Я достаточно хорошая мать

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Понятие «достаточно хорошая мать» ввел в обиход британский педиатр и психотерапевт Дональд Вудс Винникотт. Оно обозначает мать, которая делает все, что в ее силах, признавая при этом, что может совершать ошибки. Вместо следования неким железным правилам она прислушивается к себе и своему ребенку, вдумчиво выстраивает отношения с ним и по мере взросления постепенно «отпускает» от себя, давая возможность стать самостоятельным и ответственным. В нашей статье с этим понятием на своем личном опыте вас познакомит Ольга Нечаева — предприниматель, писатель, экс-вице-президент компании 20th Century Fox, а также терпеливая, чуткая и нежная мама. Ольга ведет популярный блог «Женщина с Марса», где пишет о своей жизни и воспитании детей.

AdMe.ru публикует текст Ольги Нечаевой о том, почему она считает себя «достаточно хорошей матерью». Ее опыт не означает, что все мамы должны вести себя точно так же со своими детьми. Скорее это пример того, как можно проанализировать свою родительскую стратегию и понять, что работает, а что нет.

Период 7–11 лет дается родителям не только как передышка, но и как время осмыслить и сделать выводы. Мои дети сейчас в этом чудесном периоде. Еще дети, но уже самостоятельные, в меру независимые, легкие. Написала о том, что удалось, не удалось и что бы я сделала по-другому.

1. Чего не сделала — и жалею

Всегда думала «зачем заставлять ребенка мучительно высиживать за столом, если он поел за две минуты» — и отпускала. У них нет культуры общения за столом. Поедят и убегают. Мне не хватает этих посиделок.

Готовила то, что едят дети, а не то, что ем я. В результате они любят очень ограниченный набор продуктов и самую простую еду. Возможно, это и не связано, но по второму разу я бы их кормила карри и фо-бо, а не котлетками с гречкой.

Не приучила к аудиокнигам. А ведь это приучает воспринимать информацию на слух. И само по себе хорошее занятие, которого у них нет.

Мой страх «закормить» ребенка телевизором обернулся тем, что дети в принципе не хотят смотреть никакого кино и требуют выключить телевизор во время еды. А я-то как раз люблю смотреть фильмы за воскресным обедом и ходить в кино.

Не приучила к рутине домашних дел. Они делают что-то просьбе, но каждый раз приходится договариваться. Было бы проще, если бы это стало привычкой, как чистить зубы.

2. Чего не сделала — да и все равно

Всегда позволяла есть по всей квартире. Теперь все едят по всей квартире. Но и я ем по всей квартире, так что у нас так.

Не покупала детям обуви со шнурками. В результате они не умеют завязывать шнурки. Не знаю, насколько это важное умение, но что-то мне подсказывает, что это не испортит им жизнь и как-то потом научатся.

Не водила на концерты классической музыки. В результате они не пойдут и сидеть не станут. Впрочем, я тоже не хожу.

Не заставляла учиться игре на музыкальном инструменте. И в принципе не заставляла учиться чему-либо. В результате Тесса по очереди позанималась флейтой, скрипкой, пианино и гитарой — и все бросила. Обожает рисовать.

Не одевала «как нужно». Всегда оставляла выбор им. В результате на Тессу невозможно надеть платье, а на Данилыча — костюм или неспортивные брюки или обувь. Ну и что.

Не заставляла убирать свои комнаты. Так что у Тессы всегда страшный бардак, а у Данилыча все всегда на полочках. Мне кажется, это нормально.

3. Что сделала — и довольна

Никогда не ограничивала никакую еду и не заставляла доедать. У детей сложилась вполне сносная саморегуляция, и они не теряют воли при виде мороженого.

Никогда не лечила вирусы. У них потрясающий иммунитет, и выздоравливают от всего за пару дней сами.

Никогда не кутала. Сквозняки, босота, без шапки, шарфа и варежек — наше все. Поэтому мои дети не простужаются ни от чего. Ни от холода, ни от ледяной воды, ни от отсутствия шарфа при больном горле на ветру. Они в принципе не простужаются.

Не сидела с ними часами при засыпании с рождения. С 4 лет оставляла самих гасить свет и засыпать. Тут у них тоже прекрасная саморегуляция.

Очень твердо приучала к неприкосновенности чужого и личного. Никогда не заставляла делиться. В результате они всегда спрашивают разрешения взять чужое, спокойно принимают «нет» и легко делятся.

Старалась по минимуму контролировать домашку и школьные обязанности. Тесса к своим почти 10 годам на полной саморегуляции. Данилыч просит посидеть с ним, пока делает домашку, но необходимость ее сделать осознает сам.

Рано стала давать карманные деньги, научила общаться с банковскими счетами и покупками в интернете. Копят, покупают себе свои хотелки сами.

Никогда не наказывала. Ни лишением чего-либо, ни «иди в свою комнату», ни «если не сделаешь, то не будет компьютерных игр». И у меня до сих пор не возникло ни одного повода это сделать. Мы прекрасно справляемся просто разговорами (иногда, впрочем, на повышенных тонах). И у них нет этой концепции «ах, раз ты так, так вот тебе!». Ни с кем.

Рано и спокойно рассказывала о теле, сексе, отношениях, пубертате. Теперь, когда они с этим сталкиваются, не видят для себя ничего особо интересного, потому что и так все знают. И знают, что им это пока не нужно.

Не ужасалась бранным словам. Сама их все объяснила. Объяснила, когда их можно употреблять, а когда нет. Они их все знают, но не употребляют (ха-ха, пока по крайней мере).

Очень много говорила о чувствах — их и других. О том, почему люди так поступают. О том, как можно сказать «нет», не обидев. Почему бывает зависть. Почему другие дети могут выдумывать небылицы. Почему не все такие, как они. Они очень тактичные, эмоционально прокачанные дети, которые первыми встают на защиту слабых от буллинга, грубости и принимают несовершенства, в том числе и мои.

Научила никогда не мусорить и не переходить дорогу на красный свет. Они никогда не бросят даже жвачку на асфальт.

Никогда не придерживалась вот этого: «родители — единый фронт», «правило есть правило», «как я сказала, так и будет». Была и остаюсь не особо последовательной во всем, кроме добра, честности, достоинства и верности своему слову. Вижу только пользу, гибкость и умение договариваться как результат.

Носила на руках, кормила с ложки, подавала одеялко и надевала носочки, сколько просили. Ни на чем не отразилось. Выросли в свое время.

Всегда прощала, попускала и первой шла навстречу. Никогда не додавливала. Теперь они прощают, попускают и идут навстречу. Говорят, когда придет пубертат, их киданет в полное отрицание, чтобы после нескольких штормовых лет вернуться в тех, кем они были. Эти «те» мне очень нравятся. Так что в сухом остатке я — «достаточно хорошая мать».