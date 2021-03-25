10 советов, которые помогут подружиться с незнакомой собакой

Бывает здорово повстречать собаку, когда идешь по улице или гуляешь по парку. Неважно, большая она или маленькая, некоторые собачки кажутся такими милыми, что мы не в состоянии бороться с желанием подойти и погладить их. Но если делать это неправильно, можно напугать собаку, и вместо радости знакомство с чужим питомцем не закончится ничем хорошим. Это может произойти, даже если собака обычно дружелюбна.

Вот почему AdMe.ru хочет поделиться с вами советами от профессионалов, следование которым сделает общение с собакой приятным как для вас, так и для нее.

1. Не спешите здороваться

Иногда во время прогулки мы встречаем незнакомых людей с собаками и не можем противостоять желанию погладить и приласкать песика. София Инь, специалист по поведению животных, говорит, что резкие действия могут напугать собаку (и человека тоже). Лучше всего приближаться к животному медленно и расслабленно. Так собака будет чувствовать себя в безопасности и поймет, что вы не собираетесь причинять боль ей или ее хозяину.

2. Спросите разрешения у владельца собаки

Другая распространенная ошибка во время встречи с незнакомой собакой — сразу переходить к ласкам. Как бы нам ни хотелось погладить пушистика, очень важно спросить у хозяина, можно ли подойти к собаке. Кроме того, что это норма поведения, может оказаться, что собака агрессивна или требует особого подхода. Доктор Инь считает, что, спрашивая разрешения хозяина, мы даем собаке время почувствовать себя более уверенно в нашем присутствии.

3. Избегайте прямого зрительного контакта

Даже когда незнакомые люди смотрят нам в глаза, это может быть немного неловко, а иногда и пугающе. Большинство из нас чувствует себя некомфортно в этот момент. То же самое происходит с животными. Доктор Инь не рекомендует смотреть собаке прямо в глаза, даже если хозяин разрешил к ней подойти. Так наша компания будет для нее более комфортна. Подходить к чужому питомцу впервые нужно сбоку, а не спереди, иначе он может испугаться.

4. Позвольте им довериться своему нюху

У собак гораздо сильнее развито обоняние, чем у людей, с его помощью они познают окружающий мир. Нос для них словно вторая пара глаз. Вот почему доктор Инь советует сделать так, чтобы собака подошла к человеку, а не наоборот. Мы должны дать ей себя обнюхать, чтобы она сама решила, позволять незнакомцу себя гладить или нет.

5. Не гладьте собаку по голове и не держите руки над ее головой

Довольно часто, когда люди хотят приласкать собаку, они гладят ее по голове. Одни собаки не имеют ничего против, а другим это не нравится — и очень сильно. Ветеринар Ури Берстин говорит, что такой жест может показаться животному актом агрессии и нередко вызывает бурную негативную реакцию. Поэтому он советует опускать руки, когда мы подходим к собаке, чтобы не отпугнуть ее.

6. Защитите свои руки, но также позвольте собаке узнать вас получше

Когда вы опустили руки, ваш новый друг может их понюхать и понять, кто вы такой. Но все же для безопасности Берстин рекомендует и взрослым, и детям не раскрывать ладонь и показывать ее собаке тыльной стороной. Таким образом вы защитите свои пальцы, если собака окажется агрессивной или вы допустите какую-то ошибку и животное на это среагирует.

7. Уважайте их персональное пространство

Личное пространство для собак тоже важно, и, если мы собираемся наклониться, чтобы погладить пушистого товарища, который нам доверяет, следует его уважать. Поэтому, пока собака не позволила себя коснуться, доктор Инь рекомендует держаться на определенном расстоянии, чтобы у нее было пространство для маневра.

8. Погладьте ее подбородок

Когда мы заслужили доверие собаки, мы можем ее погладить. Но вместо того, чтобы трогать ее спину или голову, доктор Берстин советует начать с подбородка. Подбородок для собаки — безопасная зона, ей приятно, когда ее гладят в этом месте, и она не ощущает угрозы. Мы в то же время можем быть уверены, что не делаем ничего такого, что может расстроить животное.

9. Гладьте их вместо того, чтобы обнимать

Человеческие проявления симпатии могут быть непонятны для собак, и следует это учитывать. Поцелуи и объятия могут вызвать стресс у животного, хотя нам сложно в это поверить. Хотите ли вы, чтобы незнакомая собака испытала стресс от ваших действий? Так вы можете подвергнуть себя опасности, не говоря уже о том, если это делает ребенок. Доктор Стенли Корен рекомендует всегда гладить собаку вместо того, чтобы обниматься с ней.

10. Не трогайте собаку, если она нервничает

Наблюдая за поведением собаки, можно понять, хочет она, чтобы ее гладили, или нет. Возможно, она не хочет с вами знакомиться или просто нервничает. В конце концов, люди тоже иногда переживают, встречая незнакомцев. Итак, если вы видите, что собака не готова к общению с вами, лучше не заставляйте ее делать то, чего она делать не хочет. Одна из рекомендаций доктора Инь — подходить к чужому питомцу только в том случае, если мы видим, что он в хорошем настроении. Если нет — полюбуйтесь пушистиком со стороны.