Дэниела Крэйга троллили за то, что он носит ребенка в «кенгурушке». За него вступились другие отцы

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В начале сентября 50-летний «агент 007» Дэниел Крэйг и его жена, 48-летняя актриса Рэйчел Вайс, стали родителями — у них родилась девочка Эмма. А на днях папарацци сфотографировали Крэйга на прогулке с рюкзаком-кенгуру на груди. Британский телеведущий Пирс Морган опубликовал фото в своем твиттере с гневным вопросом «Ох, 007... и ты тоже?!» и хештегом #немужественныйБонд. Твит получил мощный отклик: пользователи пишут, что мужчины, которые заботятся о своих детях, и есть те, кто по-настоящему мужественен.

AdMe.ru публикует посты тех, кто встал на защиту актера.

«Ох... 007. И ты тоже?!»

У телеведущего 6,5 млн подписчиков, а его твит собрал 17 тыс. комментариев пользователей, и среди них есть те, кто считает постыдным для мужчины ходить «как кенгуру». В ответ на это многие отцы, знаменитые и не очень, начали публиковать свои фотографии с детьми.

I carry this guy around all day we go for walks & runs, lift weights, go grocery shopping, go to the park, cook dinner, do squats, lunges, pullups, train other ppl...I've never been more of a man @piersmorgan #dadlife #emasculatedBond pic.twitter.com/BhpfH0W1lW — bucktownfit (@bucktownfit) October 16, 2018

«Я ношу этого парня весь день. Мы гуляем, бегаем, поднимаем вес, ходим в магазин и парк, готовим обед, делаем приседания и выпады, тренируем других... Я никогда не был мужчиной больше, чем сейчас».

My wife carried our son for 9 months. I’m more than happy to carry him whenever I can. Doesn’t make me any less of a man. Grow up @piersmorgan 🙄 #papoose pic.twitter.com/K3fkeBazRM — Ricky Boleto (@rickyboleto) October 16, 2018

«Моя жена вынашивала нашего сына 9 месяцев. И я счастлив носить его когда только возможно. Это не делает меня менее мужественным. Повзрослей, Пирс Морган».

This is me wearing an Elsa dress after Lyric asked me to wear her Mom’s Halloween costume. I look ridiculous. But who cares? That’s what you do for your kids. I’m sure ⁦@piersmorgan⁩ would find this emasculating. I say only if you’re uncomfortable in your masculinity. pic.twitter.com/kDOvnw4pz2 — Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) October 16, 2018

«Это я в платье Эльзы после того, как дочка попросила меня надеть мамин костюм для Хеллоуина. Я выгляжу смешно. Но кого это волнует? Это просто то, что вы делаете для своих детей. Пусть Пирс Морган и считает по-другому».

Hey @thepiersmorgan, absolutely cool & masculine for a nurturing dad taking an active role in his kid’s lives rocking a baby carrier, changing diapers, or reading books. What’s even cooler is swift and public outcry from parent across globe that didn’t like ur comments#papoose pic.twitter.com/0g2HjYDyID — City Dads Group (@CityDadsGroup) October 16, 2018

«Пирс Морган, это круто и мужественно — принимать активное участие в жизни своего ребенка: менять ему памперсы и читать книжки. И еще круче — быстрый и публичных протест родителей всего мира, которым не понравился ваш комментарий».

«Я теперь как Джеймс Бонд. Который пылесосит».

Should James Bond wear a papoose in the next movie? — Good Morning Britain (@GMB) October 16, 2018

Самый жесткий ответ Моргану дал «Капитан Америка» Крис Эванс: «Вы, должно быть, очень не уверены в собственной мужественности, если вас заботит, как другой человек несет своего ребенка. У любого, кто тратит время на определение количества маскулинности, большие внутренние проблемы». В ответ на критику Морган уточнил: «Я о том, что он не держит ее. Он использует немужественный рюкзак-кенгуру. Джеймс Бонд никогда бы не стал носить детей в рюкзаке-кенгуру». После этого в твиттере шоу, которое ведет Пирс Морган, появился опрос: должен ли Бонд носить ребенка в «кенгурушке» в следующем фильме? И большинство проголосовало «за».