10 опасных животных, которых мы напрасно считаем милыми и беззащитными

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В процессе эволюции животные выработали разные способы защиты. Одни научились сливаться с местностью, вторые изображают хищников, а третьи заполучили очаровательно-обезоруживающую внешность. Кто бы мог подумать, что медлительные толстые лори ядовиты, а маленькие черноногие кошки — самые опасные представители семейства кошачьих.

Мы в AdMe.ru уверены, что внешность обманчива и не стоит недооценивать наших меньших братьев: с виду безобидные животные порой оказываются опасными даже для человека.

1. Манул

Маленький пушистый представитель семейства кошачьих кажется безобидным только на первый взгляд. Он очень скрытен и независим, поэтому предпочитает жить в одиночку, находя себе пару только в период спаривания. Такой образ жизни накладывает отпечаток на характер манула. Он становится очень агрессивным, когда кто-то вторгается на его территорию. Его клыки почти в 3 раза длиннее, чем у обычной кошки, и он с легкостью может перегрызть зайцу позвоночник. Нападают манулы и на людей, поэтому их невозможно одомашнить.

2. Медоед

Главная черта медоедов — это бесстрашие. Этот небольшой зверек способен напасть на леопарда или льва, а его иммунная система настолько сильная, что от укуса кобры он просто засыпает. Дело в том, что у медоедов уникальная кожа, она настолько прочная и толстая, что ее не могут повредить зубы хищника, стрелы и даже мачете. Его мощная челюсть и острые зубы позволяют съесть добычу целиком вместе с позвоночником и черепом.

3. Черноногая кошка

Черноногая кошка, или муравьиный тигр, считается одной из самых опасных мелких кошек в мире. Несмотря на то что ее вес составляет всего 1,5 кг, она может охотиться на животных в несколько раз больше нее. Выслеживая добычу, она может пройти около 20 км. Охотится кошка непрерывно всю ночь, невзирая на тяжелые погодные условия. В среднем за одну охоту кошка лишает жизни 14 мелких животных.

4. Горностай

Горностай — маленькое, но агрессивное животное семейства куньих. Он внесен в список организмов, оказавших негативное влияние на деятельность человека и природу. Горностай хорошо плавает, лазает по деревьям, быстро бегает и способен пройти до 15 км. Его средний вес — 70 г, а вот вес его добычи может доходить до нескольких кг. Горностай одним укусом в затылок может завалить зайца. Очень часто зверек охотится не из-за голода, а в качестве развлечения. Тушку жертвы он бросает или закапывает — на черный день.

5. Барханный кот

Проживает барханный кот в пустынях, лишенных растительности, где летом температура воздуха достигает +55 °С, а песок нагревается до +80 °С. Животное способно выжить долгое время без воды. Его добычей становится практически вся дичь, которую кот может отыскать. Это млекопитающие, мелкие грызуны, ящерицы, насекомые и даже ядовитые змеи (рогатая гадюка). В момент атаки кошка способна развивать скорость до 40 км/ч, а в поисках добычи она может пройти более 10 км.

6. Кролик

Кроликов завезли в Австралию в XVIII веке, и с тех самых пор эти милые пушистые зверьки — головная боль для местных властей. Из-за того, что кролики много едят и быстро размножаются, они стали причиной гибели многих коренных животных Австралии и Новой Зеландии. Животные объедают кору деревьев, это приводит к эрозии почвы, образованию оврагов и обвалов.

7. Толстый лори

Толстый лори — один из немногих ядовитых млекопитающих. На его передних конечностях располагаются железы, которые выделяют токсичные вещества. Нужны они прежде всего для отпугивания паразитов и хищников. Яд вызывает удушье и паралич не только у мелких животных, но и у человека. Перед атакой лори лижет железу, его зубы покрываются ядом. Так отравляющие вещества попадают в организм жертвы.

8. Утконос

У самцов утконосов на задних лапах находятся шпоры, которые вырабатывают коктейль из ядов. Самцы пользуются шпорами во время брачных поединков за самку. С помощью токсичных веществ животное обороняется от крупных хищников, например собаки динго. Для человека он не смертелен, но может спровоцировать отек и головную боль.

9. Тюлень

Тюлени опасны не только для мелких млекопитающих и рыбы, но и для человека. В конце февраля — начале марта самки выходят на берег вместе с детенышами. Защищая потомство, они нападают на всех, кто кажется им опасным. В том числе на рыбаков и любителей пляжных прогулок. Тюленям свойственна немотивированная агрессия. В качестве развлечения они охотятся на дельфинов и пингвинов.

10. Калан

Каланы, или морские выдры, плавают на спине, держась лапками друг за друга. Но все обаяние рассеивается, когда у них начинается период спаривания. Самцы ведут себя очень агрессивно, они болезненно кусают самок и ищут тех, кем можно бы самку заменить. Например, других самцов, детенышей морских котиков или тюленей.

Бонус: бегемот и слон

Бегемоты - самые опасные животные Африки. Они любят пастись на полях, нанося вред урожаю, и нападают на крестьян. Самки бегемота с потомством бросаются на проплывающие мимо лодки. Ученые из Гогенгеймского университета выяснили, что с 1997-го по 2008 год в одной только Кении было зарегистрировано 4 493 случая, когда бегемот проявлял агрессию по отношению к людям.

Жертвами слонов становятся более 400 человек в год. В основном животные нападают на фермеров, которые возделывают земли на пути миграции. Особенно опасны самцы слонов в брачный период (муст), животные становятся агрессивными и раздражительными. Муст длится 60 дней, в поисках самки слоны сметают все на своем пути.

Как вы думаете, каких еще животных мы недооцениваем?