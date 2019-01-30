8, казалось бы, классных вещей, которые не стоит дарить на рождение ребенка

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Рождение ребенка — всегда праздник. В честь этого события в Грузии дарят люльку, в Пуэрто-Рико — браслет на удачу для младенца, а в США — готовую еду, чтобы облегчить жизнь родителям.

К сожалению, в России нет какого-то общепринятого подарка на такое знаменательное событие, поэтому мы в AdMe.ru изучили форумы и опросили родителей, чтобы сделать для вас небольшую шпаргалку и составить список вещей, которые точно не стоит преподносить в дар молодым маме и папе.

Фотосессия

В фойе роддомов постоянно проходят фотосессии, и многие мамы с радостью позируют перед камерами. Только вот дарить такую фотосессию не стоит, ведь далеко не каждая только что родившая девушка выглядит как Кейт Миддлтон в той же ситуации. А если и выглядит, то далеко не факт, что захочет позировать фотографу. Если молодая мама пожелает запечатлеть день выписки, она сама найдет специалиста. Ну или попросит мужа.

Подгузники

Это, пожалуй, самая нужная молодой маме вещь, но в качестве подарка на рождение ребенка ее лучше не преподносить. Дело в том, что и друзья, и родственники семьи с пополнением понимают, как нужны памперсы, и активно их дарят. Сами родители тоже, разумеется, их покупают. Вот и выходит, что у малыша огромный запас подгузников, из которых он стремительно вырастает. В итоге у мамы и папы остаются залежи памперсов. Поэтому оставьте эту покупку молодым родителям. Иногда в качестве оформления к главному подарку дарят торт из памперсов. Если вам пришла в голову такая идея — гоните ее! Как минимум потому что пользоваться подгузниками, которые трогали чужие люди грязными руками, вряд ли кто-то будет.

Вещи, бывшие в употреблении

Сам по себе такой подарок неплох, если, конечно, он в хорошем состоянии. Малыши очень быстро растут, и некоторые костюмчики успевают надеть всего 1–2 раза, почему бы и не подарить такую вещь? Дарите, но только по предварительной договоренности с родителями ребенка. Некоторые очень щепетильно относятся к своему малышу и хотят одевать его только в новую одежду. В этом случае ваш жест может быть расценен как попытка избавить шкаф от ненужного хлама «за чужой счет».

Детская одежда

Такой подарок хорош, если вы знаете, какой у малыша размер, какой вкус у его родителей и что ему уже купили. Если у вас этой информации нет, ваш подарок может оказаться пустой тратой денег. Покупку костюмчиков и комбинезончиков лучше оставить мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам.

Развивающие игрушки

Раннее развитие — предмет спора многих родителей, педиатров и детских психологов. Это же касается и развивающих игрушек. Одни уверены, что детям это необходимо, другие — что такие вещи не несут пользу и могут даже навредить малышу. Вторые, в частности, считают, что говорящие электронные игрушки с заданными сюжетами дезориентируют ребенка, мешают развитию его фантазии и уж точно никак не способствуют развитию интеллекта. Вы точно знаете, к какому из двух лагерей относятся ваши друзья, у которых недавно родился малыш? Если нет, то не стоит рисковать. Из всех «развивашек» в качестве подарка хорошо подойдет разве что коврик для игр — он отлично помогает ребенку учиться держать голову.

Книги гуру педиатрии и детской психологии

Лично мы не сомневаемся в компетенции популярных педиатров и психологов, трудами которых зачитываются современные мамы. Но, опять же, есть родители, которые относятся к ним скептически, предпочитая общаться с врачами в медучреждениях. Вы уверены, что мама и папа новорожденного не из таких? Возникает и обратная ситуация: родители настолько слепо доверяют авторам книг, что не считают нужным показывать ребенка местным специалистам. К сожалению, это может привести к печальным последствиям. И дело не в том, что педиатр, написавший бестселлер, не прав, а в том, что его книга — это не практическое пособие по лечению малыша, но не все мамы и папы это понимают.

Детская косметика

Люди, не посвященные в тонкости родительства, знают буквально 2–3 марки, которые производят косметику для детей. Соответственно, чаще всего в подарок покупают именно их продукцию. Однако не все родители считают это правильным выбором и предпочитают косметику менее известных брендов, но, как они сами уверены, более качественную. Если вы не знаете, чем моют своего младенца ваши друзья, не стоит экспериментировать и покупать что-то на свой вкус — вероятно, вы потратите деньги впустую.

Игрушки, издающие очень громкие звуки

Почему-то многие любят дарить молодым родителям игрушки, «голоса» которых способны свести с ума. Некоторые считают это забавной шуткой. Нет, это не смешно. Мало того что это настоящее издевательство над людьми, лишенными нормального сна, так это еще и может нести вред ребенку — звуки могут просто-просто напугать его.

А что тогда подарить?