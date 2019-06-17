Как выглядят дети красивейших женщин современности (Дочь Ирины Шейк — само очарование)

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Несмотря на то, что график супермоделей расписан на месяцы вперед, а съемки и показы обязывают всегда быть в идеальной физической форме, они все же умудряются становиться мамами, и даже неоднократно. И если существует стереотип о том, что на детях природа отдыхает, то самые яркие красавицы модной индустрии часто его разрушают — достаточно посмотреть на их наследников.

AdMe.ru проштудировал семейные архивы лучших моделей современности и выяснил, насколько «ген красоты» перешел от звездных мам к детям.

1. Сыновья и дочь Натальи Водяновой

37-летняя Наталья является не только супермоделью с мировым именем, но и многодетной мамой. В браке с аристократом Джастином Портманом у Водяновой родилось трое детей — сыновья Лукас Александр и Виктор (справа) и дочь Нева (слева). Еще двоих детей, Максима и Романа, модель родила в союзе с Антуаном Арно.

2. Дочь и сын Алессандры Амбросио

Бразильская супермодель и актриса с польско-итальянскими корнями Алессандра Амбросио больше всего запомнилась как «ангел» Victoria’s Secret, сотрудничая с маркой на протяжении долгих 17 лет. У Алессандры двое детей, Аня и Ноа, которые родились в гражданском союзе модели с бизнесменом Джейми Мазуром.

3. Кэндис Свейнпол с сыновьями

Свейнпол представляет несколько ведущих косметических и парфюмерных компаний. В 2007-м модель впервые появилась на показе Victoria’s Secret Fashion Show, а с 2010 года официально считается «ангелом» бренда. 12 лет Кэндис состояла в отношениях с моделью Германом Николи. До свадьбы дело не дошло, но у пары есть двое детей — Анака и Ариэль.

4. Дочь Хайди Клум

Будучи беременной старшей дочерью, Хайди рассталась с ее биологическим отцом и начала встречаться с певцом Силом (Seal), который затем удочерил малышку. С возрастом Хелен стала очень похожей на маму. Всего у пары четверо детей: Хелен Бошовен, Генри Гюнтер Адемола Дашту, Йохан Райли Федор Тайво и Лу Сулола. В 2012-м Клум и Сил разошлись.

5. Дочь Ким Бейсингер

Айрленд Болдуин — дочь модели и актрисы Ким Бейсингер и актера Алека Болдуина. Девушка с детства мечтала стать моделью и сейчас активно развивается на этом поприще, несмотря на частую критику относительно лишнего веса. Айрленд не стесняется своего тела и регулярно выкладывает откровенные фото в своем инстаграме.

6. Легендарная Твигги и ее дочь

Лесли Хорнби, известная миру как Твигги, девочка-тростинка, вошла в историю в качестве первой супермодели и символа 60-х. В первом браке с актером Майклом Уитни легендарная модель родила единственную дочь Карлу. Карла не пошла по стопам матери, но тоже связана с модой — она работает текстильным дизайнером.

7. Дочь Кейт Мосс

Дочь Кейт Мосс Лила пошла по стопам своей мамы и начала строить карьеру в модельном бизнесе. Девушка уже успела стать лицом косметической линии Marc Jacobs и засветиться на нескольких журнальных обложках, включая журнал своего отца Джефферсона Хэка.

8. Линда Евангелиста с сыном

Одна из культовых супермоделей 90-х Линда Евангелиста меньше года встречалась с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Как только Франсуа узнал, что Линда беременна, тут же расстался с ней и вскоре женился на Сальме Хайек. Евангелиста родила сына Августина и долгое время судилась с отцом мальчика относительно уплаты алиментов.

9. Дети Синди Кроуфорд

Кайя и Пресли Гербер выиграли в генетическую лотерею. Мама — легендарная супермодель, папа — ресторатор, но в прошлом успешный манекенщик, и результат налицо. И Кайя, и Пресли стремительно набирают обороты на поприще моды, подписывая контракты с ведущими брендами и снимаясь для «глянцев», то и дело наступая на пятки семейству Хадид в вопросе популярности.

10. Сын и дочь Даутцен Крус

Нидерландская супермодель и актриса Даутцен Крус является представительницей малочисленного народа фризов. Модель замужем за диджеем Саннери Джеймсом и воспитывает двоих детей — сына Филлена Джоя и дочь Миллену Мэй.

11. Сыновья Каролины Курковой

Чешская модель Каролина Куркова была признана самой сексуальной блондинкой 2007 года, снялась для более чем 40 обложек Vogue по всему миру и стала одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц. Каролина счастлива в браке с кинопродюсером Арчи Друри, с которым воспитывает двоих сыновей — Тобина Джека и Ноа Ли.

12. Дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера

В 2017 году у российской супермодели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. К сожалению, в июне 2019 пара рассталась, но мы с нетерпением ждем, когда малышка Лея подрастет, чтобы увидеть, каким интересным образом сложились гены ее красивых родителей.