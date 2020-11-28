Как выглядели бабушки и дедушки прошлого столетия, пока их отчаянные головы не покрылись сединой

Люди старшего поколения любят вздыхать, утверждая, что в их время девушки были скромнее, а парни — серьезнее. Однако они отжигали не меньше, а то и больше нашего, и следующие фото — тому подтверждение.

Редакция AdMe.ru погрузилась в настоящую сокровищницу прошлого — архивные фото бабушек и дедушек с начала XX века вплоть до 80-х годов. А в качестве бонуса нашла фото пользователя, поразительно похожего на молодого Патрика Суэйзи.

«Моя бабушка была на обложке журнала в 1969 году»

«Моя бабушка в 19 лет, примерно в 1950 году»

«Моя двоюродная бабушка, звезда водных лыж, делает покупки перед Рождеством со своим домашним оцелотом в 1950-х годах»

«На фото слева — моя прабабушка в ее костюме для катания на роликах, который она сама сшила и украсила вышивкой. А справа — я в том же наряде через 70 с лишним лет»

«Дедушка моей любимой выглядит как Леонардо Ди Каприо»

«Мои бабушка и дедушка в 1940-е годы. У них были проблемы из-за этой фотографии, поскольку ее посчитали слишком скандальной для того времени»

«В 40-е годы дедушка был просто умопомрачительным»

«Моя бабушка во время медового месяца, 1949 год»

«Моя бабушка (на переднем фоне) и моя двоюродная бабушка выглядели круто в 1965 году»

«Моя накачанная бабушка в цирке в 50-е годы»

«Моя прабабушка (вторая справа) и ее сестра (крайняя слева) были актрисами немого кино в 1920-х годах»

«Моя бабушка в 20-е годы была еще той чертовкой и свободолюбивой штучкой»

«Мои бабушка и дедушка позируют в Детройте в 1957 году. По-настоящему улетная парочка!»

«Мой дед (в центре) в 18 лет, примерно в 1914 году. Был обычным фермером, а стал местным чемпионом по рестлингу и окончил Колумбийский университет»

«В банке бабушке предложили работу, потому что лишь она говорила на английском в деревне. Но была согласна на это, только если женщины будут получать равную зарплату с мужчинами»

«Мои бабушка и дедушка в 1945-м»

«Ради смеха мои прабабушка с прадедушкой поменялись одеждой. Здесь они на отдыхе с палатками примерно в 1940 году»

«Моя бабуля в ранние 80-е»

«Мой дедушка в юности (справа) и его лучший друг»

Бонус: «Сейчас я уже немолод, а вот так выглядел в старших классах школы (в 1986 году). Круто или нет, судить вам»

Сначала увидел молодого Патрика Суэйзи. © guaiacPos / Reddit