12 животных, которые откладывают слишком странные для этого мира яйца

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Самое большое птичье яйцо достигало 33 см в длину и имело объем 8,5 л. Оно принадлежало слоновой птице, вымершей несколько столетий назад. Самые маленькие яйца откладывает колибри — их длина менее 1 см. Но яйца отличаются гораздо большим разнообразием, чем мы думали.

Мы в AdMe.ru любим дикую природу и красоту, поэтому не смогли пройти мимо самых оригинальных яиц живых существ: от насекомых до акул.

1. Акула

Около трети акул откладывают яйца, которые развиваются около полугода. Необычная форма яйцевой капсулы спасает детенышей от изменчивого моря и попадания в пищу хищникам. Например, яйцо рогатой акулы (в виде спирали) защищает акуленка от хищников — добычу такой формы не так-то просто проглотить. А ниточки на яйцах кошачьей акулы позволяют им зацепиться за подводный грунт, чтобы не оказаться на берегу после отлива.

2. Осьминог

Яйца осьминогов напоминают капельки молока. Самка стережет яйца несколько месяцев (иногда больше года) — отгоняет хищников и регулярно очищает яйца от ила и грязи. В это время она ничего не ест, поэтому к моменту появления маленьких осьминогов полностью истощена, из-за чего погибает.

3. Клоп-арлекин

Яйца клопа-арлекина похожи на маленькие полосатые бочонки, которые самка откладывает с нижней стороны листа. В кладке обычно около 12 яиц, они могут развиваться от 4 до 29 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

4. Страус эму

Яйца страуса эму могут быть светло- или темно-зелеными, они весят 450–650 г. Не оплодотворенные яйца эму употребляют в пищу, причем одно страусиное яйцо соответствует примерно 10–12 куриным.

5. Кайра

Тонкоклювая кайра несет голубые яйца в крапинку, но примечательны они не только окрасом, но и неправильной формой. Кайры насиживают яйца на крутых выступах скал, асимметрия смещает центр тяжести яйца. При порыве ветра или неосторожном движении птахи оно не разобьется, а остановится или будет катиться в пропасть заметно медленнее.

6. Малиновка

Голубой пигмент в скорлупе яиц малиновки, дрозда и некоторых других птиц защищает плод от перегрева и воздействия ультрафиолета. Темная скорлупа яиц других видов птиц пропускает больше тепла, а белая отражает его. Голубой пигмент — этакий компромисс, позволяющий поддерживать оптимальную температуру.

7. Златоглазка

Кладка яиц златоглазки напоминает диковинное растение, потому что яйца расположены на нитях длиной 1 см. Они прикрепляются к растениям, чаще всего тем, где живет колония тли. После вылупления из яиц маленькие насекомые спускаются на растение и используют тлю в пищу. Этим златоглазка и заслужила славу спасителя садов.

8. Желтоголовый большерот

Своим названием он обязан особенностям ухода за яйцами. До момента вылупления детенышей (7–9 дней) самец хранит яйца во рту. В это время он ничего не ест, поэтому сильно теряет в весе. Мальки практически сразу становятся самостоятельными, а взрослые особи могут наконец восстановить утраченные силы.

9. Моллюск-трубач

Эти морские улитки откладывают яйца в специальные капсулы, скрепленные между собой. Визуально это напоминает причудливые украшения, за что кладки называют «ожерельем русалки». В каждой капсуле содержится до 99 детенышей, которые могут появиться на свет в срок от 3 до 13 месяцев.

10. Богомол

Богомол откладывает яйца в пене, которая со временем твердеет и превращается в защитную капсулу. Насекомые прикрепляют кладку к стеблям или веткам растения или даже размещают на земле. Яйца богомолов успешно переживают зиму в умеренном климате, вылупляясь весной, тогда как взрослые особи не выдерживают холодных температур.

11. Улитка

Большинство улиток — гермафродиты, но есть и двуполые моллюски, например особи золотой яблочной улитки. Вначале яйца ампуллярии (так по-научному называют эту улитку) имеют светло-розовый цвет, а к моменту вылупления становятся практически черными.

12. Гигантский водяной клоп

Эти хищные насекомые достигают до 15 см в длину, а весной их спинки украшают яйца. В одной кладке может быть до 100 серых или коричневатых яиц. Примечательно, что яйца на спине носит не самка, а самец водяного клопа.

Какие элементы дикой природы вам доводилось видеть своими глазами — и что из этого поразило вас сильнее всего?