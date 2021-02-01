Читатели AdMe.ru рассказали, как домашние любимцы поразили их своим интеллектом

Наши пушистые друзья — кошки и собаки — считаются достаточно умными животными. Причем последние, по мнению исследователей, почти в 2 раза умнее Мурзиков и Барсиков. Но иногда питомцы своим неординарным поведением заставляют собственных хозяев открывать рот от удивления.

Читатели AdMe.ru недавно поделились историями о том, как их мохнатые любимчики доказали всем вокруг, что они умнее, чем кажется.

В детстве у меня была собака Софья. Умная донельзя. Однажды, когда меня не было дома, ко мне пришла подружка Света. На крыльце лежала Софья. Света ее в шутку спросила: «Софья, где Таня?» Софья встала и пошла, Светка за ней. Собака провела ее через 3 улицы к дому, где жила моя замужняя сестра. Я удивленно спросила подругу: «Как ты меня нашла, ты же здесь никогда не была?» В ответ: «Софья привела». © Татьяна Елизарова / Facebook

Мы ругали свою кошку за то, что она отовсюду воровала вкусняшки. Крышки кастрюль и всякие коробки были далеко не преграда для нее. У нас дома есть клетка, куда мы сажали ее на короткое время за проступки.

Однажды прихожу, смотрю — кошка сидит в клетке с опущенной головой. Я подумала: а не захворала ли моя девочка? Ни на какие уговоры не поддается и не выходит. Ну, думаю, ладно, потом разберемся. Захожу на кухню и вижу, что рыбу украли и съели, оставив только скелет. Тут я поняла, что кошка сама себя наказала за то, что не сдержалась. © Diana Binyamin / Facebook

Однажды прихожу, смотрю — кошка сидит в клетке с опущенной головой. Я подумала: а не захворала ли моя девочка? Ни на какие уговоры не поддается и не выходит. Ну, думаю, ладно, потом разберемся. Захожу на кухню и вижу, что рыбу украли и съели, оставив только скелет. Тут я поняла, что кошка сама себя наказала за то, что не сдержалась. © Diana Binyamin / Facebook Когда мне было лет 17, сестра принесла с улицы котенка. Жалкий такой был, хвост поломанный. Оставили, вырос в здоровенного черно-белого котищу. Очень своенравный кот. Но стоило мне родить и принести малышку в дом, как стал он самой лучшей нянькой, вообще от дочери не отходил. Вот только почувствует, что она крепко спит, идет попить и поесть. Пока дите не заснуло, будет сидеть. Стоило малышке пискнуть, сразу к нам бежал, мяукал, за ноги покусывал, мол, идите, она плачет. © Дарья Панасенкова / Facebook

У моей бабушки живет невероятно любопытная и умная кошатина — Варька. Так вот, бабушка каждый вечер перед сном делает обход квартиры — проверяет газ, замки, свет, воду. И Варька с ней. Лапами становится на дверь и смотрит на замок, заглядывает в раковину, на плиту. И так деловито, как будто реально проверяет.

А если бабушка засмотрелась телевизор и не пошла проверять вовремя, Варька садится на пороге комнаты и начинает мяукать. Как-то бабушка сказала ей: «Ну иди, проверь сама». И та вскочила и побежала. Бабушка из интереса проследила за ней. Кошка сделала полный круг, проверив и дверь, и газ, и воду. © Olga Rud / Facebook

А если бабушка засмотрелась телевизор и не пошла проверять вовремя, Варька садится на пороге комнаты и начинает мяукать. Как-то бабушка сказала ей: «Ну иди, проверь сама». И та вскочила и побежала. Бабушка из интереса проследила за ней. Кошка сделала полный круг, проверив и дверь, и газ, и воду. © Olga Rud / Facebook У нас когда-то был кот Тихон (он же Тишка), открывал холодильник одной лапой, если забывали подпереть креслом. Однажды перед Пасхой он съел палку колбасы (для оливье) и 3 селедки. Мама отругала его и сказала, что эти продукты были для праздника. Тишка ушел, а через час принес домой огромную печень (5 кг). Только через 3 дня мы узнали, что через 2 дома от нас резали теленка, ну а кот решил помочь. © Елена Диденко / Facebook

Моя такса Бася, если я слишком долго болтаю по телефону, подходит с пищащей игрушкой и очень активно ею пищит так, что заглушает разговор. Ага, приходится закругляться. © Tatyana Kozyarska / Facebook

У нас были кот и пес (ротвейлер). Когда все уходили на работу, они оставались в квартире одни. С работы возвращаемся, весь пол усеян клочками газет. Надо отметить, что газеты лежали стопкой на шкафу. Повторялось это несколько раз.

