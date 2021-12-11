10 мифов о домашних животных, в которые мы упорно верим

Собаки — самые преданные существа на свете, а коты не любят никого, кроме самих себя. Такое мнение часто можно услышать среди собаководов. Однако первые вряд ли знают, что такое верность, а вторые еще как способны испытывать привязанность к своему хозяину.

Мы в AdMe.ru до сих пор не можем определиться, кто нам дороже — лающие или мяукающие. Поэтому решили собрать и развенчать мифы о тех и других.

Собаки чувствуют тех, кто любит животных, и никогда их не тронут

Многие считают, что псы чувствуют тех, кто их любит, и уж точно не будут кусать человека, любящего этих четырехлапых очаровашек. Но по результатам опроса, проведенного учеными Ливерпульского университета, людей, у которых живет больше одной собаки, кусают в 3,3 раза чаще, чем тех, у кого собак нет. При этом мужчины подвергаются атакам этих животных в 1,8 раза чаще, чем женщины.

Собаки любят нас по-настоящему, а коты — эгоисты

Считается, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, а кошки «гуляют сами по себе» и не очень-то нуждаются в людях. Но ученые из Орегонского университета доказали, что 64 % котят способны формировать надежный тип привязанности, благодаря чему общение с человеком им дается намного легче. А еще котики не хуже собак умеют различать мимику человека. Они ведут себя по-разному в зависимости от того, улыбается в данный момент хозяин или хмурится. Сотрудники Оклендского университета провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что на улыбку кошки чаще реагируют положительно: мурлыкают, трутся головой и стараются быть рядом. А в ответ на хмурое выражение лица они стараются дистанцироваться.

Кошки любят залезать в коробки

Все хозяева кошек видели, как их любимцы обожают коробки. Но ученые выяснили, что котики любят сидеть не только в реальных коробках, но и в воображаемых. В 2017 году пользователи соцсетей стали публиковать фотографии того, как их любимцы сидят внутри квадратов, обозначенных на полу клейкой лентой.

Исследователей заинтересовал этот флешмоб, и они провели эксперимент, в ходе которого котам предлагались обычный квадрат, изображенный на полу, квадрат Канижа (оптическая иллюзия, при которой четыре круга с отсутствующим сектором размером в четверть фигуры располагаются так, чтобы мозг воспринимал пространство между ними как квадрат) и комбинацию из фигур, предназначенных для квадрата Канижа, но разложенных иным образом. Многие коты выбирали второй вариант, а это значит, что у котов, как и у людей, есть способность дорисовывать у себя в голове то, чего нет на самом деле. Например, коробку.

Коты ради еды готовы на все

Многие котики любят поесть, и порой кажется, что ради кусочка мяса они готовы на все. Однако ученые выяснили, что эти животные совершенно не собираются напрягаться ради еды. По словам исследователей, большинство животных заинтересованы в том, чтобы решить головоломку и получить за это пищу, но только не коты. Чтобы выяснить это, 17 пушистикам предложили решить головоломку с едой или получить пищу с подноса в свободном доступе. Кошки отказались проходить испытания, предпочтя получить угощение не напрягаясь. Объяснения этому ученые пока не нашли.

Собаки умнее кошек

Многие считают, что собаки гораздо умнее котов, и аргументируют это научным фактом: в коре головного мозга собак содержится 530 миллионов нейронов, а у кошек — всего 250 миллионов. Однако немецкие ученые считают, что важно не количество, а плотность нейронов на квадратный миллиметр коры головного мозга, и оказалось, что у кошек этот показатель значительно превосходит показатель других четверолапых, в том числе собак. А значит, мяукающие как минимум не глупее лающих. Японские исследователи признали в котах настоящих интеллектуалов. Они выяснили, что эти животные понимают причинно-следственные связи и предположительно некоторые базовые законы физики. В частности, они способны связать звук, исходящий из коробки, с предметом, который из нее выпадает. Даже обезьяны на это не способны.

Собаки произошли от волков

Акварельный рисунок, сделанный археологом Анри Брейем с наскального рисунка, изображающего волкоподобного псового.

Да, домашние собаки произошли от волков, только не от современных, а от тех, что давно вымерли. Генетическое расхождение между предком наших домашних любимцев и современными санитарами леса произошло около 20–40 тысяч лет назад. Предполагается, что далеким прадедом современных песелей был плейстоценовый волк.

Собаки не распознают цвета

Долгое время считалось, что собаки видят мир в черно-белом цвете и способны уловить только степени яркости. Но не так давно ученые выяснили, что эти животные видят хоть и не весь спектр, но все же различают синие и желтые цвета.

Собаки искренне раскаиваются, когда плохо себя повели

Каждый собаковод видел виноватые глаза своего питомца, когда тот нахулиганил. Весь вид животного говорит о том, как ему стыдно. Но ученые вывели мохнатых на чистую воду и выяснили, что они не умеют испытывать чувство вины. По словам экспертов, все животные, включая собак, испытывают базовые эмоции, такие как, например, счастье, печаль или страх. А вот вторичные чувства, к которым относятся вина и стыд, могут испытывать только люди. Некоторые психологи называют их «моральными эмоциями», а морали у животных нет. Кстати, преданность — тоже вторичное чувство, так что вряд ли собаки знают, что это такое. Зоопсихологи предполагают, что пронзительный взгляд, полный раскаяния, является выученной реакцией на человеческие реакции. Ученые провели эксперимент и выяснили: виноватый вид собаки делают в ответ на недовольство, проявляемое хозяином, причем неважно, провинились ли животные на самом деле. Более того, выражение стыда на морде вашего любимца означает беспокойство и страх, поэтому лучше избегать ругани в его адрес.

Все трехцветные кошки — самки

Большинство трехцветных кошек действительно женского пола. Дело в том, что информация о черном и рыжем колоре содержится в X-хромосоме и только самки имеют 2 таких хромосомы, то есть могут сочетать оба цвета. Коты имеют одну X-хромосому и одну Y-хромосому, поэтому практически невозможно, чтобы у кота встречались одновременно 2 пигмента. Но в редких случаях рождаются самцы, которые имеют набор половых хромосом XXY, и тогда они могут быть «богатками». Правда, такие коты стерильны от природы.

Коты и собаки лечат раны зализыванием

Доля истины в этом утверждении есть. Слюна животных (да и человека тоже) содержит лизоцим, который помогает бороться с инфекциями, а также обезболивающие вещества. Кроме того, шершавый кошачий язык хорошо удаляет грязь из раны. Но зачастую домашние питомцы наносят себе вред, зализывая болячки. Во-первых, в пасти кошек и собак, кроме полезных веществ, есть множество опасных бактерий, которые попадают в рану. Во-вторых, животные чересчур усердно работают языками и в результате могут замедлить выздоровление. А если речь о хирургических швах, то коты и собаки могут запросто спустить себе под хвост кропотливую работу ветеринара.