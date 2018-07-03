9 странных, но правдивых фактов о беременности, о которых вам не расскажет доктор

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Что мы знаем о беременности? Тошнота, боли в спине, необычные вкусовые пристрастия — об этом знают даже дети и мужчины. А знали ли вы, к примеру, что новорожденные дети умеют плакать? Или что отсутствие коленных чашечек сразу после рождения всего лишь распространенный миф? Готовы ли вы к появлению пятен на лице и теле в этот прекрасный период?