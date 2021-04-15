Сильная история о том, что настоящая любовь не ржавеет с годами

Говорят, что любовь живет 3 года. И все же хочется верить, что есть настоящие чувства, вызванные не просто игрой гормонов, а чем-то большим. Екатеринбурженка Людмила Кнеллер не просто верит — она твердо уверена в этом. Ведь пара, являющая собой живое доказательство существования вечной любви, живет с ней по соседству.

В нашем доме, в 1-м подъезде, живет семейная пара. Настолько семейная и настолько пара, что я никогда не видела их поодиночке, всегда только вместе. Они очень старенькие: во всяком случае, им на двоих точно больше 150. И они всегда ходят, держась за руки, медленно и аккуратно, и он всегда несет ее сумочку. Я про себя зову их Шустриками.



Они все всегда делают вместе. Он машину заводит — она веником снег обметает и тряпочкой стекла протирает. Он сумку из магазина несет — она его поддерживает за локоток. Она в подъезд заходит — он ей двери придерживает и страхует, чтобы на ступеньках крыльца не споткнулась. Неразлучники.

У них еще раньше была собака, спаниель, коричневая сука. Толстая, флегматичная и добрейшая. Всегда подходила, тыкалась носом мне в колени и ждала, пока я ей почешу голову. Джулей звали. Гулять они тоже ходили все вместе, а потом, когда Джуля заболела, их долго не было видно, и машина стояла сначала вся в осенней пыли, потом в снегу. Сосед-собачник сказал, что Джуля умерла прошлой осенью, 16 лет прожила.