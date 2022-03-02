13 досадных ошибок в уходе за нашими питомцами, которые сокращают им жизнь

Социолог Андреа Лоран-Симпсон утверждает, что современные люди воспринимают своих домашних питомцев как членов семьи. И правда, животные — это вечные «дети», которые постоянно нуждаются в заботе. Но, к сожалению, до сих пор бытует много ошибочных рекомендаций по уходу за братьями нашими меньшими, которые не идут им на пользу.

Мы в AdMe.ru собрали распространенные ошибки в содержании домашних животных, которые хозяева могут допускать по незнанию, и постарались найти для них здоровую альтернативу.

Отказываться от стерилизации

«Собака должна родить хоть раз для здоровья» — слышали такое утверждение? Или «кот после стерилизации станет толстым и вялым»? На самом деле это миф. Распространено убеждение, что «фертильность» равно «здоровье». Если животное не задействовано в племенной программе, не используется в разведении, его необходимо стерилизовать. Преимущества стерилизации: меньше вероятность, что у вашего любимца будет рак;

животные становятся спокойнее и доброжелательнее;

становится меньше кошачьих и собачьих беспризорников.

Использовать накладные колпачки для когтей

«Заточка» когтей является нормальным природным поведением кошек. С помощью этой процедуры они избавляются от отмерших тканей когтей, метят территорию и делают растяжку. Правда, иногда это происходит не там, где надо: любимцы портят мебель, стены или дверные косяки. Но это ни в коем случае не месть и не дурное поведение. В некоторых странах еще доступна услуга по удалению последней фаланги пальца вместе с когтем, но это тяжелая операция с целым рядом печальных последствий для питомца. Вместо нее часто выбирают использование накладных пластиковых колпачков для когтей пушистого модника. Но и этот метод имеет существенные недостатки: Это может стать огромным ежедневным стрессом для животного: не все кошки адаптируются к накладным когтям.

У кошки может измениться походка, снизиться активность, она больше не сможет лазить и прыгать.

Кошки могут начать грызть колпачки и сгрызать вместе с ними части когтей, а это чревато травмами органов пищеварения.

Колпачки нуждаются в регулярной замене.

Не выгуливать собаку на улице

Собаки некоторых пород такие крохи, что нужда в ежедневном выгуле кажется неочевидной. Поэтому некоторые хозяева ставят четвероногому другу лоток и считают это достаточной мерой. Но из-за небольшого размера собака не становится кошкой, не теряет потребности в общении с сородичами и здоровом образе жизни. Прогулки собаке необходимы для того, чтобы: укрепить сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат;

снизить стресс, пообщаться с сородичами, исследовать территорию;

весело провести время с хозяином.

Кормить со стола или только филе

Собаки и кошки являются плотоядными животными, то есть для здорового рациона им необходим в основном животный белок, который проще всего получить из мяса. Некоторые хозяева, руководствуясь соображениями заботы, отказываются от промышленных кормов в пользу натурального питания. Но необходимо помнить, что: Еда с человеческого стола не является здоровой пищей для животных. Многие привычные человеку продукты не только не полезны, но и вредны для четвероногих.

Порция должна состоять из сырого мышечного мяса, костей и субпродуктов, а не только филе, иначе питомец будет недополучать питательных веществ.

Стричь и брить кошек

Периоды линьки животного могут стать настоящим испытанием для хозяина. Шерсть на мебели, одежде, в качестве «приправы» к любому блюду. Кажется, что стрижка или бритье может быть отличным выходом из положения. Это также решает вопрос с колтунами у животных длинношерстных пород. Но на самом деле стричь и брить кошек можно только в крайних случаях по медицинским показаниям. Потеря шерстяного покрова делает нежную кожу животного беззащитной перед воздействием окружающей среды. Нарушается теплообмен. А если стрижка заденет вибриссы, кот будет хуже ориентироваться в пространстве, не осознавая габариты. Справиться с линькой и колтунами поможет сбалансированное питание, активный образ жизни и ежедневное вычесывание котика.

Экономить на дрессуре

Дрессировка собаки — это необходимость, которая позволяет животному физически и интеллектуально развиваться, а также делает совместную жизнь человека и собаки комфортной и полной взаимопонимания. Это недешево и занимает много времени и сил. Поэтому некоторые люди пренебрегают тренировками. Но ведь то, что люди порой называют хулиганством — порча вещей, агрессия, отсутствие послушания, — лишь обычное собачье поведение в отсутствии воспитания. Регулярные занятия с четвероногим другом помогут: стать питомцу более уравновешенным и стрессоустойчивым;

улучшить его физическое здоровье;

приучить к послушанию, сделать питомца более коммуникабельным;

укрепить дружбу и установить доверительные отношения с ним.

