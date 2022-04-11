10 созданий, которые лишь кажутся безобидными, а на деле могут быть очень опасны

В природе насчитывается более 8 млн различных видов живых существ, и каждое выглядит по-разному. Иногда нам кажется, что некоторые из них просто созданы, чтобы быть ласковыми и милыми, — например, ленивая панда или смешная луговая собачка. Однако даже они приспособились к суровому окружающему миру и могут быть довольно опасны для человека.

Мы в AdMe.ru были слегка озадачены тем, что внешность некоторых очаровательных существ на нашей планете может быть так обманчива.

Рыжая лисица

Большинство людей представляют рыжую лисичку как стеснительное и симпатичное животное с большими ушками и ярким окрасом. Даже во многих мультфильмах дети привыкли видеть, что она не представляет никакой опасности, разве что может перехитрить кого-нибудь. Так ли это на самом деле? Рыжая лисица (Vulpes vulpes) является самым крупным представителем своего рода и относится к отряду хищных. Как правило, эти животные не опасны для человека, так как предпочитают избегать встречи с ним. Но если лиса голодна, то она вполне может напасть на домашних кур. Не стоит забывать о том, что плутовка может быть больна бешенством, поэтому лучше избегать встречи с ней в любой ситуации.

Ласка

Глядя на эту фотографию, можно сказать, что ласка выглядит как маленький, быстрый и миловидный зверек, которого так и хочется потискать в руках. Но не спешите с выводами. Ласки весьма любопытны, часто забираются в укромные места, и если застать их врасплох, то они могут быть весьма агрессивны. Не нужно забывать, что животное может быть переносчиком опасных болезней, поэтому не стоит даже пытаться поймать его, особенно голыми руками. Из-за ускоренного метаболизма ласки ежедневно съедают около 40 % от массы собственного тела. Можно представить, какой у них аппетит.

Пресноводная улитка

Когда идет речь об опасных существах, то на ум приходят наиболее крупные представители животного мира: львы, тигры или медведи. Но угроза может идти даже от тех, кто кажется совсем безобидными. Некоторые виды пресноводных улиток являются переносчиками паразитов, вызывающих эхиностомоз — заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт человека. При встрече с таким моллюском лучше пройти мимо: пусть он спокойно поползет по своим делам.

Медоносная пчела

Многие из нас знают, как сладок мед и как больно жалят те, кто его делают. При встрече с пчелой мы невольно начинаем отмахиваться руками, чтобы избежать укуса. Но такие действия могут восприниматься насекомыми как агрессия, и они, в свою очередь, незамедлительно атакуют. На самом деле эти насекомые не представляют угрозы для человека. Однако для тех людей, которые страдают сильной аллергической реакцией на укус, ситуация кардинально меняется и каждая пчела является смертельно опасной. Зачастую люди даже не догадываются о наличии у себя подобной реакции. Согласно исследованиям, в некоторых районах пчелы могут быть даже опаснее, чем змеи и пауки, учитывая количество госпитализированных.

Мышь

Обычная домовая мышь может выглядеть милым и безобидным существом, неспособным причинить никакого вреда человеку, разве что стащить со стола кусочек сыра или печенья. Но такое видение правдиво лишь отчасти. На самом деле мыши могут создать для людей сразу несколько существенных проблем, в их числе распространение болезней и порча имущества. Чтобы поддерживать свои зубы в нужном состоянии, они стачивают их, и тут уже не важно, что попадется на их пути: электропроводка, домашняя мебель. Невероятно, но они способны прогрызть даже бетон. Важно еще помнить, что эти грызуны очень быстро размножаются: группа из 6–8 особей способна увеличиться до 60 всего за 3 месяца.

Сова

Симпатичная птичка с большими глазами, которая вечно спит, — именно так многие из нас представляют сову. А кто-то даже сравнивает себя с ней по утрам, особенно в понедельник. Но не стоит забывать, что это хищные птицы. Для них характерны острые когти, ночной образ жизни, острое зрение и слух, а также специальные перья, позволяющие им летать практически бесшумно. В их рацион входят мелкие млекопитающие и насекомые, а иногда и рыба. Несмотря на это, были случаи нападения на собак и даже на людей. Согласитесь, далеко не безобидное создание.

Луговая собачка

Симпатичные луговые собачки со смешным пухлым животиком, несмотря на свой внешний вид и безобидное название, вполне могут представлять опасность для человека. Вопреки мнению о том, что эти грызуны питаются исключительно травами, бывали случаи, когда они нападали и уничтожали своих ближайших сородичей — сусликов. Не стоит забывать, что луговые собачки могут быть переносчиками различных болезней. Учитывая это, человеку лучше избегать контакта с ними.

Панда

Большинство людей представляют себе панду как очаровательного и ленивого черно-белого медвежонка, вечно отдыхающего и жующего бамбуковые побеги. В реальности все так и есть, но, как говорится, в каждой бочке меда найдется ложка дегтя. Несмотря на то что панды питаются растительностью, пищеварительная система и зубы у них как у настоящих хищников. К тому же эти медведи значительно сильнее любого взрослого человека. К сожалению, уже были случаи нападения, поэтому не стоит недооценивать хоть и милое, но все же дикое животное.

Медведица-кайя

Прогуливаясь по весеннему лугу, можно увидеть, как из травы то и дело взлетают бабочки, хаотично помахивая крыльями, и, если повезет, одна из них приземлится на руку. Именно так многие из нас считали в детстве. Однако не все виды этих насекомых могут быть безобидными. Медведица-кайя, или Садовая тигровая моль — яркий представитель бабочек, который чувствует себя всегда в безопасности, поскольку даже хищники видят в ней несъедобную мишень. Все дело не только в окрасе, но и в большом содержании нейротоксичных эфиров, а волоски ее гусеницы даже могут вызвать крапивницу и сильное раздражение у человека.

Морская оса

Просматривая документальные фильмы про подводный мир и его обитателей, мы часто видим завораживающие кадры с медузами. В лучах света, пробивающегося сквозь толщу воды, кажется, что они словно в космическом пространстве. Несмотря на свой безобидный вид, в мире существует такая медуза, которая по праву может считаться одной из самых опасных на планете. Яд Морской осы является одним из сильнейших благодаря содержанию в нем большого количества токсинов, воздействующих на сердце и нервную систему. Поэтому встреча человека с таким существом может быть фатальной.