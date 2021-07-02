10 признаков стресса у собаки, на которые даже опытные хозяева часто не обращают внимания. А зря

Собаки находятся рядом с людьми уже тысячи лет. Это помощники, охранники, компаньоны и просто лапочки, которые с радостью встречают нас после работы. Но животные, как и люди, подвержены стрессу, признаки которого не всегда лежат на поверхности.

Мы в AdMe.ru разобрались, какие неожиданные сигналы могут указывать на то, что с вашим питомцем что-то не так. Конечно, все наблюдения в этой статье относятся лишь к тем случаям, когда собака не испытывает дискомфорт из-за болезни.

1. Усиленная линька

Собаки могут усиленно линять, когда испытывают тревогу. Об этом не понаслышке знают заводчики декоративных пород. Им приходится часто вычесывать питомцев перед выставками, и в это время шерсти выпадает гораздо больше, чем обычно. Еще одной причиной стрессовой линьки может стать банальное посещение ветеринарной клиники.

2. Постоянное почесывание

Если у питомца нет паразитов или аллергии, но он постоянно чешется, обратите на это внимание. У некоторых собак, как и у людей, могут развиться дурные привычки. Например, человек, волнуясь, может грызть ногти, а питомец будет усиленно чесать за ухом. В основном это происходит, когда собака проводит много времени в одиночестве или не имеет достаточной физической нагрузки.

3. Интенсивная зевота

Животным, как и нам, свойственно уставать или скучать, вследствие чего и возникает зевота. Но иногда наши питомцы зевают из-за волнения или тревоги. Такой зевок отличается большей интенсивностью и длительностью.

4. Разгрызание всего, что попадается на пути

Жевание — это естественный способ расслабиться. В ходе этого процесса выделяются эндорфины — нейромедиаторы, связанные с чувством удовольствия и благополучия. Это означает, что, если питомец грызет все, до чего может достать, дело может быть вовсе не в плохом воспитании. Разгрызая хозяйский ботинок, собака просто пытается почувствовать себя лучше.

5. Приседание и поджимание хвоста

Если здоровая собака без проблем с суставами переносит вес на задние лапы и приседает, возможно, она напугана. Также питомец может поджимать хвост, при этом его тело становится жестким, словно взведенная пружина.

6. Обильное слюноотделение

Это обычное явление для некоторых пород собак, например бульдогов или сенбернаров. В других же случаях стоит обратить внимание на состояние питомца. Если у животного наблюдается чрезмерное выделение слюны или тяжелое дыхание, но сильных физических нагрузок собака не испытывала, это может быть признаком паники.

7. Цикличный лай и вой

Непрекращающийся лай и завывания, когда собака лишь меняет интенсивность и очередность звуков, могут быть вызваны одиночеством и тоской по хозяину. Часто владелец питомца даже не подозревает, какой концерт приходится слушать соседям, пока его нет дома.

8. Выпучивание глаз

Бывает так, что собака отворачивает голову, выпучивает глаза и не отводит взгляд от определенного предмета. Именно этот предмет она считает раздражителем. Возможно, животное напугано и испытывает панику. Во избежание укуса лучше проявить осторожность и понаблюдать за питомцем.

9. Чрезмерная потливость

В состоянии стресса собаки потеют больше, чем обычно. Если пес оставляет влажные следы на полу в прохладный день, то он может быть чем-то взволнован или испуган. Однако потные лапы также могут быть признаком повышенной температуры тела. Так что стоит измерить температуру и связаться с ветеринаром, чтобы исключить болезнь.

10. Слишком быстрое переключение внимания

Переключение внимания — это способ избавиться от накопившегося стресса. Если пес резко переключается с одной задачи на другую, например только что увлеченно играл и вдруг начал нюхать землю вокруг себя, это может означать, что он встревожен.

Как уменьшить стресс у собаки

Сводить к ветеринару. Причиной стресса может быть заболевание, которое вызывает беспокойство. Лучше проконсультироваться у врача, чтобы исключить болезнь.

Причиной стресса может быть заболевание, которое вызывает беспокойство. Лучше проконсультироваться у врача, чтобы исключить болезнь. Вознаградить за старания. Это хороший способ снизить тревогу. Если собака испытывает беспокойство в поездках, можно дать ей угощение после посадки в машину.

Это хороший способ снизить тревогу. Если собака испытывает беспокойство в поездках, можно дать ей угощение после посадки в машину. Контактировать с собакой. Стоит проводить больше времени один на один: так животное будет чувствовать себя более уверенно.

Стоит проводить больше времени один на один: так животное будет чувствовать себя более уверенно. Стимулировать психическую активность. Порой нужно озадачить собаку, предложив ей занимающие мозг игрушки или головоломки с лакомством. Они отвлекут питомца от одиночества и скуки.

Порой нужно озадачить собаку, предложив ей занимающие мозг игрушки или головоломки с лакомством. Они отвлекут питомца от одиночества и скуки. Нагружать физическими упражнениями. Всем собакам нужен выход энергии, особенно активным породам. Прогулки, игры с мячом, походы в парк снизят уровень стресса не только у собаки, но и у хозяина.