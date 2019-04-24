Мама двоих детей написала честное письмо мужу и получила поддержку тысяч женщин

48 7

61

14.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По статистике, 90 % матерей постоянно испытывают чувство вины. По большей части из-за того, что считают, будто выполняют свои обязанности недостаточно хорошо. И самое печальное, что они боятся говорить об этом. А мама двоих детей, блогер Селеста Ивонн (Celeste Yvonne) — нет. Она написала откровенное письмо своему мужу с просьбой о помощи, в котором подробно и во всеуслышание заявила о том, что многие не решаются сказать даже своим близким.

AdMe.ru публикует текст этого письма и предлагает читателям узнать, почему оно не оставляет равнодушными современных женщин и современные семьи. Насколько такие вещи актуальны для вас?

"Дорогой муж! Мне. Нужно. Больше помощи. Прошлая ночь была тяжелой для тебя. Я попросила присмотреть за ребенком, чтобы у меня была возможность пораньше лечь спать. Ребенок плакал. Точнее, вопил. Я слышала все сверху и, сжимаясь от этого звука, задавалась вопросом, должна ли я спуститься и помочь тебе или просто закрыть дверь и поспать. Я выбрала последнее. 20 минут спустя ты зашел в нашу комнату с ребенком, который все еще отчаянно плакал. Положил его в колыбель и осторожно подвинул на несколько дюймов ближе к моей стороне кровати, ясно давая понять, что уже закончил присматривать за ним.

В тот момент я хотела накричать на тебя и даже начать эпическую ссору. Я смотрела за детьми весь чертов день. И была готова просыпаться посреди ночи, чтобы покормить малыша, столько раз, сколько потребуется. Самое элементарное, что ты мог бы сделать, — это просто присмотреть за ним пару часов вечером, чтобы я могла попытаться уснуть. Всего несколько часов драгоценного сна. Я слишком многого прошу? Мы оба видели, как наши родители исполняли типичные роли матери и отца. Весь груз заботы о детях был на плечах наших мам, в то время как папы были относительно свободны. Они были отличными отцами, но от них не требовалось тратить много времени на смену пеленок, кормление и уход за детьми. Наши матери были суперженщинами, которые поддерживали семейный очаг. Готовка, уборка и воспитание детей. Любая помощь от отцов приветствовалась, но ее не ждали.

Я вижу, как мы с каждым днем все больше погружаемся в семейную рутину. Моя обязанность — кормить семью, содержать дом в чистоте и заботиться о детях, даже когда я снова выйду на работу. По большей части я виню в этом себя. Ведь я сама создала иллюзию того, что могу со всем этим справиться. И, по правде говоря, хочу. Еще я вижу, что и мои подруги, и другие мамы справляются со всем, причем на отлично. Я знаю, что и ты замечаешь. И если они способны, если и наши мамы делали все это так хорошо ради нас, почему я не могу? Я не знаю. Может быть, наши друзья играют на публику и при этом втайне воюют. Может быть, наши мамы годами страдали молча, а теперь, 30 лет спустя, просто не помнят, насколько было трудно. Или, может быть, — и это то, за что я корю себя ежедневно, — я просто не гожусь для такой роли. И как бы я ни содрогалась от одной лишь мысли об этом, я хочу сказать: мне нужно больше твоей помощи.

В каком-то смысле я чувствую себя неудачницей уже из-за того, что прошу. Ведь ты помогаешь. Ты замечательный отец и отлично справляешься с детьми. И, более того, мне должно быть легче от этого, верно? Но я человек, у меня есть всего 5 часов сна, и я чертовски устала. Ты нужен мне. Утром мне необходимо, чтобы ты присмотрел за старшим ребенком, чтобы я могла позаботиться о младшем, приготовить всем обеды и выпить чашку кофе. И нет, присмотреть не значит оставить его перед телевизором. Это значит убедиться, что он сходил на горшок, накормить его завтраком, узнать, не хочет ли он воды, и собрать сумку для школы. Ночью мне нужен час, чтобы расслабиться в постели, зная, что наш ребенок спит в своей комнате, а за карапузом приглядываешь ты. Я знаю, что трудно слушать плач малыша. Просто поверь мне, я знаю. Но если я могу присматривать за ребенком и успокаивать его весь день, то ты справишься с этим в течение 1–2 часов ночью. Пожалуйста. Ты нужен мне.

По выходным мне нужно больше перерывов, времени, когда я могу выйти из дома одна и почувствовать себя человеком. Даже просто пройтись по улице или зайти в магазин. И иногда, когда кажется, что все под контролем, мне все равно нужна твоя поддержка. Чтобы ты предложил мне пойти прилечь, пока дети спят. Или начал убирать посуду без моих просьб. Ты нужен мне. Наконец, я хочу слышать, что ты благодарен за все, что я делаю. Я хочу знать, что ты заметил, что все перестирано, что на столе вкусный ужин. Я хочу знать, что ты ценишь то, что я постоянно кормлю грудью и сцеживаю молоко, когда я на работе, в то время как мне было бы проще обойтись готовыми смесями. Я надеюсь, что ты замечаешь, что я никогда не прошу тебя остаться дома в ущерб твоим корпоративным и спортивным мероприятиям. Как полагается маме, я всегда буду дома в полной готовности заботиться о детях, пока тебя нет рядом, что, собственно, я и делаю.

Я знаю, что все происходит не так, как это было у наших родителей. Я бы очень хотела справиться со всем, причем таким образом, чтобы со стороны это выглядело бы легко. И мне не нужна похвала за то, что я делаю те вещи, которых и так от меня ждут как от мамы. Но я поднимаю белый флаг и признаю, что я всего лишь человек. Я говорю тебе о том, как сильно ты мне нужен и, если я буду продолжать в том же духе, я просто сломаюсь. А это навредит тебе, детям и нашей семье. Потому что давай смотреть правде в глаза: я тебе тоже нужна".

Тысячи пользователей соцсетей поделились этим письмом на своих страницах. Оно вызвало множество комментариев. Некоторые женщины благодарили своих мужей за то, что им не приходится просить о помощи и они всегда получают поддержку. Однако многие благодарили именно автора за то, что она озвучила те мысли, в которых мамы боялись признаться. А как вы относитесь к прочитанному? Есть ли в вашей жизни или в жизни ваших знакомых такие ситуации? Возможно, вы считаете, что справиться с ними легко и они не стоят того, чтобы писать откровенные письма о наболевшем? А может, это действительно настоящая проблема современных семей, которая заслуживает большего внимания?