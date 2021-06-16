14 существ, которых мы не привыкли опасаться, а стоит

Увы, природа удивляет нас не только прекрасными созданиями, но и опасными существами, которые могут поджидать человека даже в самых привычных и безопасных местах. Не многие, к примеру, догадываются, что обычная божья коровка может нанести вред или что достаточно задеть место, где только что проползла пушистая гусеница, чтобы получить раздражение кожи.

Предупрежден — значит вооружен. Поэтому AdMe.ru подготовил памятку о том, каких животных в нашей стране и за ее пределами лучше обходить стороной.

Гусеница походного шелкопряда

Гусеница походного шелкопряда опасна, и ее совсем не обязательно трогать, чтобы столкнуться с неприятными последствиями. Достаточно контакта с тем местом, где она проходила и уронила ворсинки: они вызывают дерматит. У людей он может проявиться в виде сильного раздражения кожи и других последствий. Места обитания: распространены в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и на территории России.

Черноморская скорпена

Встретить черноморскую скорпену можно чаще всего в прибрежной зоне. Большую часть времени она проводит, лежа на каменистом дне в ожидании добычи. Крупные виды живут на глубине, от них в основном страдают аквалангисты и рыбаки. Колючки, а также костные шипы рыбы содержат вещество, вызывающее сильную боль, а попавшая в ранку слизь провоцирует еще и воспаление, поэтому к ней опасно прикасаться. Места обитания: восточная часть Атлантического океана, Средиземное море, Черное море.

Златогузка

Бабочка и ее гусеницы, которые становятся особенно активными в середине лета, имеют ядовитые волоски. Любой телесный контакт со златогузками способен вызвать весьма неприятную сыпь, которая может не сходить неделями. Место, которым человек дотронулся до златогузки, покраснеет и начнет чесаться. Самые любимые места этих насекомых — парки с лиственными деревьями и сады с созревающими фруктами. Места обитания: в Западной и Восточной Европе, Малой и Средней Азии. Конкретно в России распространена в лесостепи, на юге Европейской части и на востоке до границы распространения дуба в пойме реки Урал, а также в Крыму и на Кавказе.

Жерлянки

Эти лягушки имеют темно-красные, оранжевые или желтые пятна на брюшке. Трогать их нельзя, иначе можно запросто отравиться бомбезином — веществом, которым покрыта их кожа. У человека он вызывает сильное раздражение слизистых оболочек, озноб и головную боль. Места обитания: встречаются рядом с водоемами в Европейской части России и на Дальнем Востоке.

Жук-плавунец и его личинка

Личинка довольно крупная и может достигать в размере до 5 см, что делает ее весьма серьезным хищником. Если потрогать ее случайно или нарочно, она может больно укусить. Не менее больно кусается и сам жук-плавунец, вырастающий из этой личинки. Укус напоминает прокол кожи острым предметом. На месте укуса образуется отек или шишка, которая проходит через 2–3 недели. Места обитания: распространены в Европе, Азии, на обширной территории от Сахалина до Атлантического океана, в северной части Африки.

Красный придорожный слизень

Такой слизень способен вырасти до 18 см и отличается крайней прожорливо­стью. Может не только съесть почти все, что попадается на пути, но еще и пере­носит нематод — паразитов, которые могут быть опасны для людей и животных. Места обитания: распространен в Западной Европе, включая Францию, Нидерланды, Германию, Западную Польшу, Швейцарию и южные части Британских островов. А недавно эти слизни появились и в России.

Майка обыкновенная

Это опасный жук, который не умеет летать. При попадании на кожу вещества, которое он выделяет, на ее поверхности появляются волдыри, ожоги. Заживают они потом довольно долго и трудно. Места обитания: почти вся Палеарктика, кроме Крайнего Севера. В России — в Европейской части и на Кавказе.

Каспийский полоз

Каспийский полоз не ядовит, но этот недостаток он с лихвой компенсирует чрезвычайно агрессивным характером. Распознать подготовку к атаке можно по его сворачиванию кольцами: так он готовится к прыжку. Укусить он всегда пытается в лицо или шею. Места обитания: обитает в Южной и Юго-Восточной Европе до Поволжья и Восточного Казахстана и в Передней Азии.

Бокоплавы (морские блохи)

Морские блохи кусаются не так часто, но если это все же произошло, то неизбежно появление неприятной сыпи и раздражений. Напороться на них можно вдоль линии прибоя, в выброшенных штормом водорослях, так как именно ими эти животные и питаются. Места обитания: практически во всех пресноводных водоемах, морях, на дне океанов. Кроме того, многие живут и в подземных водах. Их можно встретить в ключах и колодцах Кавказа, Украины, на западе Европы.

Гладыш

Гладыш, или водяная оса, полностью соответствует своему второму названию. На первый взгляд он ничем не примечателен, но не стоит его недооценивать и лучше не трогать. Хоть и редко, но он может укусить своим хоботком, который способен проткнуть кожу. Места обитания: распространен по всей Европе и России до Восточной Сибири. Обитает в непроточных водоемах.

Тигровый комар

Этих насекомых можно легко узнать по характерным белым полоскам на теле и лапках. Такого комара раньше можно было встретить в странах Азии, в Северной Америке и на Гавайях, а теперь он расселился еще и по территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска. Это насекомое может быть опасно тем, что оно переносит лихорадку денге, чикунгунью и лихорадку Зика.

Бобр

Бобры пережидают холодные времена в своих норах, но бывает, что они выходят наружу, чтобы достать еду, спрятанную под водой. Стоит запомнить, что эти грызуны могут проявлять агрессию. И в случае опасности бобр будет защищать свои территории. Поэтому, встретившись с этим животным, лучше посмотреть на него на расстоянии и отойти, чтобы не было неприятных последствий. Места обитания: широко распространен на территории от Испании и Франции через Центральную и Восточную Европу до Скандинавии и России.

Жук-бомбардир

Жуки-бомбардиры названы так потому, что, когда они чувствуют угрозу, они выпрыскивают кипящее раздражающее вещество. Опасно трогать и тем более брать этих жуков в руки и подносить к лицу, так как, вероятнее всего, жук начнет защищаться и велик риск получить химический ожог кожи. Еще хуже будет, если вещество попадет в глаза. Места обитания: встретить жуков можно в России, в Приморском крае, и в Южной Евразии.

Божья коровка

Некоторые разновидности божьих коровок далеко не безобидны. К примеру, божья коровка-арлекин (19-пятнистая коровка) опасна тем, что может сильно ущипнуть своими крепкими челюстями, особенно если голодна. Хотя их укус не ядовит, после него может остаться болезненная шишка, а иногда появляется аллергическая реакция. Самая распространенная — риноконъюнктивит, возникающий, если потрогать глаза рукой, которая касалась насекомого. Места обитания: 19-пятнистые божьи коровки распространены от Сибири, Казахстана и Узбекистана на запад через юг России до Гималайских гор и на восток до побережья Тихого океана и Японии, включая Монголию, Китай, Корею и Тайвань.