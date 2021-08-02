15+ историй о том, что больше одного питомца в доме — это не очень легко, зато нескучно

Братья наши меньшие очень артистичны. Одним только выражением мордочки они умеют показывать хозяину все свои эмоции — грусть, радость, любовь. А уж если надо выпросить лакомство, то в ход пускаются такие изысканные приемчики, что позавидуют даже выпускники театральных училищ. Впрочем, друг с другом они общаются не менее эмоционально, так что можно смело записывать большинство домашних любимцев в актеры мыльной оперы.

Мы в AdMe.ru нашли тред, в котором пользователи сети описывают поведение своих питомцев, чьи взаимоотношения по накалу страстей тянут как минимум на шекспировскую драму. А в бонусе расскажем, что бывает, когда за воспитание котят берется пес.

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Мой хомяк ждет, пока заснут собаки, а потом начинает бегать в своем колесе. Они просыпаются, и он прекращает беготню до тех пор, пока они снова не заснут. © am097 / Reddit

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Мы с соседом по комнате обычно открывали балконную дверь, а москитную сетку закрывали, но по приходе обнаруживали собаку запертой на балконе. Выяснилось, что кошка открывала сетку, впускала собаку на балкон, а потом запирала ее там. © vonMishka / Reddit

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У меня есть такса, которой наплевать на личное пространство бигля, и она постоянно пристает к нему, жует его уши. Ему это неприятно, но поделать он ничего не может: биглю трудно выглядеть суровым, да и таксу так просто не запугаешь. Сегодня утром он 40 минут рычал на нее, но закончилось все, как обычно, обслюнявленными ушами. © feliciates / Reddit

У меня 2 кошки, Мику и Хлоя, и кот Оливер. Они дружно живут и часто обнимаются, но коту постоянно нужно играть, а кошки это ненавидят. Когда он начинает приставать к ним, они бьют его лапками, пряча когти. После этого он всегда бежит к моей маме и плачет, пока она не поднимет его на ручки. У него синдром младшего ребенка. © A***ualness / Reddit

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Недавно у нас появился щенок. Наша пожилая кошка приходит в ярость, когда мы его дрессируем, потому что только она заслуживает угощения. В итоге нам пришлось проводить совместные тренировки. И она, кстати, справляется лучше щенка. © Dr_Julian_Helisent / Reddit

У нас появился новый кот. Он очень милый, а старая кошка — злюка. Она искренне не понимает, почему все его любят и как он подружился с собакой. Тем временем он пытался подружиться и с кошкой, но она отгоняет его. Собака тоже очень милая, и они весело играют вместе, а злюка тем временем их ненавидит. © Pos31d0n / Reddit

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Кот повадился изводить щенка. Он скидывает на пол вещи, которые я убираю, чтобы тот их сжевал и его наказали. Часа в 2 ночи он заманивает его под кровать, где щенок застревает, и я вынужден его оттуда доставать. И все бы ничего, но у нас есть старый пес, который ненавидит шум и сразу начинает лаять. Кошка не переносит собачий лай, поэтому она начинает гоняться за собакой, а щенок бежит следом за ней. В итоге это превращается в скачки в стиле мультфильма «Том и Джерри». © Banzewrld / Reddit

У меня были кошка и морская свинка. Они ненавидели друг друга. Всякий раз, когда кошка приближалась к клетке свинки, та истошно визжала, а кошка била по клетке лапой. Это происходило каждое утро на протяжении 7 лет, пока в один прекрасный момент я не решил вытащить свинку из клетки и положить себе на колени. Кошка подошла, лизнула ее и прилегла рядом. Похоже, они любили друг друга все это время, а эта 7-летняя драма была просто привычкой. © DarthTheRaider / Reddit

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Нашей 14-летней кошке приходится иметь дело с 2 непослушными котятами, которых мы недавно взяли. Сиамский побаивается ее, а полосатый изо всех сил пытается подружиться. Ее такое положение вещей вообще не устраивает, она шипит на них и бьет лапкой, если они вторгаются в ее личное пространство. © lupusdude / Reddit

2 моих собаки воюют из-за игрушек. Все началось с синей косточки, которую обожала та, что помладше. Старшая стала красть ее, и это стало причиной частых драк. Вскоре ссоры начались и из-за остальных игрушек. Одна собака сгребала их в кучу и ложилась на них, как дракон на сокровища, а вторая брала какую-нибудь игрушку и подбрасывала ее перед другой, чтобы показать, что у той нет игрушек, которые могут ее заинтересовать. В итоге их отношения совсем разладились и пришлось отобрать вообще все игрушки. © debbieae / Reddit

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Наш пес не любит, когда кошка на него пристально смотрит. Она знает об этом, поэтому любит на него пристально уставиться, а потом быстро убегает, если пес идет разбираться. © zerbey / Reddit

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У нас есть миниатюрная такса и большая немецкая овчарка. Они всегда отлично ладят, овчарка ходит хвостом за таксой, куда бы та ни пошла. Единственное, за что они постоянно борются, так это за внимание хозяев. © manhowl / Reddit

Мои 2 кошки дерутся за возможность сесть ко мне на колени. Собака всегда прогоняет проигравшую, а попугаи, видя это, неистово пищат. Это у нас ежедневный ритуал. © KajinMonkey / Reddit

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У меня есть 3 собаки. Самая большая из них — немецкая овчарка, а самая мелкая даже с ее головой не сравнится в размерах, но дури ей не занимать. Она любит подбегать к овчарке, подпрыгивать и бить ее по носу. © EhlersDanlos*** / Reddit

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Мои кошечки обычно делятся друг с другом всем, но когда речь идет о единственном открытом окне в доме, то все выглядит так. © typoquwwn / Reddit

Я не знал, что у домашних животных может быть собственная драма. Мой кот ненавидит всех животных и ничего и никого не боится, кроме кошки, которая по какой-то причине перестала подпускать его к лотку. Все решилось, когда мы поняли, что нужно принимать меры. Теперь у него есть своя комната с отдельным туалетным лотком, едой и кошачьей дверью с микрочипом, войти через которую может только он. © midito421 / Reddit

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Старенький кот моей мамы терпеть не мог, когда трогали его хвост. Кошка моей сестры, которая с ним соседствовала, любила сесть и постукивать его лапкой по хвосту. Кот оборачивался, шипел, а она делала вид, что ни при чем. А потом она повадилась делать совсем уж невообразимое: нависнет над ним, вытянет лапу и как будто при этом говорит что-то вроде «Я не трогаю тебя», в то время как он сердито на нее орет. © MagratMakeTheTea / Reddit

Бонус

У моих новых знакомых карликовый пудель и кошка. Кошка принесла котят. В принципе, их кормит, но вообще она такая независимая современная женщина и ей некогда. Поэтому спят котята с пуделем, он их моет, они ходят за ним следом, как выводок утят.

Но самое интересное начинается, когда приходишь и пудель бежит лаять на дверь. Котята бегут следом и орут в 4 глотки: «Гав!» Пока, правда, не получается. © Panakiya / Pikabu