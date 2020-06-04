Мужчина, который счастливо женат уже 44 года, раскрыл сыну секрет крепких и долгих отношений

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Наверное, многие не раз задавались вопросом: в чем секрет крепких отношений и чего недостает тем парам, которые расходятся спустя пару лет? Василий перед свадьбой решил спросить у отца, как им с мамой удалось сохранить и пронести любовь через годы. Его ответ молодой человек опубликовал на Pikabu.

Мы в AdMe.ru доверяем родительской мудрости, поэтому с разрешения автора делимся с вами проверенным рецептом семейного счастья.

Незадолго до того, как мы с моей девушкой решили «создать ячейку общества», у меня с отцом состоялся «разговор по душам». Как и все (ну или почти все), наверное, перед свадьбой, мы мечтали, чтобы это была одна любовь и на всю жизнь. Мои родители вместе уже 44 года, и мне ни разу не приходилось слышать от них слово «развод». По крайней мере, нам об этом точно не говорили. Вопросов было много, но главный — как сохранить отношения на столько лет. И он дал следующий ответ.

«99 % всех обид основаны на банальном непонимании другого человека просто потому, что все люди — разные. У каждого из вас своя система ценностей, свое воспитание, свое видение и модели поведения в той или иной ситуации. А вам сейчас нужно это все привести к общему знаменателю, создать свою общую систему на основе двух разных. И большинство проблем, с которыми сталкиваются супруги, являются абсолютно мелочными, пустыми, созданными буквально на пустом месте просто потому, что у вас разные взгляды на жизнь. И это нормально. Враг любых длительных отношений — накопленные обиды, как правило на пустяки, бытовые мелочи. Разговаривайте. Если вдруг что-то не нравится, или есть обида, или еще что-то, тогда, как бы ни было сложно, как бы ни играла внутри ваша гордость, найдите в себе силы сесть и обсудить ситуацию друг с другом максимально спокойно, без эмоций. Если вы будете делать это всякий раз, когда вы чувствуете какую-то обиду друг на друга, непонимание действий и прочее, подавляющее большинство обид просто уйдет. Вы не можете изменить человека, залезть к нему в голову, перенять его способ восприятия по щелчку. Но в вашей власти попытаться объяснить свою позицию и попытаться понять, почему же твоя вторая половина поступила именно так. На этой основе вы и будете создавать что-то другое, отличное от того, что у вас было у каждого, но общее».

Тогда, под впечатлением, я как мог записал то, что он мне говорил. Оказалось, что эти советы очень сильно помогли мне справляться с ветрами семейных отношений и не превращать их в бурю. Пусть мы прожили в браке не очень много, скоро будет 7 лет, но этот совет помогал не раздувать обиды. Сначала было очень тяжело, но потом, когда уже привык сам и когда приучил к этому супругу, стало значительно легче. Мудрость своего отца начал постигать только тогда, когда сам обзавелся семьей и детьми. Не устаю удивляться, как мне с ним повезло.

Пользователи сети не остались равнодушными к посту Василия, и поделились своими мнениями

Народ, еще раз: разговоры — это не скандал, не шантаж, не упреки. Разговор — это «Я чувствую это и это, когда так происходит. А ты? Что будем с этим делать?» © YarisMoon / Pikabu

Разговор — это «Я чувствую это и это, когда так происходит. А ты? Что будем с этим делать?» © YarisMoon / Pikabu Нам с мужем пришлось самим прийти к такому. У обоих опыт бесконечных ссор родителей с рукоприкладством и последующего развода. Научились разговаривать, ни разу не было такого, чтобы легли спать обиженными. © KatteVjik / Pikabu

© KatteVjik / Pikabu Я пару лет была под влиянием одной дамы, интернет-психолога, эдакой гуру, которая внушала прямо противоположное описанному в посте: надо молчать, свои чувства не высказывать, говорить только такие слова, которые могут «улучшить баланс в отношениях», а разговор о чувствах к этому не относится. Ее рекомендации въелись мне в мозг и очень, очень сильно мешали в отношениях. Пришлось заново учиться говорить открыто и честно. Поразительно, насколько улучшаются отношения, когда позволяешь себе открыться, полностью и без оглядки, без страха, что «никому твое нутро не интересно». © valueyourwine / Pikabu

Чтобы этот секрет работал, нужен один важный дополнительный фактор: партнер, который будет тебя слушать, воспринимать твои потребности и по мере сил на них реагировать. Я сколько раз слышала от мужчин фразу: «Эх, бабы, надо учиться разговаривать, а не дуться по углам!» А потом эти же мужчины жаловались: «О-о-о... Она выедает мне мозг своими разговорами» или «Я домой прихожу уставший, мне нужна тишина и отдых, а не эти ваши бабские „поговорить“». Классическое для обоих полов «Тебе что-то не нравится — вали» уже в комментариях вспомнили. Так что обычно людям, не обремененным умением слушать партнера, вся польза разговоров в их мечтах представляется так: «Она подошла, высказала свою проблему. Я сказал, что решать ее не буду и вообще у меня катка. Она согласилась, что это важнее и что ее проблема яйца выеденного не стоит, и ходит дальше по дому веселая и радостная. Мы поговорили, у нас все хорошо». © chidi / Pikabu

Я — программист, супруга — семейный психолог. Моя рассудительность и ее знания привели ко многим положительным вещам в наших отношениях.

1) Обиды нужно проговаривать. Действительно очень важная вещь.

2) Эмоции нужно проживать. Если вы злитесь — злитесь. Хочется покричать — кричите. В 70 % случаев, когда она кричит, она сама проговаривает, что зла и что ей просто это нужно. Через 15 минут все проходит. Это эмоции, им нужен выход. Стоит понимать, что вы от этого любите друг друга не меньше, а все упреки, сказанные в пылу, сказаны не лично о вас, а для высвобождения эмоций.

3) Зона без конфликта. Найдите комнату и договоритесь, что здесь вы ни за что ругаться не будете; даже если очень хочется — вы просто будете молчать. У нас это балкон — там можно покурить, обдумать, успокоиться. В итоге, когда вы возвращаетесь к конфликту, он уже не так и важен. 90 % конфликтов после этого просто не имели продолжения.

Ну и самое важное, как я считаю: вы оба должны понимать это все. Если один не понимает и не следует советам, то они бесполезны, как в глухую стену все будет. © MQ804 / Pikabu

А как дела обстоят в ваших отношениях: умеете ли вы открыто обсуждать проблемы?