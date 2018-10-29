Учитель ОБЖ составил план действий на случай, если в здании начнется стрельба (Обязательно покажите ребенку)

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Очень правильную инструкцию о том, как детям (да и взрослым) вести себя во время теракта, сформулировал и объяснил телеграм-канал «Доктор прописал». Несмотря на жесткость тона и некоторую циничность автора, текст действительно может спасти немало жизней, в первую очередь, конечно, детских.

Редакция AdMe.ru каждому рекомендует прочитать инструкцию и очень надеется, что никто из нас никогда не попадет в ситуацию, когда такие знания могли бы понадобиться.

"Если слышишь стрельбу (во дворе, школе, ТЦ), беги. Не разбирайся, что происходит. Не останавливайся снимать, чтобы потом выложить. Беги наружу (но так, чтобы паникующая толпа не затоптала), отбегай далеко. Звони родителям, что живой. Вызывай полицию.

Если стреляют рядом или в твою сторону, падай за парту, за колонну, ползи за угол и прячься . Двери можно забаррикадировать чем угодно.

. Двери можно забаррикадировать чем угодно. Если понимаешь, что убийца идет к тебе, действуй по ситуации, но между «просто умер» и «дал по голове стулом и выжил» лучше выбрать жизнь.

Если не можешь спрятаться, притворись мертвым , если убийца не достреливает жертв.

, если убийца не достреливает жертв. Если решил бежать, петляй . Не беги прямо. Три шага вперед — один вбок, четыре вперед — один вбок.

. Не беги прямо. Три шага вперед — один вбок, четыре вперед — один вбок. Взрыв рядом и ты живой? Выбирайся скорее. Не снимай на мобильный : может быть второй взрыв, расстрел, обрушение здания.

: может быть второй взрыв, расстрел, обрушение здания. Не стесняйся, не бойся падать. Даже в грязь. Даже в самой новой дорогой одежде. Даже если больно. Одежду можно купить, синяки пройдут, а жизнь не купишь.

Если твой друг, одноклассник или приятель пишет, что хочет убить учителей, взорвать школу, если ты знаешь / слышал / прочитал в его соцсети / чате про сделанную взрывчатку, откуда-то появившееся оружие, напиши в полицию, если стесняешься позвонить. Или в ФСБ. Нет, тебя не потащат на очную ставку и не опозорят как стукача перед всем классом.

Не отделывайся шутками : «Мы думали, ты чмо, а ты „Колумбайн“», «Чего сразу мэра не завалишь?» или: «О-о-о, кек лол».

: «Мы думали, ты чмо, а ты „Колумбайн“», «Чего сразу мэра не завалишь?» или: «О-о-о, кек лол». Зато ты будешь живой. И одноклассники живые. Даже если это шутка, лучше перебдеть, чем потом лежать в могиле или нести цветы, раздавая интервью: «Он писал, что хочет убивать, но мы думали, что это по приколу».

Может, взрослые и тормоза и не понимают ваше поколение, но если что случится, то ты же побежишь к ним и именно они приедут с сиренами и автоматами тебя спасать. Поэтому лучше предотвратить, чем расхлебывать."

Возможно, вам бы хотелось продолжить инструкцию и дописать собственные пункты в ней. Расскажите об этом в комментариях.