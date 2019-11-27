7 советов психологов для уставших мам, которых бесит все, включая собственного ребенка

11 4 8 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мамы редко признаются в том, что им трудно быть мамами и что за счастливыми фото в соцсетях прячутся однообразные будни, злость из-за детских криков и вечного беспорядка и раздражение оттого, что ребенок претендует на 100 % твоего времени.

Эта статья не о том, как воспитывать детей, а о том, как поддержать себя. AdMe.ru рекомендует не игнорировать свои чувства и эмоции, а отнестись к ним внимательно. Вот несколько способов преодолеть состояние, когда родительская энергия на нуле.

1. Как проявляется родительское выгорание

С появлением ребенка любой родитель ощущает, что больше себе не принадлежит. Например, вы хотели принять душ, а малыш проснулся и заплакал. Вроде ничего страшного, но если такие ситуации происходят постоянно долгое время, то накапливается усталость, которая со временем может перерасти в нервное истощение, когда все валится из рук, ни на что нет сил, а ребенок раздражает тем, что ему постоянно что-то от вас нужно. Ощущение «я плохая мать» добавляет ко всему этому еще и чувство вины, а окружающим ваши жалобы кажутся надуманными: у вас же есть стиральная машина и памперсы, а раньше в поле рожали — и ничего.



Но нервная система — такой же орган, как и все остальные, и он тоже может заболеть. Хроническая усталость часто приводит к эмоциональному выгоранию. Это состояние включено в Международную классификацию болезней и имеет несколько стадий: от раздражения по пустяковым поводам до полной апатии. И хотя универсальных способов отремонтировать себя не существует, но направления, в которых нужно действовать, есть.

2. Возьмите себя «на ручки»

Обычно мы готовы поддержать всех вокруг, а для самих себя у нас остаются лишь команды вроде «соберись, тряпка!» и вина за очередной эмоциональный срыв. Но чувство вины истощает и обессиливает, а все изменения к лучшему происходят только на подъеме душевных сил, на волне веры в себя и желания жить. Когда подступают раздражение или гнев, психолог Людмила Петрановская рекомендует прислушаться к собственным чувствам и не винить себя, а от души пожалеть. Спросите себя, как вы можете сейчас позаботиться о себе, что сделать, — не потому что это нужно, а потому что хочется и приятно. В конечном счете забота о себе — это забота о близких, ведь для того, чтобы делиться с другими своей энергией, нужно сначала ее получить. Помните, как в самолете? «Сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом — на ребенка».

3. Переключите внимание с ребенка на себя

За исключением самых первых месяцев, когда мама и малыш неразрывно связаны, нет необходимости пренебрегать своими потребностями и строить жизнь вокруг ребенка. Психолог Людмила Петрановская пишет: «Вы имеете право уходить по делам, а ваш ребенок имеет право из-за этого расстраиваться. Вы имеете право заводить новых детей, а ребенок имеет право ревновать к ним. Вы имеете право развестись, а ребенок имеет право страдать из-за этого. Вы имеете право изменить место жительства и образ жизни, а ребенок имеет право протестовать и скучать по привычному».



Вы имеете право жить своей жизнью, и это ребенок должен приспособиться к вашему способу жить. Именно такова заложенная природой программа: следовать за своим взрослым и ориентироваться на него. Ведь это взрослые заводят детей, а не наоборот. Психолог Катерина Мурашова говорит, что современные родители воспитывают и развлекают своих детей по максимуму, забывая дать им время побыть с самими собой и научиться занимать себя самостоятельно. Живите своей жизнью. Родитель — это не единственная роль, а может быть, даже не главная.

4. Не стремитесь быть идеальной. Вместо этого будьте достаточно хорошей матерью

Исследования показывают, что родители, которые стремятся дать ребенку все лучшее, выгорают быстрее. Стремление соответствовать идеалу отнимает столько сил, что родители начинают относиться к детям равнодушно и даже жестоко. Именно «идеальные» матери вопят на своих плачущих детей в супермаркете: «Хватит меня позорить!» — потому что детская истерика так мучительно не совпадает с выдуманной картинкой, выстроенной в голове.



Выигрывают те, кто сдается с самого начала. Такие родители признают, что они неидеальны, а универсальных правил воспитания не существует. Что бы вы ни делали, всегда будут ошибки. Достаточно хорошая мать просто делает все, что в ее силах, прислушивается к себе и старается быть в контакте с ребенком, признавая, что она не может все контролировать и за все нести ответственность.

5. Понизьте стандарты

Не сравнивайте себя с инстамамами, пересмотрите собственные ожидания и требования к себе. В чем их можно смягчить? Что можно делегировать, а чего можно не делать вообще? Может, хватит одной уборки раз в 2 недели, а вместо того, чтобы готовить самой, вы иногда будете заказывать еду с доставкой на дом? Или попросите соседку-пенсионерку за небольшую плату отводить дочку на танцы? Возможно, пора забить на мелочи вроде пятна на школьной форме или неглаженой рубашки. Мама и блогер Хейли Хенгст пишет о том, что материнство похоже на миллион шаров, которыми вы должны жонглировать. Некоторые из них неизбежно упадут. Никто не может справиться со всем в одиночку. Просите о помощи, это нормально.

6. Найдите источник энергии

Родители вкладывают много эмоций и сил в воспитание детей, и если эти ресурсы не восстанавливаются, то возникают дисбаланс и то самое родительское выгорание. Ищите способы пополнить запасы энергии: сходите куда-то без ребенка, делайте то, что вам нравится, не ждите, когда близкие догадаются, что вам нужна помощь, а просите о ней, тратьте на себя время и деньги — счастливая мама для ребенка в сто раз важнее, чем очередная новая игрушка. Психолог Лаура Мазза, мама 3 детей, пережившая послеродовую депрессию, и автор блога «Мама в бегах», пишет: «Когда становишься матерью впервые, это похоже на торнадо, который заглатывает вас, а потом выплевывает. Брать няню, спать, скидывать малыша на партнера или отправлять ребенка в постель, чтобы уделить время себе, нормально. Вы все еще отдельный человек. Вам не нужно изнурять себя, лишь бы быть хорошей матерью. Мы все не справляемся. Даже ваша знакомая с хорошими волосами».



Если чувствуете, что вы на пределе и ни на что нет сил, обратитесь к психологу. Можно также позвонить на телефон доверия.

7. Оставайтесь на связи с ребенком

Возможно, в вашем детстве, когда вы злились, грустили или плакали, ваши родители не находили в себе ресурса, чтобы вместо упреков и нотаций просто обнять и утешить. Но вы можете передать своим детям другой образец поведения.



Когда ваш кризис останется позади, подумайте, что вы могли бы изменить в отношениях с ребенком. Независимо от того, будете ли вы тренировать эмпатию, применять теорию привязанности или найдете собственный путь, важно дать ребенку понять, что любые его чувства, даже негативные (страх, ревность, неуверенность, раздражение, грусть), абсолютно законны и что вы поможете ему прожить их. Потому что благополучие ребенка зависит не от материальных условий, в которых он живет, а от отношений, в которых он находится.

Больше информации по теме родительского выгорания

А как вы справляетесь с родительской усталостью?