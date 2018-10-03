11 случаев, когда человек и животное сработали как слаженная команда

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Животные не только поднимают людям настроение и дарят море позитива, но и при необходимости помогают. Одних стоит только попросить об этом, а другие готовы сами прийти на помощь — например рыбки, прибившие к берегу упавший в воду мяч, или кит, угостивший рыбаков свеженькой рыбкой.

AdMe.ru нашел 11 животных, которых хлебом не корми — дай помочь человеку.

Уникальная техника восхождения

Пример работы сплоченной команды

Когда захотел лобстера на обед и попросил друга помочь

Не зря говорят: «Собака — друг человека»

Рыбки тоже не против помочь в нужный момент

Помощник, который согласен покатить тележку

Кит подкинул рыбакам одну рыбку

Этот «хороший мальчик» сам прекрасно знает, что надо делать

Самая бескорыстная помощь

Корову чуть-чуть подучить — и вполне может выступать за сборную

А этого помощника хлебом не корми — дай что-нибудь оторвать или откусить

А у вас есть домашние любимцы и помогают ли они вам в делах насущных?