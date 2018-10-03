11 случаев, когда человек и животное сработали как слаженная команда
Животные не только поднимают людям настроение и дарят море позитива, но и при необходимости помогают. Одних стоит только попросить об этом, а другие готовы сами прийти на помощь — например рыбки, прибившие к берегу упавший в воду мяч, или кит, угостивший рыбаков свеженькой рыбкой.
AdMe.ru нашел 11 животных, которых хлебом не корми — дай помочь человеку.
Уникальная техника восхождения
Пример работы сплоченной команды
Когда захотел лобстера на обед и попросил друга помочь
Не зря говорят: «Собака — друг человека»
Рыбки тоже не против помочь в нужный момент
Помощник, который согласен покатить тележку
Кит подкинул рыбакам одну рыбку
Этот «хороший мальчик» сам прекрасно знает, что надо делать
Самая бескорыстная помощь
Корову чуть-чуть подучить — и вполне может выступать за сборную
А этого помощника хлебом не корми — дай что-нибудь оторвать или откусить
А у вас есть домашние любимцы и помогают ли они вам в делах насущных?
Фото на превью aladinsmagiclamp / reddit