Внук несколько лет готовился к дню рождения деда и даже продал свою машину ради подарка. И не зря

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кэм Дедмэн (Cam Dedman) — простой парень из Кентукки, который решил сделать особенный подарок своему деду Фреду Ламару на его 81-летие. Кэм хотел отблагодарить деда за годы заботы о семье и взялся осуществить его давнюю мечту. Правда, для этого парню пришлось продать собственный автомобиль, но в конечном итоге оно того стоило.

Нас в AdMe.ru тронула затея Кэма, и мы с удовольствием расскажем вам, к чему она привела.

Фред Ламар много лет работал на благо семьи, отодвинув собственные нужды и желания на второй план. Когда-то он мечтал отремонтировать свой автомобиль, но так и не смог выделить на это средства. Зато он всегда был заботливым отцом и дедом, а для своего внука Кэма стал еще и настоящим другом. Когда Кэм повзрослел и встал на ноги, он решил воплотить задумку деда.

Автомобиль Chevrolet Bel Air 1957 в свое время считался самой дорогой моделью Chevrolet, однако за 30 лет простоя в гараже Фреда он превратился в ржавую развалину. Чтобы подарить ему новую жизнь, Кэму пришлось потрудиться. Он несколько лет откладывал деньги, а когда понял, что собранной суммы все еще не хватает, продал собственный автомобиль. Впрочем, согласно словам Кэма, «оно того стоило».

Осенью 2016 года Кэм приступил к реставрации автомобиля. И хотя ему помогала команда профессионалов, работа занимала все свободное время. К тому же Кэму пришлось очень постараться, чтобы все происходящее оставалось для деда тайной, да еще и в течение целого года. Несомненно, все было не зря. За этот год Кэму и его команде удалось не только восстановить автомобиль, но и учесть при этом все пожелания Фреда, о которых он когда-либо упоминал в разговорах с внуком. На своей странице в социальной сети Кэм написал: «Он мой лучший друг и действительно заслуживает этого».

Кэм не стал дожидаться «официального» наступления знаменательной даты: за 2 дня до праздника он собрал всю семью и вручил деду подарок. «Он почти потерял сознание», — так описывает Кэм состояние деда, когда тот увидел свой полностью отреставрированный Chevrolet Bel Air 1957. Фред даже разрыдался: он уже и не мечтал, что вновь сядет за руль любимого автомобиля. Чуть позже он сказал, что точно знает одно: его внук — самый лучший.

Вскоре после этого Кэму удалось осуществить свою собственную мечту: он открыл мастерскую, где вместе со своей командой занимается восстановлением ретроавтомобилей. Иногда ему в этом помогает и Фред, с которым они по-прежнему лучшие друзья. А все свободное время Кэм посвящает жене и маленькому сыну, ведь, как и дед, прежде всего он преданный семьянин.

А теперь мы предлагаем вам рассмотреть отреставрированный Chevrolet Bel Air 1957 со всех сторон

Ну не красавец ли?