недель можно поставить миску на пол, опустив туда руку с кусочком лакомства, чтобы собака съела его с руки. Повторяйте так несколько дней.

Кладите то же лакомство в миску, но уже без руки. Полезный нюанс: говорите собаке что-то приятное, например «Смотри, как вкусно». Далее эту фразу можно будет использовать как сигнал о том, что вы приближаетесь.

10. Что делать, если собака рычит на вас

Нельзя забывать, что рычание — это мощнейший сигнал коммуникации у собак, который необходимо оценивать правильно. Если собака начала на вас рычать, не уходите. Дождитесь, пока она перестанет, а потом, отодвинув эмоции на задний план, приступайте к пошаговому решению этой проблемы: Не переступайте порог терпимости. Остановитесь на месте и ждите, когда собака перестанет рычать. И только тогда уходите: этим вы поощрите ее спокойное поведение.

Разберитесь в причинах рычания и подумайте над альтернативой. Если собаке не нравится, когда ее стаскивают с дивана, вместо физического воздействия используйте метод наведения рукой, чтобы попросить животное уйти.

Устраните факторы, вызывающие стресс. Негативное воздействие имеет накопительный эффект, который и может в итоге вылиться в агрессию.

Попробуйте придать положительную реакцию тому, что привело собаку к рычанию. С помощью различных методик и с привлечением специалиста можно убедить собаку, что «плохое и опасное» может оказаться чем-то «интересным и вкусным».

11. Что делать, если собака боится салюта

Если ваша собака боится салюта, единственное, что можно сделать, — это покинуть место наиболее сильного воздействия фейерверков. Под воздействием имеются в виду не только звуки, но и световые явления, шум толпы, суета окружающих. В качестве укрытия могут выступить магазин, подъезд или тихий переулок. Там нужно дождаться того момента, когда собака выйдет из состояния паники и будет готова спокойно дойти до дома.

12. Правила общения с пугливой собакой

Не приближаться первыми. Это правило применимо в общении с любой собакой, особенно незнакомой.

Это правило применимо в общении с любой собакой, особенно незнакомой. Стараться «общаться бочком». То есть в буквальном смысле — стоять боком, а еще лучше опуститься на уровень собаки, что снизит градус напряженности.

То есть в буквальном смысле — стоять боком, а еще лучше опуститься на уровень собаки, что снизит градус напряженности. Избегать контакта глазами. В мире собак это правило плохого тона: такое поведение может выглядеть как угроза.

В мире собак это правило плохого тона: такое поведение может выглядеть как угроза. Не нависать над животным. Подобная поза может напугать собаку, и она будет чувствовать себя так, словно находится в замкнутом пространстве.

Подобная поза может напугать собаку, и она будет чувствовать себя так, словно находится в замкнутом пространстве. Не обнимать насильно, гладить аккуратно. Многие собаки не любят касаний, особенно от незнакомых людей. Сначала нужно завоевать доверие и лишь потом переходить к более тесному контакту.

Многие собаки не любят касаний, особенно от незнакомых людей. Сначала нужно завоевать доверие и лишь потом переходить к более тесному контакту. Не делать резких движений. Максимально медленные и осторожные движения — важный шаг на пути к доверию со стороны пугливой собаки.

Максимально медленные и осторожные движения — важный шаг на пути к доверию со стороны пугливой собаки. Улыбаться, но без демонстрации зубов. Некоторые собаки могут принять вашу улыбку за оскал и испугаться еще сильнее.

13. Как сделать так, чтобы собака замолчала по вашему сигналу

С помощью жеста и голосового сигнала «ш-ш-ш» можно научить животное замолкать, когда это необходимо. Собака должна понимать это следующим образом: она лает, вы подаете сигнал «ш-ш-ш» — лай затихает, и она получает вкусное лакомство. Как обучать: Чтобы приучить собаку замолкать по вашему сигналу, возьмите в руку лакомство с сильным запахом и поднесите поднятый вверх указательный палец к носу животного. Это будет знаком того, что необходимо замолчать.

Позвольте собаке принюхаться к запаху, исходящему от вашей руки, при этом повторяйте издавать звук «ш-ш-ш».

Как только собака замолкнет, дайте ей лакомство.

Постепенно можно увеличивать расстояние между указательным пальцем и носом собаки, поднося его к своему рту.

14. Как приучить животное к касаниям

Многие собаки, как и мы, получают удовольствие от прикосновений и сами проявляют такую инициативу. Но есть и те, которые тревожатся, боятся и даже защищают себя от близкого тактильного контакта. В таком случае с касаниями лучше не торопиться и пройти несколько этапов. Просто находимся рядом с собакой и угощаем ее лакомствами. Собака должна привыкнуть к тому, что вы находитесь рядом с ней и что это не только безопасно, но и приятно.

Даем собаке лакомство из рук и в этот момент аккуратно касаемся той части тела, на контакт с которой она реагирует наименее болезненно. Можно использовать лакомства в форме кусочков, а можно те, которые собаке необходимо будет слизать с вашей руки или с игрушки.

Если процесс адаптации идет успешно, то можно попробовать коснуться головы, скул, поясницы, паха и других «сложных» для собаки зон. Не забывайте при этом, конечно, о лакомствах.

До этого этапа мы аккуратно касались тела собаки и убирали руку, а вот теперь можно попробовать на несколько секунд оставить руку на теле или слегка погладить животное. На этом этапе мы тоже даем собаке что-то вкусное в момент касания или поглаживания.

Если вы понимаете, что собака доверяет вам и приняла правила «игры», то можно попробовать сначала прикоснуться, а потом угостить ее чем-нибудь вкусным.

15. Простые шаги к счастью вашего питомца

Собака должна знать, что ее любят такой, какая она есть.

Должна чувствовать себя в безопасности как дома, так и вне его, где есть вероятность столкнуться с разными ситуациями.

Она должна знать ощущение от травы под ее лапами и манящий запах леса, иметь возможность вываляться в луже и потом бегать по кругу от радости.

Понимать, что мир вокруг нее безопасен. Ее не будут нервно тянуть за поводок или постоянно общаться грубым голосом, душить или переворачивать с силой на спину.

Расскажите о своих питомцах. Возникают ли у вас сложности с их воспитанием?