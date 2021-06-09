12 пород собак, которые не доставят много хлопот своим владельцам

Когда мы выбираем себе питомца, мы хотим, чтобы он был умным, добрым, послушным. А главное, обладал крепким здоровьем. Конечно, хорошая генетика не исключает проблем, которые могут возникнуть в течение жизни любимца. Но существуют породы собак, которые меньше других предрасположены к опасным заболеваниям. И если регулярно посещать ветеринара и знать особенности породы, можно долго наслаждаться общением со счастливым и здоровым четвероногим другом.

Мы в AdMe.ru изучили много информации на эту тему и нашли собачьи породы, представители которых при правильном уходе за ними не доставят хозяевам особого беспокойства. А в помощь будущим владельцам собак мы указали те редкие проблемы со здоровьем, которые можно предотвратить, чтобы четвероногие друзья смогли прожить долгую жизнь.

Басенджи

Басенджи — одна из самых древних пород, она была выведена еще в Древнем Египте. Эти собаки известны тем, что они совсем не гавкают, потому что у них особое строение горла. Несмотря на то, что басенджи в среднем живут 12 лет, их хозяева редко сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем питомцев. Но стоит обратить внимание на то, что представители породы склонны к заболеваниям щитовидной железы.

Борзая

Изображения борзых сохранились даже внутри гробниц древних пирамид. Самые быстрые собаки в мире в среднем живут до 13 лет, обладают великолепным зрением и, как правило, здоровы на протяжении всей жизни. И все же у борзых есть предрасположенность к вздутию живота, следует внимательно следить за питанием собаки.

Фоксхаунд

Фоксхаундов, или английских гончих, разводили для охоты на лисиц. Они обладают хорошим здоровьем и доживают до 13 лет. Правда, необходимо строго следить за питанием и активностью собаки, так как эта порода склонна к ожирению.

Немецкий пинчер

Немецкий пинчер известен своим умом и бесконечной энергией, живет в среднем 12–14 лет. Это одна из старейших немецких пород собак, которая была выведена для охоты на крыс. Пинчеры отличаются крепким здоровьем и не подвержены многим заболеваниям. Однако хозяевам рекомендуется следить за состоянием глаз и тазобедренных суставов.

Сибирский хаски

Эти атлетичные собаки с их невероятной энергией и мускулистым телосложением нуждаются в большом количестве упражнений и длительных прогулках на свежем воздухе каждый день. Продолжительность жизни хаски составляет примерно 14 лет. Будущим хозяевам необходимо учитывать, что эта порода предрасположена к проблемам со зрением и тазобедренными суставами, но регулярный осмотр у ветеринара может предотвратить развитие этих болезней.

Бордер-колли

Бордер-колли считаются самыми умными собаками на планете. Они в целом выносливы и здоровы, в среднем живут от 12 до 15 лет. Но у некоторых из них может развиться глухота.

Сиба-ину

Эта порода собак была выведена японцами около 300 года до н. э. для охоты в горах. Именно поэтому сиба-ину выносливы и крепки. Средняя продолжительность жизни — от 13 до 16 лет. Профилактический осмотр в ветеринарной клинике поможет избежать болезней, которым подвержена порода, это проблемы с тазобедренными суставами, глазами и аллергия.

Ши-тцу

Многие считают, что эта порода появилась в Тибете. Позже ши-тцу стали очень популярны в императорском дворце Китая. Продолжительность жизни собаки может достигать 18 лет. Владельцам следует следить за тем, чтобы их любимцы не страдали от чрезмерной жажды, которая может стать причиной проблем с почками.

Пудель

Пудель был выведен в качестве охотничьей собаки около 400 лет назад в Германии. Эта порода считается одной из самых умных на Земле: пудели могут запомнить более 300 слов. Кроме того, они обладают высоким эмоциональным интеллектом и чрезвычайно внимательны к человеческому голосу и жестам. В среднем живут эти милые песики до 18 лет, что очень много, особенно для крупной породы. Однако у них могут быть проблемы с суставами и зрением.

Чихуа-хуа

Средняя продолжительность жизни этой с виду хрупкой крошки составляет от 15 до 20 лет. Чихуа-хуа занимают первые места в рейтингах самых здоровых собак и считаются одними из самых чистоплотных питомцев. Трудно поверить, но дикие предки чихуа-хуа умели лазать по деревьям, чтобы спасаться от крупных хищников. Однако сегодня владельцам необходимо следить, чтобы их любимец не прыгал с большой высоты, так как это может привести к вывиху коленной чашечки.

Бигль

Эта крепкая, компактная гончая собака, согласно рейтингам, занимает первые места в списках самых здоровых псов в мире. Игривость и физическая активность бигля сохраняется всю жизнь. Известен случай, когда представитель этой породы по кличке Бутч прожил 28 лет. У собак этой породы могут быть такие болезни, как аденома третьего века и гипотиреоз, но регулярный осмотр у ветеринара, а также покупка щенка у проверенных заводчиков поможет исключить эти проблемы.

Австралийская пастушья собака

Представитель этой породы по кличке Блуи попал в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен-долгожитель. Он прожил 29 лет и 5 месяцев. У австралийских пастушьих собак нет серьезных генетических заболеваний. Однако их активный характер иногда может привести к повреждениям суставов или связок.

Бонус: дворняга

Собаки смешанных пород, или простые дворняги, обычно более здоровы, чем их аристократичные сородичи. В 2019 году было проведено исследование, которое показало, что представители смешанных пород живут в среднем на 1,2 года дольше, чем чистокровных. А беспородных щенков легко найти в городских приютах, где они ждут ответственных хозяев, готовых подарить им свою любовь.