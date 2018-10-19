Дэниела Крэйга троллили за то, что он носит ребенка в «кенгурушке». За него вступились другие отцы
В начале сентября 50-летний «агент 007» Дэниел Крэйг и его жена, 48-летняя актриса Рэйчел Вайс, стали родителями — у них родилась девочка Эмма. А на днях папарацци сфотографировали Крэйга на прогулке с рюкзаком-кенгуру на груди. Британский телеведущий Пирс Морган опубликовал фото в своем твиттере с гневным вопросом «Ох, 007... и ты тоже?!» и хештегом #немужественныйБонд. Твит получил мощный отклик: пользователи пишут, что мужчины, которые заботятся о своих детях, и есть те, кто по-настоящему мужественен.
AdMe.ru публикует посты тех, кто встал на защиту актера.
«Ох... 007. И ты тоже?!»
У телеведущего 6,5 млн подписчиков, а его твит собрал 17 тыс. комментариев пользователей, и среди них есть те, кто считает постыдным для мужчины ходить «как кенгуру». В ответ на это многие отцы, знаменитые и не очень, начали публиковать свои фотографии с детьми.
«Я ношу этого парня весь день. Мы гуляем, бегаем, поднимаем вес, ходим в магазин и парк, готовим обед, делаем приседания и выпады, тренируем других... Я никогда не был мужчиной больше, чем сейчас».
«Моя жена вынашивала нашего сына 9 месяцев. И я счастлив носить его когда только возможно. Это не делает меня менее мужественным. Повзрослей, Пирс Морган».
«Это я в платье Эльзы после того, как дочка попросила меня надеть мамин костюм для Хеллоуина. Я выгляжу смешно. Но кого это волнует? Это просто то, что вы делаете для своих детей. Пусть Пирс Морган и считает по-другому».
«Пирс Морган, это круто и мужественно — принимать активное участие в жизни своего ребенка: менять ему памперсы и читать книжки. И еще круче — быстрый и публичных протест родителей всего мира, которым не понравился ваш комментарий».
«Я теперь как Джеймс Бонд. Который пылесосит».
Самый жесткий ответ Моргану дал «Капитан Америка» Крис Эванс: «Вы, должно быть, очень не уверены в собственной мужественности, если вас заботит, как другой человек несет своего ребенка. У любого, кто тратит время на определение количества маскулинности, большие внутренние проблемы».
В ответ на критику Морган уточнил: «Я о том, что он не держит ее. Он использует немужественный рюкзак-кенгуру. Джеймс Бонд никогда бы не стал носить детей в рюкзаке-кенгуру». После этого в твиттере шоу, которое ведет Пирс Морган, появился опрос: должен ли Бонд носить ребенка в «кенгурушке» в следующем фильме? И большинство проголосовало «за».
А вы на чьей стороне?