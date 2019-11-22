Посмотрите, как выглядят мамы 18 знаменитых красавиц

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Роскошные и знаменитые женщины всегда на виду. А вот кто стоит за их идеальным внешним обликом помимо стилистов, визажистов и парикмахеров, знают далеко не все. Мы говорим о звездных мамах — тех, кто подарил обожаемым миллионами поклонников знаменитостям жизнь и узнаваемую красоту.

AdMe.ru отыскал фотографии знаменитых красоток со своими мамами, чтобы вы смогли увидеть, кто же передал им в наследство такую потрясающую внешность.

Ванья Нонненмахер, мама Жизель Бюндхен

Ванья Нонненмахер передала бразильской супермодели не только немецкие корни, но и свою красоту: Жизель выглядит просто копией мамы в молодости. Ванья работала в банке, а сейчас она на пенсии.

Кроме Жизель у Ваньи есть еще 5 дочерей. Каждая из девушек пошла по стопам знаменитой сестры и попробовала стать моделью, но повторить ее успех они не смогли.

Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф, мама Синди Кроуфорд

Дженнифер Сью с дочерью Синди и внучкой Кайей (слева).

Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф, в девичестве Уокер, по профессии медсестра. Кроме Синди у женщины есть еще 2 дочки — Крис и Даниэль.

Линда Розина Мосс, мама Кейт Мосс

Когда Кейт было 13 лет, ее родители развелись. Линда Розина работала официанткой в баре и одна растила двоих детей. Было несладко, поэтому Кейт приходилось помогать матери с юных лет. Будущая супермодель продавала билеты на аттракционы и карнавалы, а также игрушки в магазине.

Ольга Шайхлисламова, мама Ирины Шейк

Ольга Шайхлисламова — преподаватель музыки. Отец Ирины умер в 2000 году, когда ей было 14 лет, и маме приходилось работать на двух работах, чтобы прокормить себя и двух дочерей.

А это бабушка Ирины, Галия Шайхлисламова. Она служила в разведке на 3-м Украинском фронте и встретила победу в Австрии.

Тереза Керр, мама Миранды Керр

Миранда и Тереза Керр похожи не только внешностью, но и своим отношением к органической косметике и здоровому образу жизни. Тереза является для Миранды надежной поддержкой и источником силы. Именно мама помогла супермодели с запуском косметической линии Kora Organics и стала генеральным директором бренда. Сейчас Тереза отошла от дел дочери и занимается своим проектом.

Мелани Слоун, мама Скарлетт Йоханссон

Мелани Слоун родилась в еврейской семье, корни которой ведут в Польшу и Белоруссию. С отцом Скарлетт мама развелась, когда та еще была ребенком, и впоследствии это расставание сильно повлияло на актрису. Кроме Скарлетт у Мелани есть еще 1 дочь и 2 сына.

Элейн Лайвли, мама Блейк Лайвли

Глядя на энергичную и жизнерадостную Элейн, не задаешься вопросом, в кого пошла ее знаменитая дочь. И мама, и папа Блейк Лайвли — актеры. Поэтому неудивительно, что их девочка стала обожаемой миллионами фанатов звездой. Блейк самая младшая из 5 детей семьи Лайвли.

Мария де Граса Лима, мама Адрианы Лимы

Мария де Граса Лима по профессии социальный работник. Для Адрианы мама является надежной поддержкой и опорой. Женщина вырастила дочь сама, после того как отец модели ушел из семьи, когда той было всего 6 месяцев.

Бриндья Рай, мама Айшварии Рай

Мама королевы Болливуда Бриндья Рай — писательница. И судя по регулярным трогательным снимкам Айшварии с мамой в инстаграме, их отношения довольно близкие. Кроме красавицы-дочки у Бриндьи есть старший сын.

Жаклин Адамс, мама Виктории Бекхэм

Жаклин Адамс в прошлом работала парикмахером и была сотрудником страховой компании, но затем вместе с отцом Виктории занялась оптовой торговлей электроникой. Это позволило чете Адамс обеспечить комфортный уровень жизни и всестороннее развитие своим трем детям.

Люсильда Амбросио, мама Алессандры Амбросио

Алессандре, с детства мечтавшей стать известной моделью, повезло с мамой. Люсильда Амбросио поддерживала дочь на пути к мечте как морально, так и финансово. У родителей супермодели была своя автозаправочная станция, которая приносила неплохой доход.

Дианна Харт Де Ла Гарца, мама Деми Ловато

Дианна Харт Де Ла Гарца передала своей дочери ирландские и итальянские корни. Мама Деми Ловато в свое время тоже пела — исполняла кантри, а также была чирлидером Dallas Cowboys.

Жаклин Льюсби, мама Эммы Уотсон

Несмотря на то, что Эмма Уотсон родилась в Париже, ее родители — англичане. Как и отец актрисы, мама Эммы — адвокат. Когда будущей звезде фильмов о Гарри Поттере было 5 лет, Жаклин рассталась с мужем и стала сама воспитывать двоих детей.

Мадху Чопра, мама Приянки Чопра

Мадху Чопра и отец Приянки были военными врачами, поэтому семья постоянно переезжала с места на место. Когда девочке был 1 год, мама отправила ее жить со своими родителями, а в 7 лет отдала в женскую школу-интернат. Когда же будущей актрисе исполнилось 13, Мадху отвезла дочь в США, где та окончила выпускной класс.

Глория Дарлин Фокс, мама Меган Фокс

Глория Дарлин Фокс разошлась с отцом Меган, работавшим надзирателем за условно освобожденными преступниками, когда дочке было 3 года. Но вскоре вышла замуж за мужчину, который был намного старше ее, и переехала с двумя детьми во Флориду.

Джудит Энн Берри, мама Хэлли Берри

Да, эта светлоглазая блондинка действительно мама Хэлли Берри. Джудит Энн работала медсестрой в психиатрической клинике и вышла замуж за афроамериканца, своего коллегу. Когда Хэлли было 4 года, родители развелись, и мама воспитывала двух дочек сама.

Лариса Полевщикова, мама Наташи Поли

Всемирно известная русская супермодель Наташа Поли считает, что 80 % своей внешности, включая тонкую кость, широкий лоб и маленький носик, она получила от мамы. Именно мама привила Наташе интерес к моделингу и уходу за собой. Лариса Полевщикова по профессии инженер, живет в Перми, но часто прилетает к дочке и внукам в Европу.

Галина Логинова, мама Миллы Йовович

Галина Логинова — советская и американская актриса, обладающая такой же яркой внешностью, как и ее знаменитая дочь. Галина окончила ВГИК и начала сниматься в кино, еще будучи студенткой. В 1981 году семья Йовович эмигрировала в Лондон, затем в США, где Галина полностью посвятила себя воспитанию и развитию карьеры Миллы, став ее агентом.

Это фото наглядно демонстрирует, что, какой бы знаменитостью вы ни были, мама всегда остается мамой.

Нам кажется, что когда на фото рядом с нами мама, мы автоматически начинаем выглядеть детьми, независимо от возраста и статуса. А вы как думаете?