Как-то муж остался дома, и вся картина прояснилась. Кот забирался на шкаф, лапой сбрасывал собаке газету (одну!), а тот сидел и ждал. Затем раздирал газету лапами, кот за этим процессом наблюдал, потом сбрасывал следующую. Развлекали так они друг друга... © Наталия Пальчак / Facebook

Как-то муж остался дома, и вся картина прояснилась. Кот забирался на шкаф, лапой сбрасывал собаке газету (одну!), а тот сидел и ждал. Затем раздирал газету лапами, кот за этим процессом наблюдал, потом сбрасывал следующую. Развлекали так они друг друга... © Наталия Пальчак / Facebook У нас есть давняя история. Героев этой истории уже нет с нами, но забыть это невозможно. Заболела моя бабушка, лежит уже несколько дней в постели, есть ничего не хочет, только пьет чай с молоком. Глядя на это «безобразие», наша овчарка Лада нашла где-то сухарь и принесла его бабушке. Положила ей на постель и сидит ждет, когда она его в руки возьмет. Бабушка всегда вспоминала этот случай со слезами. © Ирина Рютина / Facebook

Наш кот вечером гонит нас спать. Это похоже на то, как пастушья собака загоняет овец. Он подходит к каждому и мяукает на повышенных тонах без остановки. Ловим себя на том, что начинаем оправдываться перед котом, типа все, успокойся, идем мы спать. А он продолжает канючить. В результате все в кроватях. Он проверяет — сидит рядом минут 10 и потом уходит по делам. © Elena Yahontova / Facebook

Наш кот Уголек, когда постарел, заимел хронический бронхит, при обострении которого начинал кашлять. Прописанные лекарства есть отказывался, но сжирал все с остервенением, когда папа догадался смешивать их с молоком и добавлять в него пару капель валерьянки. Когда до Уголька дошла эта простая зависимость (кашель = вкусняшка), он принялся симулировать кашель. Со второго раза был выведен на чистую воду. © Лев-Киндулов / Facebook

У нас есть кошка Бейба. Ходит следом за мной всегда, как собачка. Если болею, от нее не отмашешься, лечит. И обнимает, и ложится на меня, и песни поет. По своим делам бежит на минуту и с очень серьезным видом возвращается обратно. Она же доктор, ей надо быстро вернуться к больному! © Лика Гаврилевич / Facebook

Я как-то подхватила очень мерзкий вирус — температура высокая, и все время рвало. Есть не могла несколько дней. Хорек Мики бегал везде за мной. Один раз я встала слишком резко и от слабости и перепада давления потеряла сознание. Очнулась на полу, а Мики тыкает меня своим носом в щеку, лижет мне веки, а на губах у меня лежит сырое куриное крылышко из его миски. А что делать, совсем хозяйка оголодала. © Mirjam Zautina / Facebook

Еще наш кот спасал нас от пожара и землетрясения. Дочка училась в 4-м классе. Как-то она пришла из школы, поставила на плиту обед разогреваться, а сама легла спать. Ветер задул занавески в сторону плиты. Они вспыхнули, упали на пол, загорелся пол, клеенка на столе. Наш кот прибежал к дочке, стал срывать с нее одеяло, разбудил. Она подумала, что он хочет на улицу, и пошла за ним. Но он побежал на кухню, остановился в дверях, посмотрел на нее, мол, смотри, что ты натворила. Пожар дочка успела потушить.

В 1982 году в Молдавии было несколько землетрясений. В тот день дочь пришла из школы и уснула. Вдруг кот стал царапать на ней одеяло и будить ее. Когда она проснулась, он побежал к дверям. Выйти они не успели, началось землетрясение. Там, где спала дочка, висел горшок с цветком. Во время землетрясения он упал, и, если бы она не проснулась, горшок упал бы ей на голову. © Жанна Марамбей / Facebook

В 1982 году в Молдавии было несколько землетрясений. В тот день дочь пришла из школы и уснула. Вдруг кот стал царапать на ней одеяло и будить ее. Когда она проснулась, он побежал к дверям. Выйти они не успели, началось землетрясение. Там, где спала дочка, висел горшок с цветком. Во время землетрясения он упал, и, если бы она не проснулась, горшок упал бы ей на голову. © Жанна Марамбей / Facebook У меня жили стаффордширский терьер и котик. Кот был старше и мудрее. Заметили, что у собаки аллергия началась. Не могли понять на что. А потом застали картину: кот сбрасывал собаке со стола конфеты, она их разворачивала и ела, а бумажки носом заталкивала под диван. © Елена Серебрянская / Facebook

Мой другой кот не прожорливый, ест в меру. Но при виде своей пустой миски впадает в истерику. Обязательно надо, чтобы что-то лежало в ней. При этом такие чудеса хитрости проявляет! Делает вид, будто обои царапает, и обморок голодный у него, и ноги покусывает, и ласку всевозможную показывает. Целое представление. Актер драматический! © Елена Серебрянская / Facebook

2 лабрадора. Одному 3,5 года, второй — щенок. Мерлин (младший), как и все маленькие, наглючий. Стоит старшему что-нибудь взять, игрушку например, сразу забирает, сразу ему это нужно. И вот наблюдаю картину: Джамбо (старший) берет канатик, и тут же прибегает малая козявка и забирает себе игрушку. Тут Джамбо встает и идет на кухню. Там в углу стоит корзина с орехами (он никогда не интересовался ими, в отличие от младшего, который часто воровал и выгрызал середину, оставляя скорлупу на полу).

Так вот, он идет прямо к корзине, берет в пасть орех и возвращается в комнату, останавливается около Мерлина и не садится или ложится (как обычно делают собаки, когда собираются что-то твердое погрызть), а выплевывает орех на пол. Мерлин тут же теряет интерес к канатику — и бегом к ореху. Джамбо тем временем снова принимается мутузить канатик.

Я это видела своими глазами, и это было не стечение обстоятельств, а продуманный план. Они очень умные. © Галина Стегер / Facebook