Люди рассказали о том, как оценивают свое решение не заводить детей спустя долгие годы
Традиционно к бездетным парам общество относится с подозрением и непониманием. Ведь в долгих отношениях и особенно после заключения брака принято заводить детей. Но в современном мире все больше людей по тем или иным причинам отказывается от такого развития событий и живет вполне счастливо только с партнером до глубокой старости. Или это не совсем так?
Ответы на заданный пользователем Reddit вопрос о том, как себя чувствуют сейчас взрослые пары, которые когда-то отказались от деторождения, оказались не столь однозначными, а причины испытываемых эмоций (и принятых решений) — самыми разнообразными.
AdMe.ru считает, что эта информация будет крайне полезна как для тех, кто до этого дня не понимал позицию чайлдфри и мыслил надуманными стереотипами, так и для тех, кто сейчас сам находится на перепутье и боится принять решение. Ведь истории реальных людей порой оказываются лучшим примером, дающим пищу для размышлений.
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Мы прожили в браке 21 год и первое время пытались завести детей, но оказалось, что это не так-то просто. Жена поначалу была раздавлена горем, я же испытал некоторое облегчение. Это большая ответственность, вся твоя жизнь меняется и подстраивается под ребенка. За прошедшие годы жена тоже несколько раз признавалась, что все же рада, что мы не завели детей, потому что тогда у нас могло бы не быть всех наших приключений. Я чувствую, что это был правильный выбор и без детей нам лучше. © grahag
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Мне грустно и, думаю, моему мужу тоже. Видя невероятную любовь друзей к их детям, я понимаю, что это нечто, чего я никогда не испытаю. Каждый из нас построил отличную карьеру, и у нас прекрасная жизнь, но в то же время нам одиноко без семьи. Все наши братья и сестры живут далеко, родители ушли на тот свет. На мой взгляд, мы всю жизнь были поглощены собой, и в глубине души мне кажется, что это неправильно. © brotherRod2
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Я всегда говорил, что боюсь однажды пожалеть о своем решении не заводить детей, но это не то же самое, что ХОТЕТЬ детей, и здесь кроется огромная разница. У меня есть свои причины полагать, что из меня вряд ли выйдет хороший родитель. Да, нас обоих порой беспокоит, кто будет заботиться об одном из нас, когда другой отойдет в мир иной или станет недееспособен. Но эта мысль лишь результат наших решений, а не основа для того, чтобы поменять свое мнение. Тем более что наличие или отсутствие детей вовсе не гарантия того, что кто-то о вас позаботится, хоть первый вариант и повышает шансы. © Oenonaut
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Нам за 50. Я не думаю, что смог бы справиться с переживаниями, связанными с появлением детей, особенно в условиях нашей ужасающей реальности. Обе наши матери в домах для престарелых. Мы по-прежнему заботимся о том, чтобы у них все было хорошо, но нет никого, кто бы присматривал за нами. Иногда мне хочется спросить жену, сожалеет ли она, что у нас нет детей, но не осмеливаюсь. Если она скажет «да», это уничтожит меня. © teeb46
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Боюсь отвечать на этот вопрос. У меня противоречивое отношение к детям. Но я никогда не забуду тот день, когда держала одного мужчину за руку в последний день его пребывания в хосписе. Он сказал: «О Боже, хотел бы я, чтобы у меня был ребенок». Он был женат на одной женщине около 50 лет, преподавал около 40 лет. В его комнате было полно карточек и фотографий бывших студентов, друзей и семьи. Нельзя сказать точно, был ли он вменяем в тот момент, но сожаление в его голосе было душераздирающим. © MediocreProstitute
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Мне далеко за 50, женат, детей нет. У нас отличная жизнь. Все время и все деньги принадлежат только нам. У меня огромное количество племянниц и племянников, а также я «дядя» для детей многих друзей. Когда они были в подростковом возрасте и чуть постарше и имели напряженные отношения со своими родителями, мы были их доверенными лицами. Время от времени мы помогаем им хорошо провести каникулы или приобрести качественную подержанную машину. Да, у нас нет своих детей, но чужие дети думают, что мы классные. © NonTransferable
