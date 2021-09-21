12 хитростей для владельцев питомцев, которые избавят вас от многих хлопот

Жизнь с домашними животными определенно нельзя назвать скучной. Ведь они постоянно следуют за людьми по пятам, развлекают их или просят развлечь себя, хулиганят и умиляют. А еще вынуждают постоянно быть начеку и включать на полную смекалку. Потому что порой только она и помогает эффективнее выполнять задачи, связанные с уходом за питомцами.

Мы в AdMe.ru прекрасно осознаем, какая это ответственная и нелегкая задача — воспитание четвероногих и забота о них. Поэтому решили чуть помочь владельцам животных, рассказав об очень простых, но очень действенных хитростях, которые способны значительно облегчить жизнь.

12. Теннисный мяч в миске от переедания

Порой собакам свойственно проглатывать корм в считанные секунды, что в итоге приводит к неприятным последствиям в виде рвоты. Кроме того, такое питание в течение продолжительного времени может вызвать и более серьезные проблемы в виде вздутия (из-за проглатывания большого количества воздуха) и заворота кишок. Чаще всего причиной такому поведению является беспокойство питомца о том, что пищу могут забрать у него из-под носа. Чтобы отучить его от этой вредной привычки, можно сделать порции меньше, но кормить 4 раза в день, или время от времени кормить с рук. Но также можно использовать хитрость в виде препятствий. Например, поместите в миску теннисный мяч. Благодаря этому собака невольно замедлится и со временем научится есть спокойнее.

11. Тренировочный коврик, чтобы отвадить от прыжков на кровать

Кошки часто грешат тем, что запрыгивают на нежелательные поверхности вроде стола. А собаки так и норовят устроиться на хозяйской кровати или сделать диван своим местом отдыха. Некоторые пользователи сети уверяют, что помочь в этом может солнцезащитный экран для лобового стекла, постеленный на поверхность. Что ж, возможно, это и сработает, но сейчас существуют и другие приспособления, специально предназначенные для дрессировки. Например, виниловый тренировочный коврик, который при соприкосновении с ним дает легкий щелчок статического электричества. Это совсем не больно и абсолютно безвредно, но тем не менее вызывает у питомцев смешанные чувства и плавно приучает к тому, в какие места в доме лучше не соваться.

10. Салфетка в сливе во время мытья питомца

При мытье и вычесывании питомцев в ванной нередко можно столкнуться с неприятной проблемой в виде засоряющегося стока. Избавить себя от этой головной боли, как оказалось, очень легко. Нужно всего лишь взять детскую салфетку, накрыть ей слив и заткнуть пробкой. После того как вы закончите водные процедуры, просто выньте пробку, придерживая руками края салфетки. Когда вода стечет, вся шерсть окажется на ткани и вам достаточно будет просто свернуть этот кулек и выкинуть в мусорку.

9. Водосгон от шерсти на диване и коврах

Уборка в доме с питомцами — дело не из простых. Особенно из-за шерсти, которой неизбежно обрастает пространство, даже если вы вычесываете собак и кошек каждый день. Камнем преткновения, как правило, становятся ковры и мебель. Однако и здесь все оказалось гораздо проще, чем мы привыкли думать. Быстро и несложно очистить ковер или диван от шерсти можно с помощью сгона для воды, которым мы орудуем во время мытья окон. Резина по краю устройства прекрасно подхватывает волоски (если, конечно, речь не идет о поверхности с длинным ворсом). Это позволит вам легко собрать всю шерсть в кучку, а затем останется просто пропылесосить этот пятачок.

8. Карабин на поводке для быстрой фиксации

Если во время прогулки или на домашнем участке возникла необходимость привязать собаку, возиться с этим порой приходится неоправданно долго. Если вас тоже раздражают такие ситуации, есть простой лайфхак: просто прицепите к концу поводка карабин. Тогда вам будет достаточно всего 2 секунд, чтобы зафиксировать поводок.

7. Белое полотенце для проверки на «вшивость»

Если питомец чешется больше обычного, возникает необходимость на всякий случай проверить его на наличие блох. Проще всего сделать это с помощью теста на белом полотенце или простыне. Для этого нужно расстелить ткань на ровную поверхность и уложить на нее питомца боком. Затем мы тщательно вычесываем его и благополучно отпускаем. Если на ткани совсем не осталось никаких следов — отлично, питомец чист. Если же выпали «осадки», похожие на грязь, — проводим следующий тест. Грязь от блох представляет собой смесь крови и продуктов жизнедеятельности насекомых. Поэтому, если смочить эти частицы и чуть растереть, поверхность окрасится в красновато-коричневый оттенок. В таком случае вам точно стоит заняться здоровьем питомца или как минимум сводить его к ветеринару на осмотр.

