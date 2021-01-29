5 вещей, которые влияют на IQ вашего ребенка, а вы об этом даже не задумывались

Люди воспитывают детей уже тысячи лет, но мы все еще плохо понимаем, как именно малыши учатся говорить, анализировать и планировать. Человеческий интеллект до сих пор преподносит нам сюрпризы: к примеру, он позволяет ребенку изучать грамматику уже в младенчестве, а компьютерные игры, которые мы привыкли считать злом, идут ему на пользу.

Мы в AdMe.ru любим копаться в человеческих мозгах и сегодня решили выяснить, от чего вообще зависит IQ и как вырастить из своего ребенка если не гения, то очень сообразительного малого.

У детей обеспеченных родителей интеллект развит лучше

Ученые из 9 американских университетов решили выяснить, как социально-экономические факторы влияют на развитие мозга в раннем возрасте. Они исследовали 1 100 здоровых детей и подростков в возрасте от 3 до 20 лет. Оказалось, что материальное положение родителей влияет на состояние коры головного мозга их отпрысков, в особенности на зоны, ответственные за способности к языкам и чтению. У детей из семей, где ежегодный доход превышает $ 150 000, эти участки мозга в среднем на 6 % больше, чем у тех, чьи родители зарабатывают не более $ 25 000 в год. Кроме того, дети из бедных семей намного хуже справились с когнитивными тестами, предложенными учеными. Исследователи предположили, что, вероятно, все дело в возможностях родителей, ведь в бедных семьях у детей хуже качество питания и медицинского обслуживания и меньше ресурсов для развития — кружков, секций, путешествий.



Спустя несколько лет психологи из Канзасского университета изучили 42 семьи из самых разных социальных слоев, наблюдая за малышами от 9-месячного до 3-летнего возраста. В итоге они сделали неожиданное открытие: у детей из более обеспеченных семей словарный запас оказался больше.

Но причина не в деньгах

Наблюдая за общением родителей и детей, ученые выяснили, что в небогатых семьях родители, как правило, отпускали короткие и формальные реплики вроде «Сядь!», «Прекрати немедленно!». В то время как обеспеченные мамы и папы вели с малышами продолжительные беседы на разные темы. Еще одна проблема семей с низким достатком — это более высокий уровень стресса, связанный с нехваткой денег. Как следствие — часто высокий уровень физического или психологического насилия. Исследование 2002 года показало, что у младшеклассника, испытывающего это насилие на себе, IQ снижается в среднем на 7,5 баллов. Кроме того, у него ухудшаются способности к чтению.

Речь — основа интеллекта

Долгое время ученые считали, что дети сначала учат звуки, затем начинают понимать слова и только потом — группы слов. Однако недавно выяснилось, что младенцы учат грамматику уже с рождения. Это подтвердил эксперимент с 4-месячными младенцами, которым проигрывали речь на незнакомом языке. Сначала дети слышали серию грамматически правильных итальянских предложений: к примеру, «Брат умеет петь» и «Сестра поет». Через 3 минуты им давали прослушать другие фразы на итальянском, причем некоторые были некорректны: «Брат петь», «Сестра умеет поет» и так далее. Активность мозга малышей проверяли с помощью электродов, прикрепленных к головам. Во время первого эксперимента младенцы одинаково воспринимали правильные и неправильные предложения. Но уже через несколько раундов на ошибочные конструкции они стали реагировать совсем иначе. За 15 минут дети уяснили, какие предложения построены верно, даже не улавливая смысла фраз. Другой эксперимент показал, что дети уже в 11 месяцев способны отличить родной язык от иностранного. Поэтому чем больше и качественнее родители разговаривают с ребенком в его первый год жизни, тем проще ему будет овладеть речью. А развитию лингвистических способностей сопутствует рост нейронных связей, мозг ребенка постоянно тренируется, что в дальнейшем отразится на его интеллекте.

Крики и наказания мешают интеллектуальному развитию

При стрессе выделяется гормон кортизол, а он, в свою очередь, негативно влияет на мозг. В частности, сокращаются те области серого вещества, которые отвечают за память и внимание. В Орегонском университете была составлена целая обучающая программа для бедных семей. На первых занятиях родителей учат снижать уровень стресса, связанного с ежедневным уходом за малышами. В частности, преподаватели рекомендуют чаще прибегать к так называемому позитивному подкреплению. «Мы побуждаем меньше ругать малыша, когда он бедокурит, а вместо этого хвалить его каждый раз, когда он делает что-то хорошее», — поясняет Сара Берлингейм, одна из преподавательниц. После курса обучения исследователи оценивают владение языком, невербальный IQ и внимательность детей. Проведя опрос родителей, они также узнают о поведении ребят. В результате показатели малышей стали значительно выше. «Когда вы меняете подход к воспитанию и уровень стресса снижается, это приводит к усилению контроля над эмоциями и улучшению познавательных способностей у детей», — говорит нейробиолог Хелен Невилл.

Компьютерные игры помогают мозгу развиваться

Считается, что компьютерные игры — однозначное зло для детей. Но ученые из Йоркского университета выяснили, что геймеры, добивающиеся успеха в играх с элементами стратегии, показали более высокие результаты при прохождении теста на IQ. Подобные развлечения требуют от игрока хорошей памяти и высоких аналитических способностей, позволяющих принимать стратегически важные решения. А за 10 лет до этого исследователи пришли к выводу, что практически любая игра развивает подвижный интеллект, отвечающий за способность к обучению. Они провели эксперимент, участники которого в течение нескольких недель играли в тетрис. В результате активность и толщина коры головного мозга испытуемых увеличились. Это свидетельствует о росте числа нейронных связей. Но вскоре толщина и активность коры мозга начали уменьшаться и в конечном итоге вернулись к показателям до исследования, даже несмотря на то, что уровень навыков игроков оставался высоким. Мозг стал настолько эффективным при игре в тетрис, что в усиленных нейронных связях больше не было необходимости. Это значит, что для того, чтобы нейронные связи продолжали расти, нужно постоянно осваивать новые навыки, не останавливаясь на тетрисе, стратегии или пирамидке.

Поход на концерт не сделает умнее. Если только ребенку не нужно там выступать

Существует такое понятие, как «эффект Моцарта». Это теория, которая гласит, что прослушивание музыки великого композитора может помочь повысить баллы при прохождении теста IQ. Однако более поздние исследования показали, что прослушивание классической музыки если и улучшает когнитивные способности, то это в лучшем случае кратковременный эффект, длящийся не более 10–15 минут. Другое дело, если речь идет не о прослушивании музыки, а об игре на инструментах или пении. Ученые из Гарвардской медицинской школы провели эксперимент, в котором приняли участие 59 детей в возрасте 10 лет. 2/3 испытуемых учились играть на клавишных или струнных инструментах не менее 3 лет. У них, в отличие от тех, кто не учился музыке, оказался более богатый словарный запас, а результаты тестов на наглядно-образное мышление были выше.