9 странных, но правдивых фактов о беременности, о которых вам не расскажет доктор
Что мы знаем о беременности? Тошнота, боли в спине, необычные вкусовые пристрастия — об этом знают даже дети и мужчины. А знали ли вы, к примеру, что новорожденные дети умеют плакать? Или что отсутствие коленных чашечек сразу после рождения всего лишь распространенный миф? Готовы ли вы к появлению пятен на лице и теле в этот прекрасный период?
AdMe.ru собрал самые необычные факты о беременности, родах и новорожденных, о которых не расскажут мамы на детских площадках и врачи в женских консультациях.
- Вынашивать ребенка целый год — это не миф. В норме от момента зачатия до родов проходит 266 дней, или 38 недель. Однако в реальности цифры могут существенно отличаться в большую или меньшую сторону. Так, Бьюла Хантер (Beulah Hunter) провела в интересном положении целых 375 дней. Ее плод развивался медленнее обычного, а потому беременность заняла более года, но завершилась в итоге рождением абсолютно здоровой девочки.
- В период 2-й половины беременности плод в сутки испускает более литра мочи, после чего частично ее выпивает.
- За время беременности матка увеличивается почти в 500 раз, но уже примерно через 2 месяца после родов орган возвращается к обычным размерам. Образно размер матки до и после беременности можно представить в форме персика и половины арбуза.
- В 3-м триместре плацента вырабатывает в день большее количество эстрогена, чем железы небеременной женщины в течение 3 лет, а за всю беременность — больше, чем за последующую жизнь.
- За время беременности у женщины может увеличиться не только объем талии и груди, но и размер ноги. Это объясняется целым рядом причин: накоплением излишней жидкости и ее задержкой в организме будущей мамы; размягчением связок, вызванным гормональными изменениями; увеличением давления на свод стопы за счет прибавки в весе.
- Младенцы умеют плакать еще до рождения — в утробе матери. Новое умение появляется у плода в 3-м триместре и представляет собой реакцию на виброакустическое воздействие. На УЗИ можно заметить шевеление, сморщивание носа, подергивание бровей и учащенное дыхание.
- Частый «друг» беременных женщин — пигментация. С этой проблемой сталкивается 90 % будущих мам. Характерные пятна на лице (так называемая маска беременных) появляются чаще всего в районе лба, носа, подбородка, верхней части щек и вокруг глаз. Цвет кожи зависит от изначального оттенка: светлая кожа становится темнее, смуглая — светлее.
- Отпечатки пальцев формируются в среднем с 10-й по 19-ю неделю. После окончательного оформления они больше не меняются в течение всей жизни.
- Плод чувствует вкус и запах еды, которую употребляет будущая мама. Они просачиваются через околоплодные воды и формируют будущие предпочтения в пище.
Беременность — это удивительное время, когда с организмом происходят метаморфозы, в которые порой сложно поверить. Какие из них вас удивили больше всего?
Фото на превью natasupernova / Instagram, natasupernova / Instagram