Люди рассказали о том, как оценивают свое решение не заводить детей спустя долгие годы

Нам за 50. Я не думаю, что смог бы справиться с переживаниями, связанными с появлением детей, особенно в условиях нашей ужасающей реальности. Обе наши матери в домах для престарелых. Мы по-прежнему заботимся о том, чтобы у них все было хорошо, но нет никого, кто бы присматривал за нами. Иногда мне хочется спросить жену, сожалеет ли она, что у нас нет детей, но не осмеливаюсь. Если она скажет «да», это уничтожит меня. © teeb46

Боюсь отвечать на этот вопрос. У меня противоречивое отношение к детям. Но я никогда не забуду тот день, когда держала одного мужчину за руку в последний день его пребывания в хосписе. Он сказал: «О Боже, хотел бы я, чтобы у меня был ребенок». Он был женат на одной женщине около 50 лет, преподавал около 40 лет. В его комнате было полно карточек и фотографий бывших студентов, друзей и семьи. Нельзя сказать точно, был ли он вменяем в тот момент, но сожаление в его голосе было душераздирающим. © MediocreProstitute

Мне далеко за 50, женат, детей нет. У нас отличная жизнь. Все время и все деньги принадлежат только нам. У меня огромное количество племянниц и племянников, а также я «дядя» для детей многих друзей. Когда они были в подростковом возрасте и чуть постарше и имели напряженные отношения со своими родителями, мы были их доверенными лицами. Время от времени мы помогаем им хорошо провести каникулы или приобрести качественную подержанную машину. Да, у нас нет своих детей, но чужие дети думают, что мы классные. © NonTransferable