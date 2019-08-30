Мне 32 года, и я не хочу детей. Я устала оправдываться и доказывать, что не вру

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Если пара не желает иметь детей, это воспринимается как странность. Но если ребенка не хочет женщина — это что-то из ряда вон выходящее. Вроде бы это заложено в нас природой. Но как быть, если материнский инстинкт никак не просыпается? Привет, я Ольга, и я не готова стать матерью. Но спокойно признать, что пока не хочу детей, я смогла только сейчас. Сначала принять это для себя, а потом вынести на суд общественности.

Специально для AdMe.ru и всех девушек, которые по сей день держат оборону, я расскажу свою историю о 6 годах, наполненных бестактными вопросами, доказательствами, сомнениями и угрызениями совести.

Я не говорю, что у меня никогда их не будет, и не пропагандирую движение чайлдфри. Я просто отстаиваю свое право не заводить детей здесь и сейчас просто потому, что у меня здоровые отношения, или решен квартирный вопрос, или этого хотят родители мужа и мои. Но любые аргументы оказываются недостаточно весомыми по сравнению с главным умозаключением: «Это же ребенок. Как можно его не хотеть?» Как-то принято, что сначала любовь-морковь и романтика, дальше — свадьба, затем — дети. Считается, что женщина не просто обязана рожать детей, она должна хотеть это делать. И как только ты вышла замуж, материнский инстинкт захлестнет тебя с головой. Ведь у всех так. У меня не так. Причина, по которой я сейчас не стремлюсь заводить детей, проста: я хочу пожить для себя. Меня вполне устраивает мой образ жизни, и я не желаю ничего менять. Как правило, после таких заявлений общественное мнение придавливало меня бетонной плитой. Причем каждый выбирал свой стиль воздействия.

«Ты — эгоистка!»

По отношению к человеку, который еще не родился? Или к родственникам, ради которых я должна поменять все свои жизненные планы? По-моему, самое неэгоистичное и гуманное, что может сделать женщина для своего будущего ребенка, — это полностью осознать, что с его появлением ее жизнь изменится и она не будет принадлежать только себе. Что ей надо будет отдавать малышу все свое время, эмоции, энергию. И только приняв данный факт, решаться на этот ответственный шаг.

«Ты просто не хочешь брать на себя такую ответственность!»

Все мои питомцы были когда-то подобраны, вылечены и жили счастливой жизнью. Я ни разу не предавала ни одного человека. Если случалось кого-то подводить (чаще по вине обстоятельств), я извинялась и старалась исправить положение, полностью взяв ответственность на себя. По-моему, быть безответственной — это как раз родить ребенка (или несколько), отдать его на воспитание бабушкам, няням или в детсад и лишь финансово принимать участие в его жизни. Такое сплошь и рядом, к сожалению. А ответственность заключается в том, чтобы осознанно подойти к вопросу зачатия. И быть готовой к этому шагу не только физически, но и морально.

Всеми любимые часики, которые тикают

Есть множество женщин, которые самостоятельно произвели на свет здорового первенца в возрасте от 35 до 45 и счастливы. Также есть большое количество девушек, к сожалению, которые не могут родить или рожают нездоровых детей в возрасте от 20 до 30. А если без статистики и по-человечески, то я считаю, что термин «старородящая» нужно запретить законом и перевести в разряд оскорблений личности. Этот термин звучит как «почти бесплодная», он пугает нас и еще дальше отодвигает от желания иметь детей.

«Тебе не стыдно?»

Очень часто я слышала и такое: «Вот кто-то вообще не может, а ты просто не хочешь. Тебе не стыдно?» или «Мы же не вечные, потом уже сил не будет с внуками нянчиться. Ты о нас совсем не думаешь». Взывать к чувству вины — это самый ужасный, но и самый действенный прием. Проблема в том, что он с большинством срабатывает. Сколько я знаю таких девушек, которые родили ребенка по просьбе других, не выдержав давления мужа, родственников или общественности. Некоторые из них имеют силу воли признать это, другие же никогда не сознаются и будут делать вид, что счастливы. Но счастье, равно как и несчастье, написано на лице, этого не скроешь.

