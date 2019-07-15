Женщина случайно увидела фотосессию мамы с дочкой и поняла, какова цена идеальных снимков в инстаграме

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Чем больше вы рассматриваете привлекательные фото сверстниц или знаменитостей в инстаграме, тем более недовольными своей внешностью и жизнью становитесь. Однако часто эти красивые кадры имеют мало отношения к реальной жизни. Для фотосессии #успехвжизни можно арендовать фальшивый самолет, а #букетотлюбимого можно вполне купить самой. Но, пожалуй, по-настоящему грустно, когда подделывается наиболее ценное — отношения с детьми. Свидетелем такой инстаграм-истории стала американская мама 6 детей Джен Флинт (Jen Flint).

AdMe.ru с ее разрешения делится с вами этой историей. Мы надеемся, что она поможет вам выработать стойкий иммунитет к инстаграм-зависимости и побудит больше любить себя со всеми своими изюминками.

Джен Флинт с сыном.

«Вчера возле бассейна я увидела молодую маму и маленькую дочку, одетых в очень красивые, идеально подходящие друг другу купальники. У мамы были великолепные естественные локоны, которые она собрала удачно подобранной повязкой. Первые несколько минут она громко разговаривала с подругой по телефону, а дочь стояла и ждала, когда ей разрешат пойти купаться. После окончания разговора мама разложила игрушки для купания и крем для загара на пляжном полотенце. Потом, найдя удачный ракурс и правильный свет, женщина достала штатив и сделала несколько селфи с дочкой. Малышка попросила разрешения искупаться, но мама велела ей подождать, отправила дочь позировать перед бассейном, а сама вошла в бассейн и вернулась обратно. Крошка широко улыбнулась и сказала «сыр», как будто делала это миллион раз. Лишь после этого мама разрешила ей поиграть. Малышка поплавала пару минут, а женщина в это время позвонила подруге по телефону и начала очередной разговор. Девочка вежливо и неоднократно просила: «Мама, пожалуйста, иди ко мне в бассейн», — но мама ее игнорировала. «Мама, поиграешь со мной?» — спросила она еще 4 раза. Мама посмотрела на нее, но вешать трубку не стала. Спустя 10 минут она закончила свой разговор, собрала крем от загара, который так и не был использован, игрушки для купания, которые так и не коснулись воды, а потом забрала свою дочь, и они ушли из бассейна.

Я сидела и думала о том, что произошло. Я представляла, что фотографии, которые она сделала, были идеально отредактированы и выложены в социальных сетях с подписью «Отдыхаем у бассейна с моей девочкой» #создаемвоспоминания. А где-то еще другая мама сидит со своими детьми, ее дом в беспорядке от игры, волосы растрепались за день, а одежда испачкана арахисовым маслом. Она устала, потому что провела свой день, занимаясь готовкой, уборкой, ухаживая и играя с детьми. Она будет смотреть на эти фото и сравнивать себя с идеальной мамой из бассейна. Демон в ее голове будет ей нашептывать: «Ты недостаточно хороша...Ты не похожа на маму из бассейна. У тебя нет денег, чтобы купить такие дорогие купальники, как эти, и нет времени, чтобы оставить воспоминания, подобные этим». И молодая мама будет верить в это. Она будет чувствовать себя неудачницей. Ух! Она никогда не узнает, что провела время намного лучше в глазах своих детей, чем эта «идеальная мама» из бассейна.

То, что мы видим в социальных сетях, не всегда правдиво. Сплошь и рядом это лишь видимость. Это поставленные, отфильтрованные и фальшивые кадры. Иногда мы видим абсолютно реальные фото из отпуска, фотографии красивых домов и только что уложенных в прическу волос, но это только один момент. Это самый лучший момент из всего дня, который прошел так же, как и наш собственный. Работа, уборка и беспорядок... Мамы, не сравнивайте себя. Вы достаточно хороши. Самое потрясающее в вас то, что вы — настоящие. Ваша грязная блузка, беспорядок в доме и счастливые дети — настоящие, и вы все делаете правильно".

Что вы думаете об этой истории? Не кажется ли вам, что это болезнь нашего века — подменять реальные воспоминания красивыми фотографиями? Ждем ваших комментариев.