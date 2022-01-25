15+ доказательств того, что питомцы — это не только «мур-мур-мур», но иногда еще и парочка седых волос на голове

Когда мы заводим кота или пса, особенно впервые, наивно полагаем, что нас ждут лишь уютное мурчанье и нежная дружба. Однако у хвостатых хитрюг свои планы: взобраться на елку, разбросать игрушки или притащить хозяевам неожиданный презент. Но мы прощаем нашим любимцам любую шалость, просто потому что любим их, а они — нас.

Для сегодняшней подборки AdMe.ru отыскал на просторах сети фотографии животных-шкодников, которые решили, что правила писаны не для них. А в конце статьи мы подготовили бонус — предупреждение для хвостатых, которые слишком уж склонны к шалостям.

«Кошечка вышла утром прогуляться и вернулась с подарком. Заботливая наша»

«Каждый раз, когда я иду в ванную комнату, они опережают меня и прыгают в ванну. И лежат, пока я не выйду. Их даже не смущает набирающаяся вода»

«Я прошу прощения, ты что, собрался играть в игру вместо того, чтобы уделить мне внимание?»

«Она просто обожает смывать воду в туалете. Вот, поймали на месте преступления»

«Ого, это ты слепил? Дай-ка быстренько сломаю»

«Мой дурачок опять разворошил мусорное ведро. Иногда мне кажется, что он наполовину енот»

«Вот что я думаю об этой вашей рассаде»

«Это была аккуратно сложенная после стирки стопка белья. И он ни капельки не выглядит виноватым»

«У нее есть 5 лежанок. Но она решила, что тут гораздо удобнее»

«Мой кот борется с Рождеством как умеет»

«Кот ухватил мою сестру за волосы и стал тянуть. Видите эту решимость на его морде?»

«Купила лежанку для собаки, называется»

«Я просто хотела сфотографировать листочек, но тут...»

Ну разумеется, во всем доме не найти места удобнее

«Она еще и рассыпала весь попкорн, головой столкнув миску со стола»

«Наслаждался я тут вкусным блюдом... до недавних пор»

Бонус: а вот что бывает с пушистыми негодниками, которые слишком уж расшалились

«Я прикрепил кошачью миску для воды к 13-килограммовой гранитной плитке. Попробуй-ка теперь переверни, негодник мелкий».