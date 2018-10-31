12 объяснений, после которых станут понятны странные привычки кошек

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторые привычки кошек совершенно не поддаются объяснению, и из-за этого иногда кажется, что эти хитрюги хотят навредничать или с ними происходит что-то неведомое. Но у большинства их поступков, оказывается, есть причины. В этой статье мы расскажем, почему, к примеру, кошки вытаскивают еду из миски на пол, пьют воду из-под крана или из унитаза и приносят нам свою добычу.

AdMe.ru расскажет о самых непонятных действиях кошек и причинах, почему это происходит.

1. Вытаскивают еду из миски на пол

Это происходит из-за того, что вибриссы (усы) кошек задевают за края миски. А поскольку в них находится большое количество нервных окончаний, кошкам это не нравится. Также причиной может быть то, что близко к еде расположена миска с водой, а коты старательно избегают того, чтобы в воду попало что-либо постороннее.

2. Приносят хозяевам свою добычу

Наверное, многим знакома ситуация, когда кошка приносит свою добычу домой. При этом кто-то приносит мышек, кто-то птичек, ну а кто-то и более необычные вещи. Вообще же, этот инстинкт у животных развит для того, чтобы они могли научить своих детенышей ловить добычу. В том случае, если детенышей у животного нет, а инстинкт дает о себе знать, оно переносит это действие на своего хозяина, пытаясь «научить» его.

3. Пьют из-под крана или даже из унитаза

Проточная вода для кошек более привлекательна, потому что они инстинктивно избегают стоячей воды, ведь она может быть не такой чистой и свежей, как та, что льется из-под крана. Также может быть, что кошке просто не нравится пить из чашки, потому что она слишком маленькая, или имеет какие-то посторонние запахи, или расположена слишком близко к еде (особенно это касается пластиковых мисок, т. к. они быстро впитывают посторонние запахи).

4. Скребут пол возле лотка

Если вы заметили, что ваша кошка, после того как сходит в туалет, активно скребет за пределами лотка, а не в нем, то ей, скорее всего, просто неудобно: лоток слишком мал или же в нем недостаточное количество наполнителя. А может быть, лоток покрыт специальной решеткой, и кошке это доставляет неудобство. Тогда ее действия вполне объяснимы, ведь инстинкты никуда не денешь.

5. Точат когти

Если вам вдруг показалось, что кошки просто так портят мебель и ковры своими когтями, то вы очень ошибаетесь. Ведь поточить когти — это очень важная процедура для кошачьих. Они делают это для того, чтобы роговой слой когтя постоянно обновлялся. На передних лапах кошке сделать это очень просто, ну а на задних не очень, поэтому не удивляйтесь, если увидите, что ваш питомец их грызет.

6. Прячутся, когда болеют

Самый распространенный признак того, что кошка заболела, — это то, что она начинает прятаться в каком-нибудь тихом и укромном месте. Таким образом животное пытается почувствовать себя менее уязвимым, и ему навряд ли принесет радость, если вы решите вытащить его из «убежища» и взять на руки. В подобных случаях лучшим вариантом будет показать кошку ветеринару.

7. Высовывают язык

На самом деле причины здесь могут быть совершенно разными. Например, кошка просто вылизывалась и забыла спрятать язычок обратно. Еще такое может случиться во время сна, когда челюсть слишком расслаблена. Но если у кошки язык высунут постоянно, то это может свидетельствовать о патологии, связанной с неправильным прикусом, травмой или проблемами с дыханием.

8. Трутся о человека

Зачастую таким образом кошки проявляют свое дружелюбие по отношению к человеку. Когда ваша кошка трется о ногу или «толкает» ее мордочкой, это очень позитивный знак. Кроме этого, так кошка может приветствовать своего хозяина или того, кто пришел в дом, или же она хочет таким своеобразным способом получить о человеке какую-то дополнительную информацию, например откуда он пришел и есть ли у него питомец.

9. Не любят мыться

Не секрет, что большинство кошек боится воды как огня, за исключением той, которую они пьют. Все это из-за того, что они, во-первых, не умеют плавать. А во-вторых, после водных процедур они могут замерзнуть, поскольку во время купания намокает их подшерсток, который помогает им не замерзнуть во время холода и не перегреться во время жары. Поэтому не стоит настаивать на купании, если ваш любимец активно избегает воды.

10. Жуют траву

Оказывается, кошки любят жевать траву совсем не из-за содержащихся в ней витаминов и не из-за того, что хотят с ее помощью «оздоровиться». Все дело в том, что таким образом кошки пытаются очистить свой пищеварительный тракт от собственной шерсти, попадающей в него в процессе вылизывания, и от частиц добычи, которые они не в состоянии переварить. Но будьте внимательны к тому, какую траву ест ваш питомец, ведь некоторые растения могут быть для них опасны.

11. Скидывают вещи со столов и полочек

Если кошка постоянно сбрасывает ваши вещи на пол, роняет все с полок, то это далеко не всегда означает, что она просто вредничает и хулиганит. Таким образом она проявляет свои инстинкты хищника и тренирует охотничьи навыки. Подобная «игра с добычей» является обычным поведением кошачьих во время охоты.

12. Смотрят так, словно увидели что-то странное, когда на самом деле там ничего нет

Каждый владелец кошки хотя бы раз наблюдал момент, когда животное начинает смотреть в одну точку так, будто увидело там как минимум привидение. Порой от такого зрелища становится просто не по себе. Но, оказывается, все объясняется особенностями их зрения: кошки обладают ультрафиолетовым зрением (то есть видят то, чего люди видеть не могут) — и острым слухом. Поэтому часто их взгляд может быть обращен на то, что человек попросту не замечает, или они просто пытаются понять, откуда донесся тот или иной звук, который вы могли даже не услышать.

Бонус: привычка, которую невозможно объяснить

Конечно же, совсем не обязательно, что эти привычки есть у каждой кошки: так, некоторые питомцы вообще могут вести себя с точностью до наоборот. Но тем не менее основным кошачьим привычкам можно найти научное объяснение. А какие странные привычки есть у ваших питомцев?