7 советов по воспитанию от родителей, чьи дети изменили наш мир

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Когда известному бизнесмену Ричарду Брэнсону было 12 лет, мама отправила его в соседнее графство за 85 километров от дома. С собой она дала ему пару яблок и 2 бутерброда. На следующий вечер мальчик вернулся домой, где мама уже приготовила для него новое задание. Именно так Ева Брэнсон пыталась привить сыну самостоятельность, и результаты сполна оправдали ее ожидания.

Изучая истории успеха многих известных людей, мы часто замечаем, что далеко не последнюю роль в этом сыграли их родители. Мы в AdMe.ru решили разузнать секреты некоторых из них и делимся ими с вами.

Эдвард и Ева Брэнсон — оптимизм и самостоятельность

Родители Ричарда Брэнсона не прятали его от трудностей и на собственном примере показывали, как справляться с проблемами, не теряя оптимизма. За столом в присутствии детей они обсуждали работу и планы на будущее. Ричард знал, что деньги не растут на деревьях, помогал матери в семейном бизнесе — в сарае за домом они плели корзинки для местного супермаркета. А когда Ричард в 15 лет задумал издавать журнал, Ева всячески поддерживала сына: приносила ему завтраки и даже продавала издания на улице. Вера Евы в своего ребенка была так велика, что, когда он попал в тюрьму за нелегальную сделку, она, не задумываясь, заложила свой дом — самое большое, что у них было. «Я знаю, что ты усвоил этот урок, Рики. Не плачь над пролитым молоком. Мы должны жить дальше и встречать проблемы лицом к лицу», — вот все, что сказала она сыну.

Однажды Ева отправила 12-летнего сына в соседнее графство за 85 км от дома — на велосипеде с двумя бутербродами и яблоками: «Воду найдешь по дороге». После возвращения подросток чувствовал себя настоящим героем и ожидал восторженный прием.

«Молодец, Рики, — встретила его мама. — Тебе понравилось? А теперь не мог бы ты добежать до викария? У него есть несколько бревен, которые он хочет порубить, и я сказала ему, что ты вернешься с минуты на минуту».

«Молодец, Рики, — встретила его мама. — Тебе понравилось? А теперь не мог бы ты добежать до викария? У него есть несколько бревен, которые он хочет порубить, и я сказала ему, что ты вернешься с минуты на минуту». Ева не критиковала поступки Ричарда. После очередной выходки она обычно говорила: «Пойди посмотри на себя в зеркало. Как плохо это на тебе отразилось!»

Уильям и Мэри Гейтс — жажда знаний и ответственность

Родители Билла уделяли сыну много внимания. Для них было важно дать ему лучшее образование. В средней школе они поддерживали его интерес к компьютерам, однако настаивали на том, чтобы свое увлечение он оплачивал из собственного кармана. Уильям и Мэри много читали и поощряли это желание в сыне. Всей семьей они любили подискутировать на любые темы — от книг до политики. Мэри уделяла большое внимание благотворительности, и сейчас сын следует ее примеру. «С тех, кому многое дано, больше спрос», — часто говорила мать Билла.

«Ее за­бо­ти­ли не толь­ко наши оцен­ки и дру­гие ме­ло­чи, но и то, как мы вели себя на людях, как скла­ды­ва­лись наши от­но­ше­ния с дру­ги­ми лю­дь­ми».

Пол и Клара Джобс — совместное время и увлеченность работой

Стива Джобса с младенчества воспитывали приемные родители. Отец часто брал его с собой в гараж, где знакомил с машинами и разными механизмами. Именно он впервые познакомил Стива с основами электроники, которые и определили интерес всей его жизни. «Когда Стиву было 6 лет, он рассказал об истории усыновления соседской девочке, на что в ответ услышал: «Так что, твои настоящие родители не любили тебя?» Мальчика сильно задели ее слова, но потом к нему подошла мама и, глядя в глаза, сказала сыну: «Ты особенный мальчик, и мы твоя семья!»