Дочь маминой подруги

Сравнения со всеми, у кого есть дети, всегда не в мою пользу: «Вон у твоей подруги Тани уже двое, и посмотри, как она счастлива». Я очень рада за свою подругу и на самом деле считаю ее эталоном материнства (не путать с «яжематерью»). Мы дружим с Таней со школы, и она всегда хотела детей. Она отдает им себя без остатка и делает это с бесконечной любовью, а еще умудряется идеально распределять свое время между детьми и мужем. Она действительно счастлива. Но я же не Таня! И, родив ребенка сейчас, не желая его так же сильно, как когда-то моя подруга, я не стану от этого счастливой. Кстати, Таня уважает и принимает мой выбор, хотя и не понимает его.

«В чем твоя проблема?»

А еще я часто слышала следующее: «Ты все врешь. Ты не можешь не хотеть детей, наверное, ты просто не можешь или у тебя с мужем плохие отношения. А может быть, у тебя какая-то травма детства или ты просто боишься». Скажу честно, после таких высказываний я как раз и начала сомневаться в искренности своих чувств. Может быть, я не хочу рожать детей сейчас, потому что есть какая-то скрытая проблема. От постоянного всеобщего давления я ощущала жуткую неуверенность и практически обесценила свои чувства и эмоции касательно этого вопроса. Я испытывала постоянное чувство вины, боялась не оправдать чьих-то ожиданий, казалась себе неполноценной, и еще меня сопровождало множество других негативных эмоций, которые отравляли меня изнутри и появились благодаря всеобщим высказываниям. Покопавшись в себе месяц-другой и окончательно запутавшись, я поняла, что занимаюсь скорее самоедством, чем поиском решения. Тогда-то я и записалась на прием к психологу. А еще чтобы услышать мнение, объективное и максимально беспристрастное.

Действенный метод

На одном из сеансов психолог попросила меня представить, будто у меня уже есть маленький ребенок. При этом детально описать картинку, осознать каждую эмоцию, каждое чувство, понять каждый свой страх. В течение часа я все подробно рассказывала: сколько мне лет; какой будет распорядок дня; что я делаю с ребенком и чем занимаюсь, когда у меня есть время для себя; какое участие в этом принимает муж; что я ощущаю, когда отдаю ребенка бабушкам и т. д. Свой рассказ я начала со слов «мой малыш здоров и улыбается», и это был первый образ, который возник у меня в голове. Я представляла, как он делает первые шаги и как я его купаю. Как муж меняет подгузник и как мы вместе гуляем на площадке. Я видела нас с мужем пусть уставшими, но все-таки счастливыми. А еще как радостный малыш сидит на руках у бабушки, а я спокойно отправляюсь на встречу с подругами. Воссоздав картинку у себя в голове, я четко осознала, что я хочу быть мамой и обязательно буду, но просто не сейчас, а чуть позже. Все мои сомнения исчезли, неуверенность улетучилась, и я посмотрела на ситуацию через призму своих ощущений, а не с позиций общественного мнения.

Как я живу сейчас

Конечно, после этого неделикатных вопросов и бестактных людей в моей жизни меньше не стало, только теперь я уже не раздражаюсь от их высказываний. Все они не желают мне ничего плохого, просто я не укладываюсь в их систему ценностей. А может быть, кто-то из них тоже когда-то хотел повременить с ребенком, но не выдержал всеобщего давления. Кроме того, в моем случае есть еще один очень важный момент: муж поддерживает меня в этом решении. А это крайне важно — смотреть в одном направлении. Я никогда не испытывала никакого давления с его стороны, не слышала упреков или претензий. Мало того, он защищает меня от родственников и окружающих. Однажды он сказал: «Я просто хочу, чтобы ты знала: я готов к появлению детей. Я говорю тебе это со всем пониманием и любовью. И как только ты будешь готова сама, мы просто сделаем это!» И, честно сказать, после этих слов мой спящий материнский инстинкт немного приподнял голову и открыл 1 глаз. Теперь я уверена, что когда-нибудь буду мамой чудесного здорового малыша!

И самое главное