6. Петрушка для свежего дыхания

Если у вашей собаки появился неприятный запах изо рта, но она не очень любит и не дает чистить себе зубы, стоит попробовать добавлять петрушку в ее корм. Опытные собачники уверяют, что эта хитрость полностью избавляет от проблемы неприятного дыхания. К тому же петрушка отличный источник витаминов C, А, кальция, магния и железа — вполне неплохое дополнение в рацион любимого питомца для его же здоровья.

5. Простые способы защитить растения от раскапывания

Всем владельцам своенравных кошачьих известно, что их любопытные носы довольно тяжело удержать от соблазна покопаться в цветочных горшках или того хуже — сделать в них свои делишки, игнорируя лоток. Конечно, лучше всего убирать растения в труднодоступные места, чтобы не переживать на этот счет. Еще можно обзавестись лавандой, мятой или лимонным тимьяном — их запах отпугивает кошек. Однако если такой возможности нет, пользователи сети делятся своими изобретениями: можно засыпать поверхность земли предметами, которые кошки не смогут раскидать. Как вариант, вдавить в землю колючие сосновые шишки. Либо же поступить более радикально и утыкать землю шпажками, чтобы совсем не оставить им шанса раскопать что-то или присесть на горшок пушистым хвостом.

4. Сода и уксус идеально избавляют от запахов

Неприятные запахи, которые появляются, если питомец сходил в туалет в неположенное место, довольно едкие и могут быстро заполнить пространство. Приятного мало, удалить последствия непросто, однако есть проверенный годами традиционный метод, который стоит всегда держать в уме. Лучше всего, если вы не дадите поверхности пропитаться и сразу возьметесь за дело. Для этого нужно тщательно промокнуть жидкость бумагой, промыть прохладной водой и снова промокнуть. Следующий шаг — удаление запахов. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и добавьте 2 ч. л. пищевой соды. Перелейте в бутылку с распылителем и встряхните. Затем распылите на пораженный участок, оставьте на несколько минут и промокните остаток влаги.

3. Игрушка, которая надолго отвлечет вашего питомца

Все знают про игрушки-головоломки для питомцев, которые призваны надолго отвлечь их благодаря лакомству, помещенному внутрь. Оказалось, сделать такую игрушку можно и самому, если у вас есть ненужный теннисный мяч. Для этого нужно сделать надрез на мяче в форме крышки, поместить внутрь несколько кусочков любимого лакомства — и вуаля. Собака будет носиться с ним и проявлять креативность, чтобы заполучить еду, и окажется надолго увлечена процессом. Это особенно актуально, если вам срочно нужно уйти и вы не хотите, чтобы любимец скучал и тем более стал хулиганить со скуки.

2. Резиновая перчатка, чтобы собрать шерсть

Еще один хороший способ избавиться от шерсти на мебели — резиновые перчатки. Шерсть прилипает к ним буквально сама по себе. Это не столь удобно, если речь идет о больших объемах работы вроде ковра, — в тех случаях, как уже говорилось, лучше воспользоваться сгоном для воды. Но зато идеально подойдет для очистки труднодоступных мест вроде складок дивана, а также для мелких текстильных поверхностей. Кроме того, с помощью перчаток вы сможете гораздо эффективнее подхватить шерсть со всевозможных полок и столешниц перед тем, как протереть их тряпкой, чтобы впоследствии не приходилось муторно вычищать ее от волос.

1. Легкий способ заставить питомца принять лекарство

Дать питомцу лекарство, как правило, целая эпопея. Конечно, существует прямолинейный способ, при котором таблетка помещается на корень языка. Однако более простой и приятный для обоих способ — это, конечно же, использование лакомств. Хозяева идут на разные ухищрения и помещают таблетки в сосиску, сыр, клубнику и так далее. Однако, чтобы каждый раз не искать, чем угостить питомца, можно купить или приготовить так называемые «кармашки» для таблеток. Например, согласно этому видео, для их приготовления вам понадобится всего лишь 2 ст. л. муки, 1 ст. л. молока и 1 ст. л. арахисовой пасты. Ингредиенты необходимо смешать в подобие теста, оставить на 15 минут в холодильнике, затем скатать маленькие шарики и проделать в них отверстия — вот и готово.