5 простых, но значимых фраз, которые нужно говорить своей дочке. Даже взрослой

24 1 33 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждой девочке хочется чувствовать любовь и поддержку своей мамы. Хочется знать, что есть человек, который всегда поймет, поддержит и будет рядом несмотря ни на что. И многие действительно получают все необходимое. Психолог Оксана Пушкарёва для канала «Привет, родитель!» рассказала, как сделать отношения еще крепче или же как начать путь к сближению.

Мы в AdMe.ru считаем важным поделиться фразами, которые помогут вывести отношения матерей с дочерьми на новый уровень. Поэтому с разрешения автора публикуем этот текст.

Моя мама всегда была очень мудрой. Возможно, она даже не осознавала своей мудрости. Просто жила и давала мне ценные уроки и советы. Благодаря им я выросла счастливой, самодостаточной и уверенной в себе женщиной. Своим дочкам я тоже стараюсь говорить то же, что она говорила мне всегда.

«Какая же ты красавица!»

Девочкам с рождения надо говорить эту волшебную фразу. Любовь к своей внешности прививает мама с самых первых сознательных дней. В подростковом возрасте тем более важно слышать, что ты красавица, и не просто слышать, а видеть, что мама реально так думает, а не просто подбадривает тебя. Она находила меня красивой и с прыщами, и с неудачной стрижкой, и с перепачканным на огороде лицом. Красавицей она называла меня не только за внешность, но и к моей душе относились ее слова. Каждый раз за добрый поступок, за хорошо сделанное дело она называла меня красавицей.

«Хорошие друзья на дороге не валяются»

Когда я была маленькой и ссорилась с подружками в песочнице, мне хотелось, чтобы они первыми шли со мной мириться, потому что я красавица и королевна. Мама ласково убеждала меня, что дружба — это цветочек, который надо поливать каждому, кто этому цветочку радуется. А красавицы именно так и поступают: ценят друзей, стараются их не обижать, а если обидели — извиняются и мирятся. Когда я стала подростком, мама понимала, что друзья — мои сокровища. У нее у самой с детства были подруги, она ими дорожила и берегла отношения с ними. Приглашай друзей домой, угощай чаем, не держи на пороге, если за тобой зашли, пусть заходят всегда и чувствуют себя у нас уютно, друзьям надо радоваться, надо помогать. Благодаря маминой заботе о моих отношениях с друзьями у меня много надежных людей в моей жизни, с которыми я хочу делить свои радости и тревоги, и я знаю, что всегда найду у них поддержку.

«Хорошо отдохни и повеселись!»

Мамы моих подруг почти всегда были суровыми, вечно ворчали, и если и отпускали дочек куда-то вечером с друзьями или на школьную дискотеку, то перед этим им надо было выполнить список Золушки. А моя мама никогда так не делала. Она очень ценила веселье, смех, минуты беззаботности и танцы. В школе она с удовольствием отпускала меня на дискотеки, помогала выбрать наряды, не задерживала на прогулки из-за недомытой посуды. Я же не каждый день развлекалась! Обычно только по выходным... Когда родилась старшая дочка, мама часто предлагала свою помощь, посидеть с ребенком, чтобы мы с мужем могли отдохнуть и расслабиться, сходить в кино, в ресторан, встретиться с друзьями или просто погулять. Сейчас, когда я приезжаю из города с дочками, она чуть ли не выталкивает меня за дверь со словами: «Иди повеселись с подругами, ты их давно не видела! Только хорошо повеселись, потом расскажешь, а мы тут тоже повеселимся и развлечемся, не беспокойся о нас!» Отдых и веселье дают нам возможность воспрянуть духом, перезагрузиться, не потерять вкус к жизни и радость от нее. Этого нельзя лишать ни одного человека на свете.

«Как бы ты хотела поступить?»

Жизнь не всегда предлагала развлекаться. Были и сложные моменты. Приходилось принимать решения, и порой эти решения принять было сложно. Каждый раз, когда мама видела, как я мучаюсь с выбором, она останавливала истерику моих мыслей одним простым вопросом: «Как бы ты хотела поступить?» Она не давила на меня, не указывала, какое решение правильнее, не было никогда директив, что я должна поступить вот так-то, потому что маме кажется, что так лучше. Она учила меня слушать прежде всего свое сердце. Что подсказывает оно? И только потом принять решение, взвесив все за и против. Это умение очень важно для формирования ответственности и самоуважения. После принятия решения, каким бы оно ни было, как бы оно, возможно, ни не нравилось моей маме, она никогда не критиковала меня. Могла мягко задать какие-то вопросы, но никогда не осуждала и не критиковала. За свои решения я отвечала сама и не чувствовала себя беспомощной.

«Мне очень жаль, что так вышло»

Это могли быть и другие слова, конечно. Главное, мама всегда умела выразить мне свое сочувствие, если у меня что-то шло не так, случались потери и разочарования. Даже когда она не могла меня понять, она все равно находила способ поддержать меня и проявить эмпатию. Это важное умение — чувствовать другого человека. Промолчать в нужный момент, не мешать побыть с собой. Кивнуть в ответ на вздох. Не делать лишнего, не говорить лишнего, не пытаться сделать хоть что-то, если сам не понимаешь, что именно нужно другому человеку в этот момент. Мама учила меня этим тонким настройкам. Когда умер мой муж, многие родственники считали своим долгом позвонить в тот же день и выразить сочувствие по телефону. Я не брала трубку, а они просто не могли понять, почему я не хочу их слышать, и даже обижались! Двоюродная сестра позже жаловалась на теток, что они заставляли ее звонить мне с соболезнованиями в день аварии, хотя сама она считала, что соболезнования лучше выразить лично и немного попозже. Я бы поступила так же. Не все моменты подходят для демонстрации того, какой ты хороший. Иногда важнее помолчать рядом с человеком, чем заполнять тишину своими словами сожаления. Мама превратилась в те дни в моего ангела-хранителя. Она не стонала, не причитала, какая я бедная и несчастная и как мне теперь жить. Она просто была рядом, и ее сочувствие выражалось в заботе обо мне и моих детях. А не в словах. Обычно такие признания пишут, когда близкий человек уходит. Моя мама все еще со мной, она здорова, она по-прежнему учит меня улыбаться и радоваться жизни. И я благодарна каждому дню, который дарит мне счастье видеть любимых людей рядом.