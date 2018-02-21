Мальчик пришел на урок с годовалым малышом. У него просто не было другого выбора
Согласно исследованиям, на Филиппинах почти каждая вторая семья считает себя нищей. Сложная материальная ситуация заставляет взрослых отдавать все время труду, а детей — брать на себя недетскую ответственность. Один из таких малышей — 7-летний Джастин, чье трогательное фото с братиком стало вирусным в интернете.
Сегодня AdMe.ru решил рассказать, что это за ребенок и почему он пришел в школу не один.
Фото, которое так взволновало пользователей со всего мира
Эта фотография появилась в Facebook на странице филиппинской начальной школы спасения. Снимок сделала учительница, которая уже собиралась начать урок, когда заметила, что один из ее подопечных пришел в школу не один.
7-летний Джастин сидел за партой, держа на коленях маленького брата. Конечно, первым делом преподаватель узнала, зачем мальчик привел карапуза в класс.
Оказалось, что мальчик живет с бабушкой, которая с утра до ночи трудится на ферме. Пожилой женщине очень сложно совмещать работу с уходом за малышом. Поэтому ответственность за воспитание брата легла на плечи старшего, 7-летнего ребенка.
Конечно, Джастин мог остаться дома, чтобы там присматривать за мальчишкой, но он очень не хотел пропускать занятия, поэтому взял брата с собой в школу.
Сам того не ожидая, вскоре Джастин стал мегапопулярным
Фотография, на которой прилежный ученик пишет в блокноте, держа на руках маленького брата, быстро стала вирусной. Она «улетела» далеко за пределы Филиппин, заставив людей со всего света вспоминать свое детство и рассуждать на тему института семьи.
Некоторые пользователи восхищаются мальчиком, некоторые жалеют его, потому что считают, что детство не должно проходить в заботах о маленьких родственниках. Но почти каждый выражает надежду на то, что Джастин вырастет великим человеком. Ведь трудности проходят, а любовь и мудрость — это то, что остается с нами навсегда.