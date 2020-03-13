Что означает, если ребенок постоянно ходит на цыпочках

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Ходьба на носочках может быть нормальной для детей в возрасте от 12 до 15 месяцев, так как они пробуют разные положения стопы. Как правило, не стоит беспокоиться, если ребенок ходит таким образом до 2-летнего возраста. Однако ходьба на цыпочках может выйти за рамки нормального процесса изучения своего тела и превратиться в привычку. Обычно к 5 годам она себя исчерпывает. Тем не менее по разным причинам такой способ постановки стопы может сохраниться и у детей старшего возраста.

AdMe.ru заботится о своих читателях и сегодня рассказывает о том, как вовремя распознать опасность для здоровья вашего ребенка.

Дело может быть в отклонении

Если ваш ребенок не наступает на полную стопу после достижения 2 лет, вам, вероятно, стоит обратиться к врачу. Сначала проверьте ноги вашего ребенка, чтобы понять, есть ли у него напряжение в мышцах ног, скованность в ахилловом сухожилии или проблемы с координацией.

Причиной может быть и мышечная дистрофия

Это наследственное заболевание, которое можно диагностировать, проверив мышцы ног и ступней ребенка. В этом случае мышцы обычно слабые или атрофированные. Если ваш ребенок ходил ровно и на полной стопе, а затем вдруг начал ходить на носочках, причиной может быть мышечная дистрофия.

Это может быть связано с нарушением работы спинного мозга

Дизрафия спинного мозга — заболевание неврологического характера. Оно вызывает ограничение движения в спинном мозге и в самом позвоночнике. Это происходит, когда спинной мозг срастается с тканью вокруг позвоночника, например у его основания. В результате по мере роста позвоночника спинной мозг растягивается, вызывая повреждение нервов.

Дизрафия спинного мозга затрудняет прямохождение и причиняет боль. Если вы подозреваете наличие этого заболевания, необходимо немедленно проконсультироваться с врачом.

За этим может скрываться церебральный паралич

Ходьба на цыпочках может быть спровоцирована церебральным параличом, который приводит к нарушению координации. В этом случае вы также можете заметить, как снижается мышечный тонус, возникают проблемы с поддержанием правильной осанки, и даже ходьба на носочках крайне неустойчива. Мышцы ребенка при этом могут казаться очень жесткими.

Или все дело в привычке

Иногда абсолютно здоровый ребенок по какой-то причине отказывается ходить нормально и предпочитает ходить на цыпочках. Детям бывает трудно избавиться от этой привычки, или же таким образом они пытаются снять напряжение с икроножных мышц. Около 5–12 % здоровых детей ходят таким образом.

Помните, что эта статья носит исключительно информационный характер и вы всегда должны консультироваться с врачами для постановки правильного диагноза.

Часто ли ваш ребенок ходит на носочках? Как вы к этому относитесь?