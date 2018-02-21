Мальчик пришел на урок с годовалым малышом. У него просто не было другого выбора

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Согласно исследованиям , на Филиппинах почти каждая вторая семья считает себя нищей. Сложная материальная ситуация заставляет взрослых отдавать все время труду, а детей — брать на себя недетскую ответственность. Один из таких малышей — 7-летний Джастин, чье трогательное фото с братиком стало вирусным в интернете.

Сегодня AdMe.ru решил рассказать, что это за ребенок и почему он пришел в школу не один.

Фото, которое так взволновало пользователей со всего мира

Эта фотография появилась в Facebook на странице филиппинской начальной школы спасения. Снимок сделала учительница, которая уже собиралась начать урок, когда заметила, что один из ее подопечных пришел в школу не один.

7-летний Джастин сидел за партой, держа на коленях маленького брата. Конечно, первым делом преподаватель узнала, зачем мальчик привел карапуза в класс.

Оказалось, что мальчик живет с бабушкой, которая с утра до ночи трудится на ферме. Пожилой женщине очень сложно совмещать работу с уходом за малышом. Поэтому ответственность за воспитание брата легла на плечи старшего, 7-летнего ребенка.

Конечно, Джастин мог остаться дома, чтобы там присматривать за мальчишкой, но он очень не хотел пропускать занятия, поэтому взял брата с собой в школу.