«Знание, что я был усыновлен, возможно, заставило меня чувствовать себя более независимым, но я никогда не чувствовал себя брошенным. Я всегда чувствовал себя особенным. Мои родители заставили меня чувствовать себя особенным».

Эдвард и Карен Цукерберг — вера в ребенка и развитие его талантов

Офис Эдварда и Карен Цукерберг находился прямо в доме. Марк с детства привык видеть родителей за работой, в то же время они проводили много времени вместе. Родители всячески поощряли игры сына, старались понять и развивать его таланты и интересы. Старшие Цукерберги никогда не наказывали сына физически, но давали понять, что плохое поведение имеет последствия. «Любого рода крайности в воспитании ни к чему. Детям нужно всесторонне развиваться. Нужно, чтобы они и занимались, и играли».

«Мои дети выросли в офисе, где все были с компьютерами на ты, — говорит доктор Цукерберг. — В том, чтобы познакомиться с компьютером в раннем возрасте, есть свои преимущества. Из этого во многом развился интерес Марка к технологиям».

«Один из лучших советов, который я могу дать, касается того, во что мы с женой всегда верили. Не навязывайте детям свое мнение и не пытайтесь вырулить их жизнь в заданном направлении. Вместо этого узнавайте об их сильных сторонах, поддерживайте и развивайте их увлечения».

Эррол и Мэй Маск — любовь к работе и помощь другим людям

Родители не читали сыну нотаций. В их семье не было принято бездельничать, родители много и упорно работали. Отец научил Илона класть кирпичную кладку, устанавливать сантехнику и прокладывать электропроводку, а мама привила любовь к книгам и точным наукам. Когда ее сыновья запускали компанию, она помогала им в составлении бизнес-плана и вложила все свои сбережения в их детище. «Я хотела, чтобы дети научились упорно работать. Ведь это именно то, что делает нас счастливыми и не дает стареть».

«У меня трое детей, и они работали всегда много, делали хорошие вещи. Я учила их, чтобы все, что они делают, приносило пользу не только для них, но и для окружения. Я горжусь ими».

Уильям и Шарлотта Блумберг — труд и образование

Родители Майкла были эмигрантами, семья жила крайне скромно и его жизнь не была сладкой. Чтобы выжить, с раннего детства он помогал родителям по хозяйству, выполняя даже тяжелую физическую работу. Каждую свободную минутку сын проводил за книгой. На лето родители отправляли его в бойскаутский лагерь — там он научился самостоятельности и дисциплине. Проживание в лагере мальчик оплачивал сам, за счет продажи рождественских украшений. «Мамина безукоризненная честность, независимость и любовь очень сильно повлияли на наши жизни и на жизни тех, кто ее знал».

«Шарлотта всегда иначе смотрела на многие вещи. Она не останавливалась всякий раз, когда возникала проблема. Она говорила: „Хорошо, вот проблема. Давайте просто решим ее“».

«Она научила меня, что мне нужно делать то, что мне нужно делать, и делать это, не жалуясь».

Фред и Мэри Энн Трамп — дисциплина и бережливость

В семье Трамп действовала система поощрений, наград и наказаний. Родители стремились воспитать в детях бережливость и уважение к деньгам. Они поощряли самостоятельность в Дональде, нередко на свои развлечения он зарабатывал сам. А когда в подростковом возрасте у сына начались проблемы с дисциплиной, отец отправил его в военную академию, чтобы направить излишнюю самоуверенность и энергию сына в нужное русло. «Мой отец научил меня всему, что я знаю».

«Вам должно понравиться то, что вы делаете. Вы должны выбрать подходящий бизнес или профессию. Вы должны узнать все об этом... 9 из 10 человек не любят то, что они делают. И они терпят неудачу, делая то, что им не нравится», — говорил Фред Трамп.

А вы думаете, есть рецепт хорошего воспитания? Чей подход близок вам? Делитесь с нами в комментариях.