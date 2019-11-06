5 токсичных фраз, которые не должна слышать ни одна девочка. Но родители все равно их произносят

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С незапамятных времен родители воспитывают детей в духе «девочка красивая и хозяйственная, а мальчик сильный и умный». Может, тысячи лет назад это и было оправдано: мужчины гонялись за мамонтами, а женщины хранили очаг. Но сегодня мамы и папы продолжают вкладывать в головы девочек бесполезные навыки, которые безнадежно устарели.

AdMe.ru внимательно изучил труды современных психологов и выяснил, какие заблуждения родители неосознанно передают своим дочерям.

5. Девочки не дерутся и всегда слушаются взрослых

Покладистые девочки не приносят никаких забот и удобны в первую очередь родителям. Однако во взрослой жизни послушная девочка, которая не может дать отпор, рискует стать жертвой физического или морального насилия. Домашнее насилие — болезнь общества. В странах, где культивируется женская послушность, уровень жестокости запредельно высок: 70 % в Индии, 42 % в Турции (Россия, кстати, не очень-то отстает). Жертвы мирятся с оплеухами и оскорблениями, потому что с детства привыкли слушаться того, кто сильнее. Любой человек, независимо от пола, имеет право защищать свои интересы и при необходимости показывать зубы врагу. Девочка не станет грубой пацанкой, если даст сдачи или научится отстаивать свою точку зрения.

4. Девочка должна быть аккуратной, а то замуж никто не возьмет

Девочек по умолчанию учат быть аккуратными: им нужно ровно писать в тетради, убирать в своей комнате — и еще кучу всего нужно. Однако аккуратность не гендерная черта, а воспитывать любовь к порядку необходимо у каждого ребенка независимо от пола. Девочка, которую родители фанатично учат стирать, убирать, печь пироги, и в семейной жизни взваливает на себя все домашние обязанности. В результате многочисленных опросов выяснилось, что современные женщины, мало того что работают полный день, еще и тянут на себе все хозяйство. Жены по 16 часов в неделю тратят на наведение порядка, стирку, выполнение уроков с детьми, а вот мужья — всего 6. Психологи говорят: у работы по дому нет пола. Это значит, что мальчик должен уметь мыть полы, а девочка — вкрутить лампочку, например.

3. Женский склад ума какой-то особенный, так что не стоит лезть в «мужские дела»

Старая байка о том, что женщинам не дается математика / физика / программирование, — это не более чем бабушкины сказки. На самом деле ученые до сих пор не нашли в мозгу мужчин каких-то особых нейронов, которые отвечают за математические способности. Но девочки все равно боятся учить алгебру или геометрию, которая якобы неподвластна женскому уму. Тут есть вина родителей и учителей. Шутки про особенную женскую логику, манеру вождения, глупость в математике незаметно бьют по самооценке ребенка. Психологи говорят, что до 6 лет девочки и мальчики видят мир одинаково и верят в свои силы. Но к 7 годам девочки думают, что недостаточно умны, чтобы заниматься математикой / строить самолеты / проектировать мосты. Учителя и преподаватели априори ждут от мальчиков академических успехов, а на девочек обращают меньше внимания. Такое отношение может сказаться на выборе профессии: кто знает, может, ваша дочь могла бы стать второй Марией Кюри, если бы не снисходительное отношение к женским мыслительным способностям.

2. Главная ценность женщины — внешность

В какой бы стране мира вы ни родились, родители, скорее всего, говорили вам, что мальчик должен быть сильным и умным, а девочка — нежной и красивой. В результате девочки вырастают с мыслью, что их главный капитал — внешность. Вообще-то в этом утверждении есть своя горькая правда. Социологи считают, что женщин до сих пор встречают по одежке. Согласно опросу, менеджеры по персоналу в первую очередь обращают внимание на макияж и цвет волос соискательницы, а потом уже на деловые качества. Нужно ли говорить, что к мужчинам применяются другие критерии? Понятно, что с такой несправедливостью нужно что-то делать. В Великобритании, например, запретили рекламу с гендерными перекосами вроде «мама красивая, а папа умный».

Компания Mattel (производитель кукол Барби), которую давно ругают за нереалистично гламурный образ женщин, решила поддержать кампанию против гендерного неравенства. В линейке появились Барби-судья, Барби-пожарный и другие представительницы «неженских» профессий.

1. Девочки не лазят по деревьям и не прыгают по гаражам

Ученые давно доказали, что мужчины сильнее женщин: у них и мышечной массы больше, да и сами мышцы устроены по-другому. Только это вовсе не значит, что женщинам нужно меньше физической активности. Знакомство девочек с видами спорта, которые традиционно считаются мужскими (футбол, баскетбол), не превратит малышек в вышибал. По мнению психологов, такая активность помогает им увидеть свое тело как бы со стороны и почувствовать себя не только красивой, но еще и сильной, смелой, ловкой.