Выбирать песок и опилки в качестве наполнителя для туалета

Иногда ради экономии или из соображений экологичности люди засыпают в кошачьи лотки песок или опилки. Но такой наполнитель не впитывает испражнения, не удерживает запах, прилипает к лапам животного и разносится по всему дому. Лучшим выходом будет протестировать промышленные глиняные, древесные, силикагелевые наполнители и найти тот, который устроит и хозяина, и пушистого разбойника.

Вешать новогоднюю мишуру там, где она будет доступной для животного

Если дома есть питомец, приходится быть более ответственным в выборе праздничного декора. Ведь у животных есть естественная потребность исследовать наряженную елку, пробовать на вкус украшения. Это чревато отравлениями, ожогами и еще более серьезными последствиями, связанными с попаданием инородных тел в желудочно-кишечный тракт. Чтобы минимизировать риск для здоровья домашнего животного, необходимо: исключить или ограничить доступ животного к новогоднему дереву и праздничному декору;

выбирать нетоксичные, нехрупкие украшения и растения;

отказаться от мишуры и гирлянд.

Покупать неподходящий грунт для улиток

Если нет возможности завести кошку или собаку, альтернативой могут стать брюхоногие моллюски — улитки. Они неприхотливы и просты в содержании, но есть несколько нюансов: В пластиковом ящике или стеклянном аквариуме должна поддерживаться высокая влажность, вентиляция и температура не ниже 24–30 градусов по Цельсию.

Подложкой для улиток должны служить кокосовый субстрат, мох, кора, а не торф, песок или те же опилки.

Улитки не капризны в еде, но следует знать, какие продукты им запрещены.

Необходимо беречь этих нежных существ от прямых солнечных лучей, контакта с паразитами и химикатами.

Содержать рыбок и грызунов в стесненных условиях

Рыбки и разнообразные грызуны часто воспринимаются людьми как питомцы «малого» ухода. Их сажают в тесные клетки, чтобы они занимали поменьше пространства, или помещают в маленький декоративный аквариум без должной системы фильтрации. Относительно рыб есть несколько универсальных правил: Чем больше аквариум, тем лучше. Даже маленькие рыбки нуждаются в просторе для роста и плавания.

Фильтр должен быть очень качественным, это позволит дольше поддерживать резервуар в чистоте.

Насос и обогреватель — не пустая трата денег. Благодаря им можно будет поддерживать необходимую температуру воды и насыщать ее кислородом. Для разных видов грызунов тоже есть определенные рекомендации по содержанию: Клетка должна быть достаточно просторной для упражнений, защищенной от других домашних животных, иметь солнечную и теневую стороны.

В жилище обязательно должна быть «норка» — укромное сухое место для приватного отдыха.

Подстилка в клетке должна быть мягкой, хорошо вентилируемой и всегда чистой.

Давать собаке кости

Казалось бы, собака и кость — понятия почти неразделимые. Но в действительности кости не лучший вариант для питания или игр. Они могут застревать в горле, желудке; собака может сломать зуб о твердую кость, инфицировать десна; осколки костей могут впиваться в пищевод. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно: исключить из рациона вареные кости, так как они хрупки и их обломки могут нанести травму слизистой;

давать кость только под присмотром;

не позволять собаке закапывать и грызть выкопанную кость;

выбирать кость большого размера (примерно как голова вашего пса).

Регулярно поить кошку молоком

Молоко может принести кошке больше вреда, чем пользы. Ведь у большинства этих животных имеется непереносимость лактозы, в их кишечнике нет ферментов для переваривания молочного сахара. Отсюда связанные с употреблением молока проблемы: диарея, рвота, дискомфорт в животе, ожирение. При сбалансированном рационе чистой воды для кошки будет вполне достаточно.

Заменять общение с попугаем зеркалом

Когда-то считалось, что, если попугай живет один, ему надо обязательно поставить зеркало. Якобы они принимают отражение за живую птицу, воркуют с ним, пытаются завязать отношения. Однако подобный опыт может вызывать проблемы с психическим здоровьем у птицы. Так как «друг» в зеркале не отвечает на ухаживания, нападения и с ним невозможно создать пару, живой попугай испытывает постоянный стресс. Чтобы повысить качество жизни вашего питомца, лучше убрать зеркало из клетки и подсадить настоящего пернатого приятеля.