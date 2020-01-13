Как выглядели 10 звездных пар в день их свадьбы и какими они стали спустя много лет

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Супружество, как и многие ответственные решения, имеет свои последствия — как хорошие, так и плохие. Кого-то брак преображает достаточно ощутимо: меняется внешность, привычки, увлечения и даже мировоззрение. А кто-то остается самим собой даже после 20 лет отношений.

AdMe.ru стало интересно, насколько же изменились известные пары со дня их свадьбы. В нашей подборке многие являются мужем и женой более 10 лет — кто-то из них действительно стал другим, а кто-то остался таким же, как и 15 лет назад.

Виктория и Дэвид Бекхэм

4 июля 1999 года они поженились в замке Латтрелстоун, Ирландия. Свадьба привлекла большое внимание прессы. У Виктории и Дэвида 4 детей: сыновья Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Дэвид и дочь Харпер. Элтон Джон и Дэвид Ферниш являются крестными родителями Бруклина, а крестная мама — Элизабет Херли.

Анжелика Варум и Леонид Агутин

Пара сыграла свадьбу 18 июля 2000 года. Супруги не скрывают, что за годы брака пережили все «положенные» кризисы, но их союз стал после этого лишь крепче. У пары есть 20-летняя дочь Елизавета. Она пишет музыку для собственной рок-группы Without Gravity и выступает с ней на концертах.

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц — младший

Свадебная церемония прошла 1 сентября 2002 года в Пуэрто-Вальярта, Халиско. Пара познакомилась на съемках фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». У Сары и Фредди есть 2 детей — дочь Шарлотта Грейс Принц и сын Рокки Джеймс Принц.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин и Майкл связали себя узами брака 18 ноября 2000 года. У супругов 2 детей — сын Дилан Майкл Дуглас и дочь Кэрис Зета Дуглас. В 2013 году Дуглас хотел развестись с женой, так как пережитая борьба Майкла с раком гортани и биполярное расстройство его супруги подорвало их отношения. Но все же пара прошла и этот тяжелый этап и до сих пор вместе.

Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит

Они поженились 31 декабря 1997 года. Джада познакомилась с Уиллом в 1990 году на съемках телесериала «Принц из Беверли-Хиллз», когда она пробовалась на роль. Позже они стали друзьями, а в 1995 году начали встречаться. У них 3 детей: сын Джейден, дочь Уиллоу и Трей — сын Уилла от первого брака.

Келли Престон и Джон Траволта

12 сентября 1991 года Траволта женился на актрисе Келли Престон. Келли познакомилась с Джоном в 1987 году, во время съемок фильма «Эксперты». У пары 2 детей — дочь Элла Блю и сын Бенджамин, который родился в 2010 году.

Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман

Церемония бракосочетания Хью и Деборры-Ли состоялась 11 апреля 1996 года в Сент-Джонсе в Тоораке, Виктория, пригороде Мельбурна. Они познакомились на съемочной площадке австралийского телешоу «Коррелли» в 1995 году. У пары есть 2 приемных детей — сын Оскар Максимиллиан и дочь Ава Элиот.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Синди вышла замуж за бизнесмена и бывшую модель Рэнди Гербера 29 мая 1998 года. У них 2 детей: сын Пресли Уокер и дочь Кайя Джордан — они сейчас строят карьеру в модельном бизнесе.

Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан)

Наташа Королева и Сергей Глушко сыграли свадьбу 21 августа 2003 года. Артисты начали жить вместе в 2001 году, а в феврале 2002-го у них родился сын Архип. В 2019 году супруги отметили 16-ю годовщину свадьбы, нежно признавшись друг другу в любви на своих страницах в Instagram.

Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер

Кевин женился на дизайнере сумок Кристин 25 сентября 2004 года. Церемония прошла на 165-акровом ранчо актера возле Аспена, штат Колорадо. У пары 3 детей — сыновья Кайден и Хейс, дочь Грейс.