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Я хотел детей, но не мог встретить подходящего человека. И по-настоящему рад, что не завел их с кем-то из предыдущих партнеров: либо они были бы ужасными матерями, либо мы просто не смогли бы стать здоровой парой. Позже я нашел свою идеальную женщину и она даже забеременела, но мы потеряли ребенка из-за синдрома Денди — Уокера. А сейчас мы уже слишком старые, чтобы попытаться снова. Мне жаль, что у меня не будет детей, но при этом я не жалею, что не завел их с кем-то, кроме моей любимой. © shapeofthings
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Я работала с медсестрой, которая никогда не жалела о том, что у нее нет ребенка. Но она любила детей так сильно, что хотела, чтобы они просто присутствовали в ее жизни. Поэтому она стала «старшей сестрой» в программе «Старшие братья, старшие сестры» и таким образом могла дарить любовь ребенку, который нуждался в этом, не будучи при этом родителем. © mydadisindianajones
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Я мечусь в этом плане. У моей избранницы некоторые серьезные проблемы с психикой, и, очевидно, мне придется справляться с эмоциональными трудностями, связанными с воспитанием ребенка, одному. Иногда я очень переживаю насчет старости. Я интроверт, у меня мало друзей, я не слишком милый, поэтому есть вероятность, что я останусь в одиночестве. Остается только надеяться, что обо мне позаботятся добрые роботы и я умру до того, как они восстанут против нас. © Doctorjimmy
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Мы женаты 20 лет. Нам обоим 50. Никто из нас не хотел пополнять семейство. При этом буквально вчера я провела замечательный день с моей 16-летней племянницей. Мы разговаривали о ее парне, собирали ежевику и обнаружили моллюска, живущего в грязной луже в лесу, которого назвали Фредом. Это было волшебно. Я просто обожаю ее. На мой взгляд, не хотеть заводить детей — это тоже нормально. Ноль сожалений. © piskie
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36 лет. Жена всегда хотела детей, а я нет. Мы пришли к соглашению а-ля будь что будет. Спустя 13 лет в браке она забеременела. После первых нескольких лет семейной жизни я уже было подумал, что выиграл, но нет. Несколько недель назад ему исполнился год. Я никогда не хотел детей, и даже после сотен уверений в том, что отношение к собственным детям отличается от отношения к чужим, меня было не переубедить. Но в конечном итоге они оказались правы. Я люблю этого малыша. Я постоянно устаю и едва нахожу время, чтобы заняться тем, чем хочется, но играть с ним и видеть его улыбку или слышать его смех дорогого стоит. Я признаю, что был неправ, когда говорил, что не хочу детей. © xJeffmanx
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Не испытываю никаких сожалений. Не все хотят детей, и, если вы не уверены, лучше всего подождать. Именно родители с противоречивым (или еще хуже) отношением к собственным детям впоследствии оказывают наибольшее негативное влияние на их самооценку. © pterelas
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Будучи нежеланным ребенком, которого завели просто потому, что так было принято делать после вступления в брак, подтверждаю: пожалуйста, не заводите детей, если не уверены в своем решении на 100 %. Дети должны быть желанными. © nyxloa
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Добавлю от себя... У меня были такие же опасения по поводу детей. Что будет меньше времени, меньше денег, меньше свободы и так далее. Но, как оказалось, все меняется, и... я наслаждаюсь своими детьми. Мне нравится проводить с ними время, я люблю учить их чему-то новому, мне нравится (иногда) тратить на них деньги, и я просто обожаю этих паршивцев. Они словно маленькие лучшие друзья для меня, которые порой сводят с ума, но в основном делают тебя счастливым.
Независимо от того, есть ли у других людей дети или нет, это их решение, и оно никак не влияет на мои отношения с ними. Я никогда не стану читать кому-либо нотации на тему того, должны ли они иметь детей или не должны. Я могу рассказать, почему МЫ решили завести их и как они повлияли на НАС, но не более того. Решение должны принимать только вы, и никто другой. © ClownfishSoup
Пожалуйста, поделитесь также и своим опытом, вне зависимости от того, есть у вас дети или нет. Например, расскажите, какими мотивами лично вы руководствовались, когда принимали решение в ту или иную пользу? Какие чувства вы испытываете спустя годы?